Американский телеканал: В США считают маловероятным прямой удар Израиля по Ирану

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Американский телеканал: В США считают маловероятным прямой удар Израиля по Ирану

После двухнедельной паузы иранские военные ответили на удар израильских ВВС по посольству в Дамаске, произошедшему 1 апреля. В ночь на 14 апреля Иран провел комбинированную атаку военных целей на территории еврейского государства.

В перехвате иранских ракет и дронов участвовали как армия обороны Израиля, так и коалиционные вооруженные силы на Ближнем Востоке, включая США, Великобританию, как утверждает Париж и Францию, а также Иордания. В ЦАХАЛ заявили, что 99% целей были перехвачены и сбиты, удары якобы причинили «незначительный ущерб» инфраструктуре на военной базе на юге страны. В свою очередь, военный штаб Ирана назвал атаку «более чем успешной», заявил о достижении целей и прекращении операции «Правдивое обещание».



Еще до иранского «акта возмездия», который президент Исламской Республики Эбрахим Раиси назвал «законным правом на самооборону», власти Израиля предупредили об ответных мерах в случае, если атака будет происходить с территории Ирана. На что в Тегеране, в свою очередь, пообещали новый более мощный ответ.

Спустя два дня после атаки военного ответа со стороны Израиля так и не последовало. Считается, что немалую роль в этом сыграли США. По заявлениям в американской прессе, президент Джо Байден лично предостерег премьер-министра Биньямина Нетаньяху от действий, которые могут привести к эскалации на Ближнем Востоке и даже началу войны двух государств.

Между тем, американский телеканал NBC News сообщает, что, вероятнее всего, ответ Израиля на атаку Ирана будет носить ограниченный характер. Четыре неназванных американских чиновника заявили телеканалу, что ЦАХАЛ нанесет удар не по территории Исламской Республики, а по ее силам в регионе, а также дружественным Ирану формированиям. В частности, с учетом незначительного ущерба от иранской атаки, ответными целями армии обороны Израиля станут объекты, связанные с Тегераном, на территории Сирии. Кроме того, целью могут стать склады и логистическая инфраструктура шиитского формирования «Хизбалла» на территории Ливана.

При этом в Вашингтоне точно не знают, на каком из вариантов в итоге остановится Тель-Авив и не имеют представления о возможных сроках ответных действий ЦАХАЛ. В то же время американские силы не будут принимать участие в израильских операциях, сообщили NBC News источники. Более того, США рассчитывают, что Израиль заранее предупредит о своих шагах, особенно если они смогут ухудшить американские позиции в регионе.
  • ЦАХАЛ
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15 комментариев
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  1. svp67 Звание
    svp67
    +1
    Сегодня, 13:17
    Израиль умеет выжидать и ответ конечно будет, возможно в совсем ином месте, не там где его ожидают
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 13:45
      Израиль умеет выжидать и ответ конечно будет, возможно в совсем ином месте, не там где его ожидают

      То же самое относится и к Ирану.
      А вообще не стоит преувеличивать способности Израиля. Сегодня вот появилась информация о том, что кроме перечисленных в статье стран, которые участвовали в отражении иранской атаки, также участвовала и Саудовская Аравия в защите Израиля.
      Такая вот "мощная" индивидуальная защита Израиля. request
      1. svp67 Звание
        svp67
        0
        Сегодня, 13:47
        Цитата: кредо
        Такая вот "мощная" индивидуальная защита Израиля.

        Такая вот коалиция стран - противников Ирана. Это еще надо было умудриться их собрать вместе...
        Цитата: кредо
        То же самое относится и к Ирану.

        К сожалению для Ирана, он тут в роли догоняющего. Инициатива, явно не в его руках
        1. кредо Звание
          кредо
          +1
          Сегодня, 13:58
          Такая вот коалиция стран - противников Ирана. Это еще надо было умудриться их собрать вместе...

          С англосаксами понятно, у них полное единение.
          Страны НАТО в вассальной зависимости у англосаксов.
          А вот что касается арабов то тут скорей всего сыграл тот самый крючок в виде хранения своих валютных активов в подконтрольных англосаксам банках, вложения в недвижимость, расположенную в англосаксонских странах и страх того, что янки устроят очередной госпереворот в их странах. hi
          1. svp67 Звание
            svp67
            0
            Сегодня, 14:01
            Цитата: кредо
            А вот что касается арабов

            Проще перечислить те страны, которые там их не хранят. Но не стоит забывать, что более непримеримого врага Ирана в исламском мире, чем Саудовская Аравия, еще поискать надо
  2. Ясная Звание
    Ясная
    0
    Сегодня, 13:18
    Коллеги, а про Сырского и Буданова информация есть?
    Ходят СЛУХИ, что что кому-то из них наши ВКС дали добро на встречу c бандерой.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 13:22
      Укроресурсы пишут, что на полигоне под Харьковом ракетой накрыло Мамкина пирожка. (Буданов)
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 13:25
      Ясная не спешите думаете так легко найти чья рука ,чья нога.Вспомните кукольный спектакль театра кукол Образцова.Божественная комедия- то хапуга получается, а вот когда 4 ноги не помню как его называли.
    3. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 13:25
      Ходят СЛУХИ, что что кому-то из них наши ВКС дали добро на встречу c бандерой.

      Помнится Буданова мы уже хоронили... Давайте дождемся официального разъяснения одной из сторон... Если грохнули Буданова, пойду на радостях напьюсь... drinks
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 13:28
        Ждите, подтверждения пока нет от официалов, ни их, ни наших.))
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:19
    Иран аккуратно намекнул у Израиля ПВО дырявое.
    1. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      0
      Сегодня, 15:20
      Цитата: tralflot1832
      Иран аккуратно намекнул у Израиля ПВО дырявое.

      Странное у вас представление о дырявом ПВО
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 13:24
    Пока читал статью, сразу думал про Сирию, дочитал, так и есть. Ну куда ж бить то, конечно по Сирии, у нас под носом. Мы ж не трогаем евреев.((
  5. Egor53 Звание
    Egor53
    0
    Сегодня, 13:40
    "В ЦАХАЛ заявили, что 99% целей были перехвачены и сбиты," ЦАХАЛ врет как Троцкий. Они уже обещали за неделю уничтожить Хамас и освободить заложников. И уже 6 месяцев освобождают и уничтожают.
    11 иранских гиперзвуковых ракет поразили цели в Израиле. Ни одна иранская гиперзвуковая ракета не была перехвачена.
    Иранская атака показала полную небоеспособность израильской армии. Наносить удары по Ирану будет полным безумием для Израиля.
    Если Иран нанесет еще несколько ударов по Израилю, то больше половины израильского населения сбежит из Израиля, а остальных Иран сбросит в море.
    1. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      0
      Сегодня, 15:20
      Цитата: Egor53
      "В ЦАХАЛ заявили, что 99% целей были перехвачены и сбиты," ЦАХАЛ врет как Троцкий. Они уже обещали за неделю уничтожить Хамас и освободить заложников. И уже 6 месяцев освобождают и уничтожают.
      11 иранских гиперзвуковых ракет поразили цели в Израиле. Ни одна иранская гиперзвуковая ракета не была перехвачена.
      Иранская атака показала полную небоеспособность израильской армии. Наносить удары по Ирану будет полным безумием для Израиля.
      Если Иран нанесет еще несколько ударов по Израилю, то больше половины израильского населения сбежит из Израиля, а остальных Иран сбросит в море.

      Господи, какую яростную ахинею вы несете

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