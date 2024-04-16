Опубликованы кадры поражения «Краснополем» американского танка Abrams ВСУ
В сети опубликованы кадры поражения корректируемым артиллерийским снарядом "Краснополь" американского танка Abrams ВСУ на Авдеевском направлении.
На снятых при помощи беспилотника кадрах объективного контроля можно увидеть, как выявленный аэроразведкой танк взрывается после точного попадания российского управляемого боеприпаса.
Многочисленные уничтоженные на Украине западные системы ПВО Patriot, танки Leopard и Abrams существенно отрезвили Запад, ранее убежденный в превосходстве своих вооружений и поставлявший их боевикам киевского режима. Активные боевые действия в рамках украинского кризиса наглядно продемонстрировали, что дорогостоящие высокотехнологичные образцы западных вооружений прекрасно горят после ударов российских ракет, артиллерии и FPV-дронов.
На фоне массового уничтожения американских танков Abrams, позиционировавшихся Западом как одни из самых мощных боевых машин, во избежание разрушения мифа о якобы непобедимости британских Challenger 2 украинским боевикам, по всей видимости, кураторами настоятельно рекомендуется держать эту технику подальше от передовой.
Как отмечает издание Forbes, Challenger 2 не подходит для ведения боев на Украине и Лондон поставил Киеву эти танки лишь для того, чтобы побудить другие страны также пожертвовать свою технику, а не ради того, чтобы оказать помощь.
Вероятнее всего, в ближайшее время можно ожидать подобных заявлений и от производителей так и не успевших проявить себя на поле боя американских танков Abrams.
- Wikipedia
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