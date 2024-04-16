Американский миллиардер заявил, что финалом участия Запада в конфликте на Украине станет третья мировая война

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Американский миллиардер заявил, что финалом участия Запада в конфликте на Украине станет третья мировая война

После того как США и Британия приняли активное участие в отражении недавней воздушной атаки Ирана на Израиль, киевские власти, в частности президент Владимир Зеленский, стали упрекать своих западных партнеров в том, что они не предпринимают подобных шагов по отношению к Украине.

Стоит отметить, что ответ Вашингтона и Лондона не заставил себя ждать: как официальный представитель Пентагона Джон Кирби, так и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявили, что Запад не станет сбивать российские ракеты, так как не хочет допустить прямого столкновения НАТО с РФ.



Большинство экспертов объясняют вышеупомянутую позицию западных политиков опасениями по поводу вероятности ядерной войны. Ведь Россия обладает крупнейшим арсеналом данного вооружения и обязательно применит его в случае экзистенциальной угрозы.

Собственно, об этом на своей странице написал и американский миллиардер Дэвид Сакс. Комментируя пост бизнесмена Билла Экмана, который считает, что мир мог бы стать безопаснее, если бы страны НАТО прикрыли небо над Украиной, он отметил, что, наоборот, финалом участия Запада в конфликте на Украине станет третья мировая война.

Напомним, что еще в начале нашей СВО Зеленский призывал Запад закрыть украинское небо для российских ракет и авиации. При этом тогда глава киевского режима получил аналогичный ответ, что страны НАТО не станут вступать в прямое противостояние с РФ.
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    3 комментария
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    1. Романенко Звание
      Романенко
      +1
      Сегодня, 13:47
      Американский миллиардер заявил, что финалом участия Запада в конфликте на Украине станет третья мировая война

      Это ему Ванга во сне нашептала, или просто очень хочется?
    2. Александр123 Звание
      Александр123
      +1
      Сегодня, 14:05
      "глава киевского режима получил аналогичный ответ, что страны НАТО не станут вступать в прямое противостояние с РФ." Тоесть подтверждение слов Сакса прозвучало ещё до того, как он это сказал. Не хотят они всерьез связываться с Россией.
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:43
      Только при этом наступит закат американской гегемонии и всей её нации, ожиревшей на благах цивилизации...

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