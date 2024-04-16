Солдат ВСУ рассказал, как заблудился и обрадовался, когда попал в плен

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Солдат ВСУ рассказал, как заблудился и обрадовался, когда попал в плен

Сдавшийся в плен российским войскам военнослужащий ВСУ Тарас Мельничук рассказал, что заблудился в лесу и искренне обрадовался, когда вышел к позициям ВС РФ.

Как сообщает Минобороны РФ, Мельничук рассказал, что командованием ему была поставлена задача доставить на соседние позиции питьевую воду, однако проводник отказался вести его. В результате украинский военнослужащий, не ориентируясь на местности, заблудился и встретил российских бойцов, которым сразу же сдался в плен.



По словам пленного украинского военнослужащего, он рад подобному исходу, поскольку "не хочет и не умеет воевать". Он также рассказал, что, несмотря на очевидные проблемы со здоровьем, в военкомате его признали годным к службе в ВСУ. После отправки в военную часть он не проходил какой-либо подготовки и даже не умеет пользоваться автоматом.

Усиление мобилизационных мероприятий на Украине и отмена возможности демобилизации привели к снижению боевого духа в украинской армии. В настоящее время сообщается о пока единичных случаях сдачи в плен целыми подразделениями. Для облегчения процесса сдачи в плен или перехода на российскую сторону командованием ВС РФ была создана гуманитарная радиочастота 149.200 выйдя на которую и вызвав "Волгу" не желающие воевать солдаты и офицеры ВСУ могут сдаться.

Также сообщается, что в украинском сегменте соцсетей набирает популярность тема уклонистов (ухилянтов). Избегающие всеми возможными путями мобилизации в ВСУ граждане Украины буквально представляются как герои, которым удалось сохранить свою жизнь и здоровье.
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    24 комментария
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    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +6
      Сегодня, 12:37
      Рад за Тараса Мельничука, вот только побратимы его совсем не торопятся сделать правильный выбор.
      1. dimy44 Звание
        dimy44
        +5
        Сегодня, 12:42
        Я уверен, многие побратимы ему позавидуют. Укры ведь в курсе настроений, и создали такие условия, при которых сдача в плен еще рискованней, чем просто воевать.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 14:09
          Это не совсем объясняет, почему они предпочитают биться до конца, когда могут просто поднять руки перед нашими штурмовиками.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 12:40
      «По словам пленного украинского военнослужащего, он рад подобному исходу, поскольку "не хочет и не умеет воевать"» —

      — Ну "водонос" , что с него возьмешь.Как в плен попадут , так сразу "водоносы-пацифисты" ...
    3. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 12:42
      Когда выйдешь к трассе, после очень длительного блуждания по лесу, когда нет сил и жрать очень хочется, тебе как то уже по хрену машина с водителем какой национальности остановится и тебя хоть куда - то подвезёт... Но это в России, а вот про дремучие леса на юго- востоке Украины я как-то не слышал...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 13:23
        Цитата: Lev_Russia
        Но это в России, а вот про дремучие леса на юго- востоке Украины я как-то не слышал...

        Я по тайге неделями охотился, но никогда не заблудился, а выходит в "дремучих лесах" Украины можно.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +3
          Сегодня, 13:31
          Сам смеюсь... Пять лет жил как раз на юго-востоке Украины в Херсонской обл... Сплошная степь где всё распахано... Там и укрыться то толком негде... Но Украина "сказочная страна" где на словах всё может быть...
          1. Добрый злыдень Звание
            Добрый злыдень
            +2
            Сегодня, 13:49
            Цитата: Lev_Russia
            Сплошная степь где всё распахано... Там и укрыться то толком негде..

            Ну, это вы зря! Знаете, какие там посадки вдоль дорог густые! laughing
            1. Lev_Russia Звание
              Lev_Russia
              0
              Сегодня, 13:58
              Знаю...И подберезовики "с косами" там стоят... laughing Сам собирал... laughing
              С грибами там тоже хреново...
            2. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Сегодня, 14:17
              Цитата: Добрый злыдень
              Ну, это вы зря! Знаете, какие там посадки вдоль дорог густые!

              Это точно с тайгой не сравнить, да еще каменные речки, как в тайге.
          2. Дмитрий Иванов_1991 Звание
            Дмитрий Иванов_1991
            +2
            Сегодня, 13:59
            да степень "правдивой адекватности" этой статьи даже не ставится под вопрос.
            Автор (с двумя буквами ФФ в этом слове) пЕши есщо -иначе не сказать.

            ПС: в 1943году заблудившийся в степях под Сталинградом немецкий солдат СС Ганс Фридмих был очень рад тому, что его нашли, накормили и обогрели солдаты доблестной Красной Армии. Такого гуманного и человечного отношения он не ожидал увидеть. Конечно же он представился водоносом, хоть нашивки СС говорили об обратном. Да и татуировки с свастикой и портретами гитлера были на всё тело. Но.. Советские солдаты не обращали на них внимания (чего не сделаешь в молодости, да по глупости.. Все такие были.) и подкармливали бедного несчастного Ганса тушёнкой и спиртом, сигаретки давали курить без ограничений. И готовили его к обмену согласно всем мировым конвенциям.
            Ганс охотно рассказывал об ужасах нахождения им в рядах армии нацистов, наши солдаты охотно верили и подкармливали его шоколадкой.
            ППС: вот какую я статью написал. Даже ссылок давать на первоисточники не буду. Зачем? - на топ варе итак схавают любой бред. Да автор?
    4. Rom8681 Звание
      Rom8681
      +4
      Сегодня, 12:42
      Усиление мобилизационных мероприятий на Украине и отмена возможности демобилизации привели к снижению боевого духа в украинской армии. В настоящее время сообщается о пока единичных случаях сдачи в плен целыми подразделениями.

      Низкий боевой дух, необученные,не хотят воевать,устаревшее вооружение,натовцы хлам ,а не военную технику дают.
      Послушаешь, оказывается и воевать то не с кем.Наша пропаганда считает свой народ за.....
      1. taiga2018 Звание
        taiga2018
        +5
        Сегодня, 13:15
        Цитата: Rom8681
        Послушаешь, оказывается и воевать то не с кем.Наша пропаганда считает свой народ за.....

        Более того этим просто унижают наших солдат и офицеров,получается они уже два года не могут справится с такой слабенькой армией...
    5. faterdom Звание
      faterdom
      0
      Сегодня, 12:43
      Воду-то набрал? Ну пусть попьет, болезный, мы ж не звери...
    6. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 12:45
      Как сообщает Минобороны РФ, Мельничук рассказал, что командованием ему была поставлена задача доставить на соседние позиции питьевую воду, однако проводник отказался вести его.
      Народная украинская традиция "гулять по лесу", сделать вид что заблудился, а после сдаться в плен. Хорошо что полупроводник вывел на российские позиции также как и украинских "сестер" с "братьями" под видом несчастных беженцев. Надеюсь особисты уточнят в полном объёме кто куда и какую именно воду нёс новоиспечённый военнопленный.
    7. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 12:57
      рассказал, что заблудился в лесу и искренне обрадовался, когда вышел к позициям ВС РФ

      Читаю комментарии - ну какая-то избирательная доверчивость у нас)
      "искренне обрадовался своему пленению" - верим!
      "служили водителями и поварами" - не верим!
      Такое ощущение, что комментаторы полным составом прошли ускоренный курс ясновидения) а меня не пригласили(
    8. kit88 Звание
      kit88
      +3
      Сегодня, 13:03
      В плен почему то одни повара да водоносы попадают, которые автомат ни разу не видели. Часто, однако, содержимое их смартфонов говорит совсем о другом.
    9. Грац Звание
      Грац
      +1
      Сегодня, 13:04
      проверить как следует надо этого товарища, что то уж больно подозрительно
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 13:08
        Да достаточно шомполом провести по каналу ствола калашмата и все понятно было бы на месте, проверить бк например
        1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
          Дмитрий Иванов_1991
          +1
          Сегодня, 14:06
          там многие с синяками на плечах выходят от стрельбы, да со свастикой и портретами нацистских вождей на всё тело - а в плену говорят - молодость, глупый был, меня заставили и т.д.
          наши охотно верят и вместо того, чтобы сажать на десяток лет за оправдание нацизма (даже пофигу что гражданин другой страны юридически) -этих "несчастных" лечат, кормят и к обмену готовят.
          ПС: лично я бы. Увидел бы нацистскую символику в виде тату на человеке - даже не думал бы что с ним делать, кроме одного дела. Того, которое мой дед делал с 1941 по 1945. Искоренять фашизм под ноль.
          Это уже клиника в их мозгу и такого человека разговором-лечением не исправишь.
    10. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 13:08
      Ох... не нравятся мне эти овцы заблудшие.... так скажем... настороженно отношусь.....
      1. Грац Звание
        Грац
        +2
        Сегодня, 13:11
        это как криминал. чует что скоро опа придет и притянут за убийство в составе группы идет и ворует в супермаркете пару бутылок дорогого коньяка и садится по маленькой статье пока на воле его ищут с собаками, так и здесь возможно подобное
    11. svp67 Звание
      svp67
      +2
      Сегодня, 13:12
      Ну каждый выбирает свое. Наш вон боец "заблукал" под обстрелом и забежал в украинские окопы, осознав ошибку, сразу рванул назад, только пятки сверкнули, ВСУшники просто очумели...
    12. Rom8681 Звание
      Rom8681
      +1
      Сегодня, 13:37
      Цитата: taiga2018
      Цитата: Rom8681
      Послушаешь, оказывается и воевать то не с кем.Наша пропаганда считает свой народ за.....

      Более того этим просто унижают наших солдат и офицеров,получается они уже два года не могут справится с такой слабенькой армией...

      Совершенно,с вами согласен

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