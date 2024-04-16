Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский уже давно подготовил себе пути бегства на Запад

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Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский уже давно подготовил себе пути бегства на Запад

Зеленский уже давно подготовил "пути отхода" на Запад, выведенных за границу средств хватит на безбедную жизнь на долгие десятилетия. Об этом в своем ТГ-канале написал бывший премьер Украины Николай Азаров.

Зеленский, находясь на посту президента Украины, заработал огромное состояние путем различных афер и тотальной коррупции в стране. Все средства он выводит за рубеж, подготавливая пути к бегству на случай победы России. Для этого у него есть ближайший друг Сергей Шефир, с которым Зеленский вместе организовывал студию "95 квартал". Шефира еще называют "кошельком Зеленского". Именно на него записана почти вся недвижимость украинского президента, а на счета уходят деньги. Недавно Зеленский снял Шефира с должности советника, тем самым давая возможность свободно выехать за границу.



Зеленский все эти годы занимался выводом денег за рубеж, которые они активно нарабатывали путем всяких афер, коррупции. Занимался этим его ближайший друг и бывший руководитель Сергей Шефир… В руках Шефира находятся, по сути дела, все эти офшоры, все эти счета, потому что Зеленский не мог на себя это все оформлять

- пишет Азаров.

По мнению экс-премьера, Зеленский уже давно подготовил пути отхода, а определенные гарантии ему дали британцы, именно с ними с самого начала предпочитает работать связка Зеленский - Ермак. Ставленником американцев являлся бывший главком ВСУ Залужный, а также глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов*, внесенный в России в список экстремистов и террористов.
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    21 комментарий
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    1. Mouse Звание
      Mouse
      +6
      Сегодня, 12:56
      . В руках Шефира находятся, по сути дела, все эти офшоры, все эти счета, потому что Зеленский не мог на себя это все оформлять

      Сижу репу чешу.... recourse а на кой Шефиру Зе? Вовремя соскочить не вариант?
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +2
        Сегодня, 13:00
        Тут не они рулял. А вот разрешат ли соскочить большой вопрос. Пока против них там мало кто возникает. А вот если начнут и активно, то заменят другим, а этот будет отработанным и так помереть в англии от очередного новичка.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 13:05
        Зеленский уже давно подготовил "пути отхода" на Запад

        Ну кто бы в этом сомневался, но у Зеленского столько "закадычных" друзей, которые крепко его держат за кадык, что ещё вопрос, а удастся ли ему этими "путями-отхода" воспользоваться...???
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          +1
          Сегодня, 15:19
          Цитата: Lev_Russia

          Ну кто бы в этом сомневался, но у Зеленского столько "закадычных" друзей...

          Не так давно Царев рассказывал как себя ведет Беня Коломойский.
          В камере стоит камера и постоянно его снимат. Такая безопасность.
          Так Беня в эту камеру клоуну прямо говорит, что убьет клоуна, убьет
          его семью, убьет его детей за то, как дерзко клоун с ним обошелся...
          Поэтому клоун так за власть вцепился и отдавать ее никому не будет. bully
      3. Rage66 Звание
        Rage66
        +3
        Сегодня, 13:07
        Вот с языка снял...
        В случае чего, Шефир скажет:"А ты кто такой?" what
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          Сегодня, 13:09
          Жадность до добра не доведет.....
      4. Светлан Звание
        Светлан
        0
        Сегодня, 13:43
        Ключевое слово вовремя. Не все и не всегда могут определить «окно возможности». Задним числом конечно же все, а вот в настоящий момент, далеко не все.
        Когда Зеля начнёт трещать по всем швам, тогда и соскочит
      5. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 13:51
        [Зеленский уже давно подготовил "пути отхода" на Запад, выведенных за границу средств хватит на безбедную жизнь на долгие десятилетия. Об этом в своем ТГ-канале написал бывший премьер Украины Николай Азаров.
        ]
        А сам то неуважаемый Николай Азаров не подготовил в свое время "пути отхода"?
        am
      6. Касатик Звание
        Касатик
        0
        Сегодня, 14:16
        "Да, быстро бегут спортсмены! Но пуля летит быстрей"
      7. Касатик Звание
        Касатик
        -1
        Сегодня, 14:19
        Вы не в "Роснано" трудитесь? Рыжий эту идею давно продвигал и успешно осуществил. Сейчас иногда просматривает утренние газеты и хихикает...
      8. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 14:22
        Цитата: Mouse
        Сижу репу чешу.... а на кой Шефиру Зе? Вовремя соскочить не вариант?

        На этот случай есть пани Олена. Тётка самозабвенно осваивала средства все эти годы, скупая цацки и недвижимость по миру. Вопрос действительно в другом - позволят ли соскочить? Если его кокушки прижмут суровым чекистским сапогом то он соловьём споёт, только успевай записывать...
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 12:56
      «Зеленский уже давно подготовил себе пути бегства на Запад» —

      — Если позволят ...
    3. Комментарий был удален.
    4. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 12:57
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Зеленский уже давно подготовил "пути отхода" на Запад, выведенных за границу средств хватит на безбедную жизнь на долгие десятилетия.

      ледоруб Меркадера ему в помощь
      1. Rage66 Звание
        Rage66
        +2
        Сегодня, 13:10
        Не троньте честное имя Рамона Меркадера и его ледоруба...
        Там за идею борьба шла...
        А тут за бабло.
        Этого пришьют в гараже где-нибудь в Испании, как Кузьминова hi
    5. kvv Звание
      kvv
      +1
      Сегодня, 13:05
      такие как киевский клоп долго не живут, он уже для всех опасен, его жизнь продолжается пока идет война , война закончится и его ликвидируют, поэтому никуда он не сбежит, будет сидеть до последнего
    6. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 13:22
      По мнению экс-премьера, Зеленский уже давно подготовил пути отхода, а определенные гарантии ему дали британцы, именно с ними с самого начала предпочитает работать связка Зеленский - Ермак.
      Этими деньгами Зеленский связал сам себе руки. Пока у него британцы будут сохранять иллюзию того, он сможет этими деньгами воспользоваться, он будет исполнять все их указания. Вопрос в другом, позволят ли британцы ему этими деньгами воспользоваться если конечно он останется в живых после окончания СВО?
    7. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 13:27
      "....Зеленский, находясь на посту президента Украины,[b...] заработал [/b]огромное"
      Ой,прямо таки "заработал"??....Это феномен в области выжимания подаяний..Все барыги,живущие за счёт побирушек у церквей и рынков обзавидовались.

      Только деньги кровавые......
    8. oppozite28 Звание
      oppozite28
      -1
      Сегодня, 13:33
      Зеленский все эти годы занимался выводом денег за рубеж, которые они активно нарабатывали путем всяких афер, коррупции. Занимался этим его ближайший друг и бывший руководитель Сергей Шефир… В руках Шефира находятся, по сути дела, все эти офшоры, все эти счета, потому что Зеленский не мог на себя это все оформлять

      - пишет Азаров.
      Хорошо что Азаров во время переоформил свои честно нажитые заработанные не посильным трудом и переехал на территорию Российской Федерации в 2014-м году в след за Януковичем. Не зря трудился начиная с должности главы комитета Верховной Рады Украины с 1994 по 1998 гг., Главой налоговой администрации Украины с 1996 по 2002 г., Министром финансов с 2002 по 2007 г. .
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 14:27
        Цитата: oppozite28
        Хорошо что Азаров во время переоформил свои честно нажитые заработанные не посильным трудом и переехал на территорию Российской Федерации в 2014-м году в след за Януковичем.

        Азаров так то в изгнании "мается", в Австрии...
        1. oppozite28 Звание
          oppozite28
          0
          Сегодня, 14:45
          Сперва в Российской Федерации помаялся, а после в Австрию. Но все таки нотки зависти к финансовой деятельности Зеленского Азаров скрыть не в состоянии.
    9. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 15:02
      Если бы он посмотрел в зеркало повнимательней, то увидел бы за собой Аббадона...

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