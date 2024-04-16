О сотрудничестве атамана Войска Донского Петра Краснова с гитлеровцами

В мае 1918 года было провозглашено создание независимого государства Всевеликого Войска Донского, которое возглавил атаман Петр Краснов. В новоиспеченной «казачьей демократической республике», в отличие от белых, опиравшихся на Антанту, ориентировались на Германию.Стоит отметить, что немецкую сторону Краснов выбрал и в ходе Великой Отечественной войны. Причиной тому стали фашистские взгляды атамана, полностью совпадавшие с политикой Гитлера.Между тем нацистскими идеями он проникся еще до становления Третьего рейха, во время гражданской войны. Собственно, и та диктатура, которую он выстраивал в области Войска Донского, была крайне близка к фашистским взглядам.В итоге, 20 лет спустя, в своем романе «Ложь», вышедшем в 1939 году, Краснов уже в открытую прославлял Адольфа Гитлера и антисемитские идеи.В то же время его реальное сотрудничество с Третьим рейхом началось в 1943 году. Именно в этот период он возглавил казачье управление при министерстве Розенберга, а позднее участвовал в формировании первой казачьей кавалерийской дивизии СС под началом генерала фон Панвица.Краснов преследовал идею, что Россия должна быть сильной и единой, но с определяющим германским влиянием. При этом он выделял казачество в отдельную касту или даже «нацию», нередко заявляя, что русские неизлечимо больны, а казаки, наоборот, здоровые, и их союзником может быть только Германия.Гитлер делал вид, что поддерживает вышеупомянутую идеологию. 10 ноября 1943 года даже была озвучена декларация правительства Третьего рейха, в которой говорится о признании прав казаков на землю, самобытность и защиту от большевиков. Однако Краснову было невдомек, что на деле нацистская верхушка придерживалась других взглядов по отношению к русским, в том числе и казакам, а идеи атамана были лишь его фантазиями.Между тем Петр Краснов до последнего оставался верен Гитлеру. Возглавив главное управление казачьих войск, он активизировал его действия против РККА в Белоруссии, Варшаве, Югославии и других местах.Что характерно, у Краснова произошел конфликт с таким же предателем, как и он сам, – Власовым. Атаман увидел в последнем конкурента и развернул против него активную агитацию, делая упор на то, что тот бывший большевик и ему нельзя доверять.В конце войны англичане по требованию советского руководства выдали плененного ими атамана. В итоге Краснов был осужден за совершенные преступления и казнен в Москве в январе 1947 года.