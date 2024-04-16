«Сможем ли мы удержаться? Нет»: Зеленский прогнозирует поражение ВСУ без выделения США военной помощи
Если США не выделят Украине обещанные 60 миллиардов долларов финансовой и военной помощи, то украинская армия в итоге потерпит поражение. Такой тезис озвучил глава киевского режима Владимир Зеленский, отвечая на вопросы прессы.
По мнению украинского президента, шансов на победу без американской военной помощи у сраны нет. Чтобы победить в конфликте, Украина должна быть намного сильнее России, утверждает Зеленский, но добиться этого результата без западной поддержки невозможно.
- подчеркнул глава киевского режима.
Зеленский считает, что надо выйти на соотношение 10 к 10 в вопросе количества боеприпасов. Однако даже если США и Евросоюз продолжат оказывать масштабную военную помощь, вряд ли такой результат является достижимым.
Мощности западной военной промышленности не позволяют оперативно производить большое количество артиллерийских боеприпасов. В отличие от России, перевод экономики на военный режим работы в странах Запада будет куда более сложной задачей.
Зеленский отметил и превосходство российской армии в численности личного состава. Исправить ситуацию, по его мнению, может лишь передача Киеву «конкретного оружия», позволяющего наносить удары по целям на российской территории и обеспечивать противовоздушную и противоракетную оборону страны.
Как видим, заявления Зеленского за год изменились очень сильно. Украинский президент ранее рассуждал о том, как к осени 2023 года будет «захвачен Крым», а теперь признает высокий риск поражения ВСУ в конфликте при отсутствии западной масштабной поддержки.
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