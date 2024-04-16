Франция планирует пригласить Россию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии

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Франция планирует пригласить Россию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии

Представители России с высокой вероятностью будут присутствовать на праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии, Франция планирует пригласить Россию на юбилей. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По данным радиостанции, французские власти рассматривают приглашение России на празднование, несмотря на политическую ситуацию и имеющиеся разногласия. Как заявляют в Париже, хотя советские войска прямо и не участвовали в высадке союзников, но СССР сделал ее возможной, потеряв в войне против фашистской Германии порядка 27 миллионов человек. Так что Россия должна присутствовать на церемонии 6 июня 2024 года, но все зависит от решений Кремля.



Россия будет представлена на церемонии в Нормандии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца

- сообщает Europe 1.

В прошлом году Эммануэль Макрон не исключал, что на праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии может присутствовать даже Владимир Путин, но только в случае "изменения ситуации" на Украине. В 2023 у европейцев еще были иллюзии в отношении победителя в конфликте России и Украины, они надеялись на контрнаступление ВСУ и победу Киева.

Высадка войск союзников в Нормандии состоялась 6 июня 1944 года, в ней участвовали военные силы США, Великобритании, Канады и их союзников. Операция предусматривала высадку сил на побережье Нормандии с последующим освобождением северо-запада Франции.
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    24 комментария
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    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 12:22
      Представители России с высокой вероятностью будут присутствовать на праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии, Франция планирует пригласить Россию на юбилей.

      Пардон, но нам в ваш гадюшник заходить как-то не хочется... Надеюсь наш ответ будет похожим, хотя от наших "белых и пушистых" в Кремле всего можно ожидать...
      1. dimy44 Звание
        dimy44
        +2
        Сегодня, 12:29
        Для начала пусть макрон приедет на парад Победы 9 мая...
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          0
          Сегодня, 12:34
          Да к чему от макрона одолжение получать, если они так будут продолжать гадить, то может и сами высадимся без приглашения. laughing (не возможно без сарказма реагировать на кваканье лягушачье feel )
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 12:35
          Цитата: dimy44
          Для начала пусть макрон приедет на парад Победы 9 мая.

          Может быть, когда-нибудь и будет приглашён на этот праздник президент Франции, то только не эта гадина, поставляющая оружие укрорейху.
      2. faridg7 Звание
        faridg7
        +2
        Сегодня, 12:29
        ну почему же, если будет возможность швырнуть в лица этой публике документы или тухлые останки французских легионеров из Славянска, можно бы и посетить праздник
        1. Mavrikiy Звание
          Mavrikiy
          0
          Сегодня, 12:39
          Цитата: faridg7
          ну почему же, если будет возможность швырнуть в лица этой публике документы или тухлые останки французских легионеров из Славянска, можно бы и посетить праздник

          Жест доброй воли. feelИ венок из украинских маков.(быстро вянут request )
      3. barclay Звание
        barclay
        0
        Сегодня, 12:38
        Думаю, что ВВП по-любому не поедет, не та обстановка, чтобы по враждебному лагерю раз'езжать. Провокаций и унижений там не избежать. Да и не исключено, что хранцузы демонстративно отменят приглашение.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 12:23
      Это какая-то эпидерсия - ехать на праздник к нацистам...
      Оно нам нужно?
    3. AlexGa Звание
      AlexGa
      0
      Сегодня, 12:24
      Не думаю, что Россия примет приглашение, в лучшем случае будет Посол с военными атташе. Союзники считают высадку в Нормандии своей победой, но забывают, что немцы их сбросили бы в море, если бы ни победы Красной Армии.
      1. Pavel73 Звание
        Pavel73
        0
        Сегодня, 12:29
        Всё не так просто. Они пригласят нас при условии изменения ситуации на Украине. Вдумайтесь в смысл этих слов. Он совершенно необязательно антироссийский.
        1. AlexGa Звание
          AlexGa
          0
          Сегодня, 12:32
          Они пригласят нас при условии изменения ситуации на Украине

          Вроде об этом не говорилось пока. Сделают такое, думаю, что Кремль пошлет их в эротическое путешествие.
    4. taiga2018 Звание
      taiga2018
      +1
      Сегодня, 12:24
      Это надо быть последним лохом без капли гордости чтобы ехать на это мероприятие.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 12:37
        Ага. И дать этим шакалам повод лишний раз растрезвонить на весь мир о том, что фашистскую германию победили именно они, а не СССР. Если наших там не будет, то они еще и могут потом так дело выставить, что Союз вообще был на стороне фашистов. С этих убогих станется.
    5. БойКот Звание
      БойКот
      +1
      Сегодня, 12:25
      Прислать им представителя ВО РФ. Сармат, например... tongue
    6. Тралл Звание
      Тралл
      +2
      Сегодня, 12:28
      "Посейдон" уже давно в этом районе курсирует - так что от России будет представитель)
    7. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 12:29
      Мероприятие, это дань ПРЕДКАМ!
      Которые сражались против фашизма...
      Уровень присутствия... какой посчитают уместны, такой и будет.
    8. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      0
      Сегодня, 12:31
      Эммануэль Макрон не исключал, что на праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии может присутствовать даже Владимир Путин

      Заманивает хитрый лягушатник, а у самого за пазухой ордер МУС на арест Путина, пусть официально приглашают и отменяют ордер, тогда пусть ВВП едет, да и напомнит им там про Березину am
    9. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:31
      У нас есть на чём прийти в Ла Манш для празднования дня Памяти высадки союзников во Франции. lolПохоже Макарон напрашивается в Москву на 9 мая 2025 г.
    10. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 12:32
      Россия будет представлена на церемонии в Нормандии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца
      может присутствовать даже Владимир Путин, но только в случае "изменения ситуации" на Украине
      Могут поехать все 140 мил, кроме одного наказанного?)
    11. Floyd47
      Floyd47
      0
      Сегодня, 12:32
      Если пригласят, то Россия там, непременно, будет! На уровне советника посольства РФ во Франции
    12. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:34
      Франция планирует пригласить Россию на юбилей
      Макрона штормит - из одной крайности в другую. От ввода французских войск на украину и "не дать России победить" до почти миролюбивого приглашения на 80-летие высадки союзников, которые выжидали три года сомневаясь кому в итоге помогать. А нам это нужно? В очередной раз услышать, что победителями во 2 МВ являются Сша, Британия и даже Франция, а СССР где-то с боку стоял.
    13. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 12:35
      Так что Россия должна присутствовать на церемонии 6 июня 2024 года, но все зависит от решений Кремля.
      belay Не только Кремля, но и Белого дома, до 6 июня времени..... feel А потом в мае морковку из под носа вынут, вот будет печаль. recourse Так что, да приедем, но готовы ко всему.... feel
    14. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 12:38
      Если России там не будет - то МЫ подтвердим ВСЕМУ населению Запада тщательно вдалбливаемое им про то что Гитлера победил Запад без СССР
      "Вот видите - скажут в новостях ВСЕМУ Западу- Россия признаёт своим отсутствием что никого вклада в победу над Гитлером не внесла".
      Оно нам надо?
      Поэтому ехать надо - строго обязательно. Единственный вопрос -кому?
      На мой взгляд- президент слишком много- учитывая нашу с ними конфронтацию, а вот Мишустину самое то...
    15. fabrice68 Звание
      fabrice68
      0
      Сегодня, 12:38
      Ils sont capables d'arreter Poutine s'il y va. En plus, c'est "si la situation sur le front change". Comme si Poutine allait faire retirer ses troupes pour pouvoir aller à une commémoration organisée par des nations ennemies de la Russie..

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