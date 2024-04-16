Запад настаивает на том, чтобы ВСУ воевали в основном пехотой и только в городах
Европейские страны и США с самого начала конфликта начали крупномасштабные поставки оружия на Украину, а блок НАТО обрел «смысл жизни» на волне украинского конфликта. Однако, несмотря на то, что Запад оказал Киеву многомиллиардную помощь, по мнению некоторых экспертов, там не хотят ни победы Украины, ни победы России, а лишь стремятся измотать и ослабить обе страны, а также заработать на этом конфликте огромные дивиденды.
Как отмечает украинский телеграм-канал «Легитимный», дефицит боеприпасов, о котором уже давно заявляет политическое и военное руководство Украины, будет в ВСУ наблюдаться постоянно, потому что этого хочет Запад.
Хотя открыто об этом не говорится, но западные партнеры требуют от киевских властей меньше надеяться на новое оружие и больше действовать пехотой, т.е. отправлять ее в мясорубку, при том, что в украинской армии и так нехватка живой силы.
- пишет телеграм-канал «Легитимный».
Таким образом, на Западе добиваются от Зеленского, чтобы он экономил на оружии за счет солдат, которые пойдут на убой. По словам автора телеграм-канала, украинский президент, конечно, понимает, что нельзя такое говорить напрямую людям, и поэтому была сделана показуха вроде строительства на некоторых участках оборонительных сооружений. Эти сооружения «никак не смогут остановить продвижение ВС РФ» и «временными» преградами для них станут города, заключает автор.
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