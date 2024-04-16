Американский телеканал: В США считают маловероятным прямой удар Израиля по Ирану
После двухнедельной паузы иранские военные ответили на удар израильских ВВС по посольству в Дамаске, произошедшему 1 апреля. В ночь на 14 апреля Иран провел комбинированную атаку военных целей на территории еврейского государства.
В перехвате иранских ракет и дронов участвовали как армия обороны Израиля, так и коалиционные вооруженные силы на Ближнем Востоке, включая США, Великобританию, как утверждает Париж и Францию, а также Иордания. В ЦАХАЛ заявили, что 99% целей были перехвачены и сбиты, удары якобы причинили «незначительный ущерб» инфраструктуре на военной базе на юге страны. В свою очередь, военный штаб Ирана назвал атаку «более чем успешной», заявил о достижении целей и прекращении операции «Правдивое обещание».
Еще до иранского «акта возмездия», который президент Исламской Республики Эбрахим Раиси назвал «законным правом на самооборону», власти Израиля предупредили об ответных мерах в случае, если атака будет происходить с территории Ирана. На что в Тегеране, в свою очередь, пообещали новый более мощный ответ.
Спустя два дня после атаки военного ответа со стороны Израиля так и не последовало. Считается, что немалую роль в этом сыграли США. По заявлениям в американской прессе, президент Джо Байден лично предостерег премьер-министра Биньямина Нетаньяху от действий, которые могут привести к эскалации на Ближнем Востоке и даже началу войны двух государств.
Между тем, американский телеканал NBC News сообщает, что, вероятнее всего, ответ Израиля на атаку Ирана будет носить ограниченный характер. Четыре неназванных американских чиновника заявили телеканалу, что ЦАХАЛ нанесет удар не по территории Исламской Республики, а по ее силам в регионе, а также дружественным Ирану формированиям. В частности, с учетом незначительного ущерба от иранской атаки, ответными целями армии обороны Израиля станут объекты, связанные с Тегераном, на территории Сирии. Кроме того, целью могут стать склады и логистическая инфраструктура шиитского формирования «Хизбалла» на территории Ливана.
При этом в Вашингтоне точно не знают, на каком из вариантов в итоге остановится Тель-Авив и не имеют представления о возможных сроках ответных действий ЦАХАЛ. В то же время американские силы не будут принимать участие в израильских операциях, сообщили NBC News источники. Более того, США рассчитывают, что Израиль заранее предупредит о своих шагах, особенно если они смогут ухудшить американские позиции в регионе.
- ЦАХАЛ
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