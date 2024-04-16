Солдат ВСУ рассказал, как заблудился и обрадовался, когда попал в плен

Сдавшийся в плен российским войскам военнослужащий ВСУ Тарас Мельничук рассказал, что заблудился в лесу и искренне обрадовался, когда вышел к позициям ВС РФ.Как сообщает Минобороны РФ, Мельничук рассказал, что командованием ему была поставлена задача доставить на соседние позиции питьевую воду, однако проводник отказался вести его. В результате украинский военнослужащий, не ориентируясь на местности, заблудился и встретил российских бойцов, которым сразу же сдался в плен.По словам пленного украинского военнослужащего, он рад подобному исходу, поскольку "не хочет и не умеет воевать". Он также рассказал, что, несмотря на очевидные проблемы со здоровьем, в военкомате его признали годным к службе в ВСУ. После отправки в военную часть он не проходил какой-либо подготовки и даже не умеет пользоваться автоматом.Усиление мобилизационных мероприятий на Украине и отмена возможности демобилизации привели к снижению боевого духа в украинской армии. В настоящее время сообщается о пока единичных случаях сдачи в плен целыми подразделениями. Для облегчения процесса сдачи в плен или перехода на российскую сторону командованием ВС РФ была создана гуманитарная радиочастота 149.200 выйдя на которую и вызвав "Волгу" не желающие воевать солдаты и офицеры ВСУ могут сдаться.Также сообщается, что в украинском сегменте соцсетей набирает популярность тема уклонистов (ухилянтов). Избегающие всеми возможными путями мобилизации в ВСУ граждане Украины буквально представляются как герои, которым удалось сохранить свою жизнь и здоровье.

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