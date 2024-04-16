Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский уже давно подготовил себе пути бегства на Запад
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Зеленский уже давно подготовил "пути отхода" на Запад, выведенных за границу средств хватит на безбедную жизнь на долгие десятилетия. Об этом в своем ТГ-канале написал бывший премьер Украины Николай Азаров.
Зеленский, находясь на посту президента Украины, заработал огромное состояние путем различных афер и тотальной коррупции в стране. Все средства он выводит за рубеж, подготавливая пути к бегству на случай победы России. Для этого у него есть ближайший друг Сергей Шефир, с которым Зеленский вместе организовывал студию "95 квартал". Шефира еще называют "кошельком Зеленского". Именно на него записана почти вся недвижимость украинского президента, а на счета уходят деньги. Недавно Зеленский снял Шефира с должности советника, тем самым давая возможность свободно выехать за границу.
Зеленский все эти годы занимался выводом денег за рубеж, которые они активно нарабатывали путем всяких афер, коррупции. Занимался этим его ближайший друг и бывший руководитель Сергей Шефир… В руках Шефира находятся, по сути дела, все эти офшоры, все эти счета, потому что Зеленский не мог на себя это все оформлять
- пишет Азаров.
По мнению экс-премьера, Зеленский уже давно подготовил пути отхода, а определенные гарантии ему дали британцы, именно с ними с самого начала предпочитает работать связка Зеленский - Ермак. Ставленником американцев являлся бывший главком ВСУ Залужный, а также глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*, внесенный в России в список экстремистов и террористов.
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