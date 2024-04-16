Запад настаивает на том, чтобы ВСУ воевали в основном пехотой и только в городах

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Запад настаивает на том, чтобы ВСУ воевали в основном пехотой и только в городах

Европейские страны и США с самого начала конфликта начали крупномасштабные поставки оружия на Украину, а блок НАТО обрел «смысл жизни» на волне украинского конфликта. Однако, несмотря на то, что Запад оказал Киеву многомиллиардную помощь, по мнению некоторых экспертов, там не хотят ни победы Украины, ни победы России, а лишь стремятся измотать и ослабить обе страны, а также заработать на этом конфликте огромные дивиденды.

Как отмечает украинский телеграм-канал «Легитимный», дефицит боеприпасов, о котором уже давно заявляет политическое и военное руководство Украины, будет в ВСУ наблюдаться постоянно, потому что этого хочет Запад.



Хотя открыто об этом не говорится, но западные партнеры требуют от киевских властей меньше надеяться на новое оружие и больше действовать пехотой, т.е. отправлять ее в мясорубку, при том, что в украинской армии и так нехватка живой силы.

Запад настаивает на том, чтобы ВСУ воевали на 90% пехотой и 100% только в городах, строения в которых можно использовать как оборонные фортификации

- пишет телеграм-канал «Легитимный».

Таким образом, на Западе добиваются от Зеленского, чтобы он экономил на оружии за счет солдат, которые пойдут на убой. По словам автора телеграм-канала, украинский президент, конечно, понимает, что нельзя такое говорить напрямую людям, и поэтому была сделана показуха вроде строительства на некоторых участках оборонительных сооружений. Эти сооружения «никак не смогут остановить продвижение ВС РФ» и «временными» преградами для них станут города, заключает автор.
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    18 комментариев
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    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 11:53
      Запад настаивает на том, чтобы ВСУ воевали в основном пехотой и только в городах
      . Что сказать... да кидалово, конкретное и даже "полезные дурни" должны/могли б задуматься, а что им светит, в конце туннеля???
      А не спетильник ли это, над входом в морг??? am
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 12:16
        Точно так же они освобождали от индейцев Северную Америку, стравливая индейские племена друг с другом... Французы снабжали оружием своих, а англичане своих союзников аборигенов... Ну а потом пошли в ход "биолаборатории" - одеяла зараженные оспой... Хороша земля Северной Америки, а чернозём Украины ещё лучше... И зачем за него арендную плату платить, если можно навсегда почти даром забрать...
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 12:27
        Цитата: rocket757
        "полезные дурни" должны/могли б задуматься, а что им светит, в конце туннеля???

        В конце туннеля, будет только сплошная темнота и никакого просвета. И Украина этого добивается этого осознанно.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 12:32
          Те, кто ведут стадо на убой... так они скотоводы, поставленные хозяином, делают то, что им поручили.
          А стадо... сами, сами себя в такую позицию согнали.
    2. мазута Звание
      мазута
      +1
      Сегодня, 11:56
      Ну это вполне укладывается в парадигму "до последнего украинца и украинки".Вопрос когда эти самые украинцы это поймут,остается пока открытым судя по сопротивлению их российской армии.Демографическая яма,вымирание бывшей УССР обеспечены.На "помощь"думаю придут переселенцы примерно такие же,каких предлагают Армении-беженцы с Б.Востока и Африки.Каддафи уничтожили-санитарный кордон отсутствует.
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 11:59
        В Армению уже планируют негров завозить?
        1. мазута Звание
          мазута
          0
          Сегодня, 12:07
          Кроме негров,еще арабов.Всех кто прибыл на Туманный Альбион."Times: Британия вела переговоры с Арменией по отправке мигрантов, как в Руанду."Скучно армянам не будет.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 12:32
        Цитата: мазута
        Вопрос когда эти самые украинцы это поймут,остается пока открытым судя по сопротивлению их российской армии.

        Этого на Украине не поймут никогда, так жк как не понимали немцы, когда их Гитлер вёл на убой и даже сейчас, спустя 89 лет.
    3. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 11:58
      Очень чёткая и продуманная стратегия. В качестве приза Россия должна получить исключительно руины, голодное, бездомное и безработное население.
      Потом украм будут показывать на благополучную Западную окраину и разрушенную Восточную и говорить - вот вам разница между Западным и Русским миром.
    4. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +3
      Сегодня, 12:01
      Любой город: 1)можно обойти, окружить, взять в осаду-блокировать; 2)можно просто стереть с лица земли, как это делали и делают... ФАБ 500 надёжно уничтожит любую многоэтажку.
      1. Aken Звание
        Aken
        -3
        Сегодня, 12:04
        Можно и заблокировать. Но есть нюанс.
        Израиль действиями в Газе обнулил холокост.
        Мы можем обнулить блокаду Ленинграда. Ходите этого?
        1. БойКот Звание
          БойКот
          +3
          Сегодня, 12:15
          Израиль действиями в Газе обнулил холокост.
          Да ничего он не обнулил. Кто в это верил, тот так и верующим остался. Кто не думал, что убить 6 миллионов евреев (примем всех за некомбатантов) хуже, чем примерно 15 миллионов гражданских в СССР, тот... Ну вы поняли. А уничтожать города вместе с мирняком не обязательно, там думать надо, а не как цахал.
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 12:34
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Любой город: 1)можно

        Можно. Но как-то не получается
    5. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 12:02
      Запад настаивает на том, чтобы ВСУ воевали в основном пехотой и только в городах
      - как африканская банановая республика.
    6. acetophenon Звание
      acetophenon
      +3
      Сегодня, 12:08
      Цитата: Aken
      Очень чёткая и продуманная стратегия. В качестве приза Россия должна получить исключительно руины, голодное, бездомное и безработное население.
      Потом украм будут показывать на благополучную Западную окраину и разрушенную Восточную и говорить - вот вам разница между Западным и Русским миром.

      Значит, наше руководство должно парировать эти действия. И отправить голодное, бездомное и безработное население на запад. Очистить нашу землю от укров. А от руин - это уж сами. Постепенно.
    7. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 12:14
      Запад настаивает на том, чтобы ВСУ воевали на 90% пехотой и 100% только в городах
      Прямое указание на могилизацию украинцев и разрушение городов, которые все равно придется оставить. Ну чем не фашистские методы?
    8. moreman78 Звание
      moreman78
      0
      Сегодня, 12:15
      Запад настаивает на том, чтобы ВСУ воевали на 90% пехотой и 100% только в городах, строения в которых можно использовать как оборонные фортификации

      Вполне в духе англосаксов. Они похоже хотят устроить из Украины второй Афган - партизанская война на 10 лет!
    9. Mraka Звание
      Mraka
      0
      Сегодня, 12:28
      Фигня. Фестунги немцам не помогли.

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