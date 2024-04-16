Опубликованы кадры поражения «Краснополем» американского танка Abrams ВСУ

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Опубликованы кадры поражения «Краснополем» американского танка Abrams ВСУ

В сети опубликованы кадры поражения корректируемым артиллерийским снарядом "Краснополь" американского танка Abrams ВСУ на Авдеевском направлении.

На снятых при помощи беспилотника кадрах объективного контроля можно увидеть, как выявленный аэроразведкой танк взрывается после точного попадания российского управляемого боеприпаса.






Многочисленные уничтоженные на Украине западные системы ПВО Patriot, танки Leopard и Abrams существенно отрезвили Запад, ранее убежденный в превосходстве своих вооружений и поставлявший их боевикам киевского режима. Активные боевые действия в рамках украинского кризиса наглядно продемонстрировали, что дорогостоящие высокотехнологичные образцы западных вооружений прекрасно горят после ударов российских ракет, артиллерии и FPV-дронов.

На фоне массового уничтожения американских танков Abrams, позиционировавшихся Западом как одни из самых мощных боевых машин, во избежание разрушения мифа о якобы непобедимости британских Challenger 2 украинским боевикам, по всей видимости, кураторами настоятельно рекомендуется держать эту технику подальше от передовой.

Как отмечает издание Forbes, Challenger 2 не подходит для ведения боев на Украине и Лондон поставил Киеву эти танки лишь для того, чтобы побудить другие страны также пожертвовать свою технику, а не ради того, чтобы оказать помощь.

Вероятнее всего, в ближайшее время можно ожидать подобных заявлений и от производителей так и не успевших проявить себя на поле боя американских танков Abrams.

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20 комментариев
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  1. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Сегодня, 11:36
    Похоже, боекомплект сдетонировал.
    Красивое!
    Респект нашим бойцам)
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 11:41
      Это уже система.До этого случая российский артиллерист Сергей Лазаренко, уничтоживший в ходе спецоперации танк Leopard 2, рассказал, что поразил его первым же снарядом.По словам российского бойца, танк немецкого производства был поражен с помощью самоходной гаубицы "Мста-СМ2" точным попаданием с первого же снаряда.Как подчеркнул Лазаренко, которого цитирует RT, танки Leopard отнюдь не являются непобедимыми, они "с первого попадания горят".Так никаких танков не напасешься.
      1. sdivt Звание
        sdivt
        +2
        Сегодня, 11:44
        танки Leopard отнюдь не являются непобедимыми

        Ну так давно известно, что непобедимых нет)
        Ещё со времён Великой Отечественной
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 11:45
          Ну понятно.Есть пока ещё непобежденные.
        2. Прокоп_Свинин Звание
          Прокоп_Свинин
          +1
          Сегодня, 11:48
          Нет, ещё со времён печенегов-половцев.
      2. Витов Звание
        Витов
        +5
        Сегодня, 12:04
        Теперь по существу. Сразу ,глядя на видео, видно все проблемы по целеуказанию УС " Краснополь-М2" от БПЛА. Говорить о возможности массового применения не приходиться. Да был сделан лазерный дальномер-целеуказатель весом 5 кг для использования на БПЛА. Для этого был специально разработан БПЛА "Орлан-30", потому что "Орлан-10" не может нести такую нагрузку. Но и он не справляется. Для использования БПЛА нужно чтобы работали и канал передачи изображения в реальном времени, по которому оператор осуществляет удержание перекрестья на цели и собственно сам лазерный целеуказатель, последний потребляет приличную мощность . Система энергоснабжения этого БПЛА не справляется с такой нагрузкой и перекрестье начинает прыгать или трястись, целеуказателю не хватает мощности. При этом подсаживается и канал передачи изображения в реальном времени, что сокращает дальность и качество картинки... На видео заметно, что снаряд не попал точно в цель. О какой детонации идёт речь ? Это же 152 мм снаряд , а не хлипкий дрон ! Взрыв сильный, но какое поражение он нанёс танку ?
        Проблема в генераторе и моторе БПЛА, который используется в качестве привода первого. И пока их трудно решить любым способом....
        БПЛА "Орлан-30" не подходит для использования в качестве целеуказателя и по другим причинам...
  2. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    0
    Сегодня, 11:38
    Эпично!
  3. Berg Berg Звание
    Berg Berg
    +1
    Сегодня, 11:38
    Американцы и европейцы признались , что их танки не для войны , а как фетиш их могущества !
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      -1
      Сегодня, 11:54
      Американцы и европейцы признались , что их танки не для войны , а как фетиш их могущества !

      голливуд им в помощь))! wink
  4. Александр 3 Звание
    Александр 3
    +2
    Сегодня, 11:39
    Настроение лучше становится после таких известий.Работайте братья.
  5. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 11:39
    Чего стоял? покрасовался приехал? Типа хозяин полей и огородов.
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      +1
      Сегодня, 11:46
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Чего стоял? покрасовался приехал? Типа хозяин полей и огородов.

      Теперь экипаж стал удобрением полей и огородов. А могли жизни радоваться у себя в какой нибудь оклахоме...
  6. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 11:42
    Сейчас нахлынут, "эксперды", которые с пузырями на ноздрях, будут доказывать, что это не Абрамс. Плохое качество, не тот район, отсутствие маскировки, Абрамс так не детонируют. и вообще не понятно макет какого танка был поражён. laughing
    1. Аригин Звание
      Аригин
      +1
      Сегодня, 11:44
      Где и как Вы разглядели Абрамс?
      Какие-то мутные силуэты на кадрах.
    2. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      +1
      Сегодня, 11:45
      Сам обозначил для затравки, вот и дави в зародыше.
    3. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 11:53
      Сейчас нахлынут, "эксперды", которые с пузырями на ноздрях, будут доказывать, что это не Абрамс. Плохое качество, не тот район, отсутствие маскировки, Абрамс так не детонируют. и вообще не понятно макет какого танка был поражён. laughing

      Уже на подходе воинывнюх, упырчатые, тагоши и прочая, и прочая - Не верю! дайте координаты, кто стрелял, звание ... wink
  7. svp67 Звание
    svp67
    +2
    Сегодня, 11:43
    152 мм "Краснополь" для подобного и создавался...и он ОЧЕНЬ весомый "аргумент"
    1. Imperor_Alive Звание
      Imperor_Alive
      0
      Сегодня, 11:49
      Причем, он гораздо дешевле, чем натовский Эскалибур.
      И гораздо точнее в условиях подавления/искажения сигнала GPS
  8. cmax Звание
    cmax
    0
    Сегодня, 12:02
    Если честно, ничего не понятно, да и не видно Поверим на слово!
  9. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 12:12
    Не претендую на экспертное мнение, но, похоже, что снаряд лёг в нескольких метрах от танка

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