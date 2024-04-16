Франция планирует пригласить Россию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии

Представители России с высокой вероятностью будут присутствовать на праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии, Франция планирует пригласить Россию на юбилей. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.По данным радиостанции, французские власти рассматривают приглашение России на празднование, несмотря на политическую ситуацию и имеющиеся разногласия. Как заявляют в Париже, хотя советские войска прямо и не участвовали в высадке союзников, но СССР сделал ее возможной, потеряв в войне против фашистской Германии порядка 27 миллионов человек. Так что Россия должна присутствовать на церемонии 6 июня 2024 года, но все зависит от решений Кремля.- сообщает Europe 1.В прошлом году Эммануэль Макрон не исключал, что на праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии может присутствовать даже Владимир Путин, но только в случае "изменения ситуации" на Украине. В 2023 у европейцев еще были иллюзии в отношении победителя в конфликте России и Украины, они надеялись на контрнаступление ВСУ и победу Киева.Высадка войск союзников в Нормандии состоялась 6 июня 1944 года, в ней участвовали военные силы США, Великобритании, Канады и их союзников. Операция предусматривала высадку сил на побережье Нормандии с последующим освобождением северо-запада Франции.

Россия будет представлена на церемонии в Нормандии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца

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