Украина в этом году планирует в 10 раз увеличить производство крылатых ракет «Нептун»

11
Украина в этом году планирует в 10 раз увеличить производство крылатых ракет «Нептун»

Несмотря на серьезные экономические проблемы и резкое сокращение западной помощи, Киев намеревается развивать собственную оборонную отрасль. В частности, в этом году планируется произвести в десять раз больше крылатых ракет «Нептун». Эксперты отмечают, что таким образом ВСУ попытаются компенсировать недостаток западных дальнобойных ракет своими силами.

Об этом заявили представители специальной комиссии Конгресса США по стратегическим вопросам, которые приехали в Киев, посетили производство данных ракет и пообщались с министром стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным, сообщает американское онлайн-издание Real Clear Politics. Помимо наращивания объемов выпуска ракет, планируется увеличить их дальность полета до 1000 километров. О разработке «длинного Нептуна» Минобороны Украины объявило в декабре прошлого года.



Разработка ракеты была начата в 2014 году после того, как Военно-морские силы Украины потеряли основной корабельный состав, а также береговые ракетные комплексы «Рубеж» в результате присоединения Крыма к России. В 2016 году сообщалось о возможной разработке трех модификаций ракетного комплекса «Нептун»: корабельного, наземного и воздушного базирования. Производятся боеприпасы в кооперации несколькими украинскими компаниями, в том числе Харьковским авиационным заводом и предприятием «Мотор Сич», входящим в международную аэрокосмическую корпорацию International Aerospace Quality Group (IAQG).

Украинские СМИ отмечают, что изначально данные дозвуковые ракеты, разработанные Киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35, были противокорабельными. Однако впоследствии инженеры КБ создали и модификацию, способную поражать наземные цели. Боеприпасы могут запускаться с кораблей, самолетов и из наземных пусковых установок. На вооружение ВСУ «Нептун» начал поступать с 2020 года.

По данным из открытых источников, в существующей версии дальность полета ракеты в модифицированном варианте для поражения наземных целей составляет 400 километров, по морским целям — до 280 км. ЖК-360МЦ «Нептун» использует преимущественно украинские комплектующие, в частности двигатель, инерциальную навигационную систему, радиолокационную головку самонаведения и систему связи. Осколочно-фугасная боевая часть ракеты весит 150 кг. В состав комплекса входят: 6 пусковых установок УСПУ-3604; командный пункт РКП-360; 6 транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360 с транспортно-пусковыми контейнерами ТПК-360; 6 транспортных машин ТМ-360 для перевозки дополнительных четырех контейнеров с ракетами Р-360.

  • https://ru.wikipedia.org/wiki/Нептун
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. moreman78 Звание
    moreman78
    +10
    Сегодня, 11:47
    Производятся боеприпасы в кооперации несколькими украинскими компаниями, в том числе Харьковским авиационным заводом и предприятием «Мотор Сич»

    Занятно - больше двух лет идет СВО, а данные заводы - функционируют!
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +5
      Сегодня, 11:51
      Завод-невидимка...И что любопытно, никто не знает, где оно находится... belay
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 11:51
      Да бомбили уже и тот и другой неоднократно,но видать мало.Надо бы из Торнадо-С по залпу "бомбо-ракет" Д-30СН на каждый завод. Дальнобойности хватит,да и мощь взрыва у каждого такого боеприпаса как от ФАБ-500.Думаю это должно помочь в ликвидации производства Нептуна.
      Касаемо дальности Нептуна в 1000 км брешут.Российский аналог Х-35УМ Уран-М принят на вооружение и стреляет на 550км,но не более.

      .ТТХ:
      - Длина, м:
      -Самолётного базирования: 3,85
      - Размах крыла, м: 1,33
      - Диаметр ракеты, м: 0,42
      - Стартовая масса, кг:
      Самолётного базирования: 550
      - Двигатель: ТРДД
      - Топливо: авиакеросин
      - Система наведения: активная радиолокационная (БИНС + СН + АПРЛГСН)
      - Боевая часть: осколочно-фугасная проникающего типа
      - Масса боевой части, кг: 145
      - Дальность пуска, км: до 500.
      - Высота полёта, м:
      на маршевом участке: 10—15
      на конечном участке: 3—4
      - Скорость полёта, М: 0,8-0,85


      https://m.vk.com/wall-123538639_3787703
    3. Тополь Звание
      Тополь
      +2
      Сегодня, 11:57
      Да уж. Оказывается, знаем, где и кем производятся, но почему-то не очень активно работаем по этим предприятиям. Хотя были удары и по Мотор Сич, и по харьковскому заводу, и по КБ Луч, но, видимо, не столь ощутимые, если бандерлоги планируют увеличить производство в 10 раз.
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        +1
        Сегодня, 12:07
        . если бандерлоги планируют увеличить производство в 10 раз.

        Они планировали весной в Севастополе кофе пить. Планировать и сделать это две разные вещи. Это сказочки для местного потребления.
  2. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 11:52
    В чем проблема заводы уничтожить? Снова "гуманитарные соображения" верховного горбачевца?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:55
    Несмотря на серьезные экономические проблемы и резкое сокращение западной помощи, Киев намеревается развивать собственную оборонную отрасль.
    . Вопрос... а мотор сич и прочие предприятия, которые могут выпускать продукцию военного назначения, ещё работают или как?
  4. Rom8681 Звание
    Rom8681
    0
    Сегодня, 11:56

    Или не знаем,или не можем или , может не хотят верхи
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:04
    Об этом заявили представители специальной комиссии Конгресса США по стратегическим вопросам, которые приехали в Киев
    Ну коль представители Конгресса, естественно со слов украинской стороны, категорично заявляют, что украина увеличит в 10 раз производство ракет, то американцам можно не тревожиться о передаче своих ракет, как и европейских. У киева оказывается все не только есть, но еще и растет производство. А как на самом деле обстоят дела?
  6. AlexGa Звание
    AlexGa
    0
    Сегодня, 12:14
    Об этом заявили представители специальной комиссии Конгресса США по стратегическим вопросам, которые приехали в Киев, посетили производство данных ракет и пообщались с министром стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным, сообщает американское онлайн-издание Real Clear Politics.

    Любопытно когда были сделаны эти заявления. Ведь все эти предприятия подвергались серьезным ударам. И еще, это планируют, пока это только слова. Да и разведка российская работает.
  7. Voronezh Звание
    Voronezh
    0
    Сегодня, 12:30
    Я думаю что меня такой же вопрос как и у всех-а почему они до сих пор вообще производятся?

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»