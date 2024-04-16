Премьер Малайзии: ответный удар Ирана по Израилю нанесён на законных основаниях
Ответный удар Ирана по Израилю нанесен на законных основаниях. Он является реакцией Тегерана на израильскую атаку на консульство Исламской Республики в Дамаске, которая произошла 1 апреля.
Такое заявление сделал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
- заявил глава малайзийского правительства.
По словам Ибрагима, Куала-Лумпур приветствовал заверения Тегерана в том, что его ответ Израилю будет соразмерным его действиям при условии, что Тель-Авив не станет предпринимать дальнейших агрессивных шагов. Премьер Малайзии заявил, что его страна присоединяется к другим цивилизованным государствам мира, которые призывают «сионистский режим» не идти на обострение ситуации в ближневосточном регионе, ведь она и без того напряжена до предела.
- считает Ибрагим, отмечая, что наблюдаются явные признаки, свидетельствующие в пользу его утверждения.
По мнению политика, сегодня в секторе Газа сложилась бесчеловечная обстановка, которая требует немедленного и справедливого урегулирования.
Ранее в Малайзии состоялось специальное заседание Совета национальной безопасности под председательством премьер-министра, посвященное эскалации напряженности на Ближнем Востоке. На нем присутствовало большинство высокопоставленных правительственных чиновников страны.
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