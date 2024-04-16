Российские войска продвинулись на юге Красногоровки на глубину не менее 1 км, выйдя к железной дороге
Российские войска продолжают наступательные действия на целом ряде участков фронта. Один из таких участков – Красногоровский. Длительное время противник, засевший в Красногоровке, наносил удары по Донецку. Теперь ВС РФ продвигаются в городской черте Красногоровки, занимая всё новые и новые территории.
Сегодня стало известно о том, что российские войска углубились в кварталы Красногоровки на юге города на расстояние около 1,1 км. В результате успешных действий практически вся южная часть города от улицы Шевченко до Железнодорожной перешла под контроль наших войск.
Противник вынужден признавать успехи российской армии в Красногоровке. Украинские военкоры пишут, что ВС РФ закрепились вдоль железнодорожного полотна. При этом основные силы в этом городе сосредоточены на территории Красногоровского огнеупорного завода, располагающегося фактически в самом центре населённого пункта.
По последним данным, противник, пытаясь сдержать продвижение наших войск, открыл огонь из РСЗО HIMARS, причём по тем позициям, которые ещё буквально пару суток назад контролировались ВСУ.
Красногоровка на данный момент остаётся единственным городом в окрестностях Донецка, который пусть и частично, но контролируется противником. Командование ВСУ понимает, что потеря Красногоровки приведёт к тому, что украинские войска будут значительно отброшены от Донецка на северо-западном направлении.
Информация