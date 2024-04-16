Си Цзиньпин на встрече с Шольцем: Пекин выступает за мирную конференцию по Украине с участием РФ

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Си Цзиньпин на встрече с Шольцем: Пекин выступает за мирную конференцию по Украине с участием РФ

Пекин выступает за мирную конференцию по Украине с участием РФ. Чтобы осуществить этот план, требуется как минимум согласие и Москвы, и Киева.

Идею проведения такой конференции председатель КНР Си Цзиньпин в очередной раз озвучил на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем в Пекине.



Китайский лидер считает, что на таком мероприятии следует рассмотреть и обсудить все мирные инициативы, которые в последнее время предлагают многие государства планеты.

Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов

- заявил на встрече председатель КНР.

По его словам, Пекин положительно воспринимает любые предложения, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

Идея Си Цзиньпина отличная, но реализовать ее крайне сложно, практически невозможно. С одной стороны, Киев выступает против любых контактов с Москвой, а все его предложения основаны на решении украинского вопроса без участия России и на условиях безоговорочного возврата к границам 1991 года. В сложившейся для РФ на сегодняшний день ситуации идти на контакт с Украиной также становится очень непросто, ведь киевский режим фактически превратил страну в террористическое государство, не обладающее договороспособностью.

Можно предположить, что Пекин активизировал свои миротворческие усилия не из-за обеспокоенности судьбой населения России или Украины. Скорее всего, он преследует собственные национальные интересы. К примеру, урегулирование украинского конфликта могло бы способствовать возобновлению работы транспортного коридора через Россию для поставок китайской продукции в страны Европы.
  • http://www.kremlin.ru/
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11 комментариев
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 11:41
    Не понимаю...Значит,с учетом новых ткрриторий, транзит грузов будет проходить,минуя територию Украины?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:44
    Си Дзинпин " размазал" Шольца.Шольцу очень много надо от КНР из за бегства немецкого капитала.Ни кого не напрягает слово " Своевременная".Когда она будет своевременной по мнению КНР ?Когда Украина перестанет быть страной личных интересов запада,это кстати тоже было сказано Си Дзинпином сегодня.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 11:50
      tralflot1832
      (Андрей С.)
      +1
      Сегодня, 11:44
      Новый
      Си Дзинпин " размазал" Шольца....
      А на очереди напольён нацатый, который микрон. Рвет удила, землю копытит, хочет на встречу к тов. Си! wink
      Андрей, hi !
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:56
        Шериф ,когда запад приезжает в КНР они напоминают щенков,которых тыкают мордой где они нагадили.Сейчас шольц вернётся в Германию и начнёт ,да мы да я.
        1. a.s.zzz888 Звание
          a.s.zzz888
          0
          Сегодня, 12:02
          tralflot1832
          (Андрей С.)
          +1
          Сегодня, 11:56
          Шериф ,когда запад приезжает в КНР они напоминают щенков,которых тыкают мордой где они нагадили.Сейчас шольц вернётся в Германию и начнёт ,да мы да я.
          Таки да. Китайская дипломатия убивает этих бездарей как два по пять! wink У себя они начинают снова на себя мундирчики напяливать)), надо же чего своим вещать! А на самом деле они уже в такой вонючей субстанции!
    3. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +1
      Сегодня, 12:13
      "Китайский лидер считает, что на таком мероприятии следует рассмотреть и обсудить все мирные инициативы, которые в последнее время предлагают многие государства планеты."
      **********
      Это крайне разумное предложение главы Поднебесной.

      Ибо, по его принятии и гипотетического участии Москвы в этом "мероприятии", начинать "рассмотрение мирных инициатив", придётся именно с МИРНЫХ, ОБЪЕКТИВНО ОБОСНОВАННЫХ, инициатив России, ОФИЦИАЛЬНО направленных США и НАТО в конце 2021-го года. Ибо они, до сих пор "никуда не делись" и абсолютно актуальны...

      А все "последующие инициативы", озвученные т.н. "западом"и его подопечными уже после 24-го февраля 2022 года, т.е. после ОФИЦИАЛЬНОГО озвучивания Москвой ЦЕЛИ и ЗАДАЧ СВО, - "подождут".

      Ибо они национальные интересы России и гарантии обеспечения национальной, в первую очередь, - военной безопасности России, практически демонстративно игнорируют...
  3. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 11:50
    Китаю наплевать на Украину, ему важны свои интересы. Но вот прямо сказать: " ...продолжайте дальше и пусть победит сильнейший..." они не могут; неправильно поймут. Поэтому, да: выступая, на словах, за мир, с соблюдением интересов обоих сторон; они прекрасно понимают: так не будет.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:54
    Мы слишком много надежд возлагаем на помощь в переговорах КНР...
    А КНР возлагает такие надежды на РФ в отношении Тайваня?
    Развалинами укрорейха удовлетворён. Не хотят сдаваться, пусть учатся жить в каменном веке...
    Вот такая альтернатива Киеву в самый раз.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:58
    Можно предположить, что Пекин активизировал свои миротворческие усилия не из-за обеспокоенности судьбой населения России или Украины. Скорее всего, он преследует собственные национальные интересы.
    . Зачем предпологать, так оно и есть.
    Ничего нового, ничего неожиданного в том нет.
  6. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 12:15
    Пока наши доброжелательные наблюдатели рассчитывают на конференции "за все хорошее", запад будет продолжать борзеть.

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