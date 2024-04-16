Экипаж боевого ледокола «Иван Папанин» проекта 23550 завершил заселение на судно
Головное патрульное судно ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин", достраиваемое на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, получило экипаж. Как сообщает пресс-служба Минобороны, процесс заселения завершен.
Военные моряки приняли у судостроителей боевой ледокол и приступили к освоению материальной части. После ознакомления экипаж вместе с кораблем пройдет все этапы необходимых испытаний, первыми из которых будут швартовые. Выход на заводские ходовые запланирован с наступлением лета, но точные сроки не называются. По планам командования, испытания "Ивана Папанина" должны завершиться до конца этого года, а сам ледокол войдет в состав Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.
Экипаж разместился в комфортных каютах. Матросы и старшины проживают в 4-местных, офицеры и мичманы - в 2-местных, командный состав занимает одноместные. Все каюты оборудованы санитарным блоком. Также на корабле имеется зона отдыха и спортивный зал. Для питания личного состава имеется столовая, офицеров - кают-компания.
"Иван Папанин" не является классическим ледоколом, это патрульное судно ледового класса, построенное для ВМФ России. Заложено судно было 19 апреля 2017 года, спущено на воду 25 октября 2019 года. Корабль вооружен автоматической артиллерийской установкой АК-176МА, также на судне будет базироваться один многоцелевой вертолет. Кроме того, на ледоколе зарезервировано место для размещения пусковой установки ракетного оружия.
Судно способно выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола. "Иван Папанин" способен развивать скорость до 18 узлов. Водоизмещение - около 8500 тонн, длина - свыше 100 м, ширина - около 20 м, автономность плавания - около 70 суток. Дальность хода — 10 тысяч морских миль. Ледокол может преодолевать ледяные поля толщиной до 1,7 метра.
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