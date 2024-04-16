«Сможем ли мы удержаться? Нет»: Зеленский прогнозирует поражение ВСУ без выделения США военной помощи

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«Сможем ли мы удержаться? Нет»: Зеленский прогнозирует поражение ВСУ без выделения США военной помощи

Если США не выделят Украине обещанные 60 миллиардов долларов финансовой и военной помощи, то украинская армия в итоге потерпит поражение. Такой тезис озвучил глава киевского режима Владимир Зеленский, отвечая на вопросы прессы.

По мнению украинского президента, шансов на победу без американской военной помощи у сраны нет. Чтобы победить в конфликте, Украина должна быть намного сильнее России, утверждает Зеленский, но добиться этого результата без западной поддержки невозможно.



Сегодня соотношение артиллерийских снарядов у нас составляет 1-10. Сможем ли мы удержаться? Нет

- подчеркнул глава киевского режима.

Зеленский считает, что надо выйти на соотношение 10 к 10 в вопросе количества боеприпасов. Однако даже если США и Евросоюз продолжат оказывать масштабную военную помощь, вряд ли такой результат является достижимым.

Мощности западной военной промышленности не позволяют оперативно производить большое количество артиллерийских боеприпасов. В отличие от России, перевод экономики на военный режим работы в странах Запада будет куда более сложной задачей.

Зеленский отметил и превосходство российской армии в численности личного состава. Исправить ситуацию, по его мнению, может лишь передача Киеву «конкретного оружия», позволяющего наносить удары по целям на российской территории и обеспечивать противовоздушную и противоракетную оборону страны.

Как видим, заявления Зеленского за год изменились очень сильно. Украинский президент ранее рассуждал о том, как к осени 2023 года будет «захвачен Крым», а теперь признает высокий риск поражения ВСУ в конфликте при отсутствии западной масштабной поддержки.
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    11 комментариев
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    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:45
      Мощности западной военной промышленности не позволяют оперативно производить большое количество артиллерийских боеприпасов.

      Кто это сказал? Не надо думать, что Сунь Цзы буржуям не знаком...
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 12:04
        Чтобы победить в конфликте, Украина должна быть намного сильнее России, утверждает Зеленский, но добиться этого результата без западной поддержки невозможно.

        Ну так чего же ты клоун так выпендривался..??? Ты думаешь эта помощь будет вечной...???
        В самолете летит компания: заяц, ворона, лиса, медведь, слон. Скучища. Заяц смотрит, ворона что-то деловито клювом ковыряет. Спрашивает.
        — Ворона, ты что делаешь?
        — Выпендриваюсь.
        — Слушай, а можно и мне повыпендриваться, а то скучно?
        — Пожалуйста. Вот бери, откручивай эти гайки.
        Лиса приметила, что народ чем-то занят.
        — Ребята, вы что делаете?
        — Выпендриваемся.
        — А можно и мне к вам присоединится?
        — Пожалуйста. Бери, эти штуковины выламывай.
        Мишка подошел.
        — Народ вы чем так увлеченно заняты?
        — Выпендриваемся.
        — И я хочу, совсем уже от скуки извелся.
        — Пожалуйста, бери, гни эти переборки.
        Совсем народ повеселел. Тут и слоник подошел, привлеченный шумом. И ему дело нашли — подпрыгивай, говорят. Всем весело! В конце концов от такого веселья самолет разваливается на куски, все вываливаются, падают и орут вороне.
        — Что же ты дура наделала!
        А ворона крылья расправила и, пролетающим мимо отвечает.
        — А что же вы, баранье, беретесь выпендриваться, если летать не умеете.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 12:12
          Цитата: Lev_Russia
          В самолете летит компания: заяц, ворона, лиса, медведь, слон.

          Анекдот-притча хорош, а вот автор публикации обошёлся одной короткой, но меткой фразой. Подозреваю, что опечатка в ней не случайная. yes
          Цитата:

          "По мнению украинского президента, шансов на победу без американской военной помощи у с.р.а.н.ы нет."
          1. Чёрный Звание
            Чёрный
            0
            Сегодня, 12:16
            Словосочетание «не дадим!» признано экстремистским на территории свинорейха. wassat
    2. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 11:47
      По мнению украинского президента, шансов на победу без американской военной помощи у ы нет.
      Однако зачастил, зе с такими тезисами! Или коксик уже не торкает, или с поставками туговато стало. laughing Говорили тебе добрые дяди, дурилка картонная, что закончишь ты плохо!
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:49
      А что осталось добавить... он устал и уходит, что ли?
    4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 11:50
      «Чтобы победить в конфликте, Украина должна быть намного сильнее России, утверждает Зеленский» —

      — Неужели сам догадался? ...
    5. smart_ups Звание
      smart_ups
      0
      Сегодня, 12:08
      А зачем было до этого всего доводить если выше попы прыгнуть не можете. Хотя это риторический вопрос. Сказали скакать им , вот и скачут.
    6. БойКот Звание
      БойКот
      0
      Сегодня, 12:22
      Исправить ситуацию, по его мнению, может лишь передача Киеву «конкретного оружия», позволяющего наносить удары по целям на российской территории
      И пять минут спустя появляется статья, что Украина планирует увеличить производство крылатых "Нептунов" в 10 раз. Неужели пан Зеленский врёт?!!! wassat
    7. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:23
      Исправить ситуацию, по его мнению, может лишь передача Киеву «конкретного оружия», позволяющего наносить удары по целям на российской территории и обеспечивать противовоздушную и противоракетную оборону страны
      Что только уже не было на украине "конкретным оружием": от "Джавелинов" и "Байрактаров" до "Леопардов" и "Абрамсов". Теперь подавай более "конкретное" и наверное желательно сразу ЯО. Скоро украинский хомут начнет натирать западную шею.
    8. андрей мартов Звание
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 12:24
      Пора уже Зеле траурный марш по самостийной шумерии на пионино сыграть ,так как он умеет без помощи рук. . . winked

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