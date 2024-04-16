Экипаж боевого ледокола «Иван Папанин» проекта 23550 завершил заселение на судно

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Экипаж боевого ледокола «Иван Папанин» проекта 23550 завершил заселение на судно

Головное патрульное судно ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин", достраиваемое на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, получило экипаж. Как сообщает пресс-служба Минобороны, процесс заселения завершен.

Военные моряки приняли у судостроителей боевой ледокол и приступили к освоению материальной части. После ознакомления экипаж вместе с кораблем пройдет все этапы необходимых испытаний, первыми из которых будут швартовые. Выход на заводские ходовые запланирован с наступлением лета, но точные сроки не называются. По планам командования, испытания "Ивана Папанина" должны завершиться до конца этого года, а сам ледокол войдет в состав Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.



Экипаж разместился в комфортных каютах. Матросы и старшины проживают в 4-местных, офицеры и мичманы - в 2-местных, командный состав занимает одноместные. Все каюты оборудованы санитарным блоком. Также на корабле имеется зона отдыха и спортивный зал. Для питания личного состава имеется столовая, офицеров - кают-компания.

"Иван Папанин" не является классическим ледоколом, это патрульное судно ледового класса, построенное для ВМФ России. Заложено судно было 19 апреля 2017 года, спущено на воду 25 октября 2019 года. Корабль вооружен автоматической артиллерийской установкой АК-176МА, также на судне будет базироваться один многоцелевой вертолет. Кроме того, на ледоколе зарезервировано место для размещения пусковой установки ракетного оружия.

Судно способно выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола. "Иван Папанин" способен развивать скорость до 18 узлов. Водоизмещение - около 8500 тонн, длина - свыше 100 м, ширина - около 20 м, автономность плавания - около 70 суток. Дальность хода — 10 тысяч морских миль. Ледокол может преодолевать ледяные поля толщиной до 1,7 метра.
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    10 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 11:41
      — "Семь футов под килем!" ...
    2. УВБ Звание
      УВБ
      +3
      Сегодня, 11:46
      Не помешала бы ещё хотя бы морская версия Панциря.
      1. Маркони41 Звание
        Маркони41
        0
        Сегодня, 12:26
        Не помешала бы ещё хотя бы морская версия Панциря.

        Вообще пограничная версия этого ледокола выглядит позубастее. Ну может зелёным это нужнее.
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:50
      По карайней мере СФ не будет привлекать Аиомфлот для снабжения наших Арктических гарнизонов.
    4. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 11:58
      Последний конкурент в Российской Арктике норвежский ледокол - патруль Свальборг в этом году будет списан.Отплавался.
    5. james Звание
      james
      +2
      Сегодня, 12:00
      Я конечно не спец, но читая ТТХ вспоминается фраза "Очередной голубь мира". Одно-единственное орудие 76,2 мм и все. Вертолет это конечно хорошо для ледовой разведки, а в остальном могут приземлить на раз.
      ПВО нет, "Кордов" или КПВТ хотя бы на тумбах нет. Да и скорость маловата, для ВМФ
    6. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      -1
      Сегодня, 12:04
      Отличный корабль, реально, не имеющий аналогов. Место для ракет есть, а тумбы с пулеметами установить можно за один день.
    7. next322 Звание
      next322
      0
      Сегодня, 12:11
      северный брат -южного голубя мира (не имеющего аналогов),,,,,,а воз и ныне там,война ничему не учит....но зато "достойно представит ВМФ" на гвмп
    8. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:26
      Желающие воружить " Иван Папанин" назовите мне его противника в Российском секторе Арктики? laughingНас колько помню Арктические Экспедиции СФ ранее обеспечивались гражданскими ледоколами.
    9. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:38
      Матросы и старшины проживают в 4-местных, офицеры и мичманы - в 2-местных, командный состав занимает одноместные.

      Комфортом это не назовешь, скорее как на промысловых судах советской постройки.
      Офицеры и командный состав непонятки, разве офицер не комсостав. Даже чиф и чифинженер, тоже офицеры.

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