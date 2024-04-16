Премьер Малайзии: ответный удар Ирана по Израилю нанесён на законных основаниях

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Премьер Малайзии: ответный удар Ирана по Израилю нанесён на законных основаниях

Ответный удар Ирана по Израилю нанесен на законных основаниях. Он является реакцией Тегерана на израильскую атаку на консульство Исламской Республики в Дамаске, которая произошла 1 апреля.

Такое заявление сделал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.



Использование Ираном беспилотников в ответ на нападение Израиля на его посольство в Дамаске было законным действием

- заявил глава малайзийского правительства.

По словам Ибрагима, Куала-Лумпур приветствовал заверения Тегерана в том, что его ответ Израилю будет соразмерным его действиям при условии, что Тель-Авив не станет предпринимать дальнейших агрессивных шагов. Премьер Малайзии заявил, что его страна присоединяется к другим цивилизованным государствам мира, которые призывают «сионистский режим» не идти на обострение ситуации в ближневосточном регионе, ведь она и без того напряжена до предела.

Мир не желает видеть ухудшение ситуации

- считает Ибрагим, отмечая, что наблюдаются явные признаки, свидетельствующие в пользу его утверждения.

По мнению политика, сегодня в секторе Газа сложилась бесчеловечная обстановка, которая требует немедленного и справедливого урегулирования.

Ранее в Малайзии состоялось специальное заседание Совета национальной безопасности под председательством премьер-министра, посвященное эскалации напряженности на Ближнем Востоке. На нем присутствовало большинство высокопоставленных правительственных чиновников страны.
  • https://www.usip.org/
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11 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 13:18
    Наверно в Малайзии нет Израильского пасольства?
    1. svp67 Звание
      svp67
      +3
      Сегодня, 13:32
      Цитата: tralflot1832
      Наверно в Малайзии нет Израильского пасольства?

      И наверное это исламская страна...
      Один из бывших премьеров Великобритании, придерживается совершенно иной точки зрения..., хотя относительно иной. На прямой вопрос журналистки, а как бы действовала Великобритания, в ситуации когда по её посольству нанесли бы похожий удар? Ответ был короткий : "Максимально жестко"
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 13:38
        Премьер Малайзии: ответный удар Ирана по Израилю нанесён на законных основаниях

        А кроме Израиля в этом почти никто не сомневается...
        1. svp67 Звание
          svp67
          0
          Сегодня, 13:50
          Цитата: ROSS 42
          А кроме Израиля в этом почти никто не сомневается...

          Ну если б это было так, те же Иордания и Саудовская Аравия, не стали бы на защиту Израиля...
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 13:59
            Цитата: svp67
            Ну если б это было так, те же Иордания и Саудовская Аравия, не стали бы на защиту Израиля...

            Что-то сомневаюсь я, что интересы Иордании и Саудовской Аравии связаны именно с действиями ЦАХАЛ...
            1. svp67 Звание
              svp67
              +1
              Сегодня, 14:03
              Цитата: ROSS 42
              Что-то сомневаюсь я,

              На счет Иордании трудно сказать, их королевская семья уж больно сильно завязана на Израиль, а вот Саудиты те просто решили потренироваться и усложнить жизнь своему старому врагу
              1. ROSS 42 Звание
                ROSS 42
                +2
                Сегодня, 14:08
                Цитата: svp67
                а вот Саудиты те просто решили потренироваться и усложнить жизнь своему старому врагу

                А, если «старый враг» начнёт вспоминать все «тёрки» со старыми «друзьями»? не зазвучат ли в этом случае известные слова: «А нас-то за что?» belay
      2. Был Мамонт Звание
        Был Мамонт
        0
        Сегодня, 14:25
        Цитата: svp67
        И наверное это исламская страна...

        Государственная религия-ислам. Население под 30 млн. Раза в три больше, чем у Израиля. wink
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 13:43
      Наверно в Малайзии нет Израильского пасольства?

      Израиль признают пять из 22 стран арабского мира: Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Еще две страны — Саудовская Аравия и Судан — ведут с израильскими властями переговоры о сотрудничестве. Отношения между всеми этими странами (кроме Египта и Иордании, которые установили дипотношения с Израилем еще в прошлом веке) начали налаживаться недавно благодаря Авраамовым соглашениям... С которыми, судя-по всему, скоро будет покончено...
      1. 72jora72 Звание
        72jora72
        +2
        Сегодня, 13:51
        начали налаживаться недавно благодаря Авраамовым соглашениям.
        Которые Израиль благополучно похерил.....
  2. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 13:46
    Malaysia, long time no see. Iran proved that they have balls - balls of steels. Lebanon, Syria, Yemen, Iraq co-ordinated well with Iran.

    Saudi Arabia, Jordan, Egypt, Bahrain, UAE, Kuwait and Oman proved that they are 'Eunochs' - castrated by the USA. These arab nations usually sings and dances according to the tunes of US and Israel. Even after the genocide of 33,000 Palestenians, these arab eunoch countries preffered silence and inaction.

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