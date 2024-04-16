Украинские ресурсы: штурмовые группы ВС России вышли к каналу Северский Донец-Донбасс в городе Часов Яр

Пока уточняем информацию и детали событий. Если будет подтверждено, то это означает как минимум потерю леса и частной застройки к северу от многоэтажной (когда-то) застройки микрорайона "Новый"

Штурмовые группы ВС России могли продвинуться до полутора километров в глубину обороны ВСУ в районе Часова Яра и выйти к каналу "Северный Донец-Донбасс" уже за микрорайоном "Канал". Такая информация приходит с украинских ресурсов.Украинский военно-аналитический ресурс Deep State обратил внимание на сообщение командования оперативно-тактической группировки "Хортица", в котором говорится, что артиллерия ВСУ была вынуждена работать по группам российских штурмовиков, прорвавшихся к каналу к северу от микрорайона в лесном массиве.- пишет ресурс.Предполагается, что штурмовые группы ВС России сумели пройти через лесной массив и выйти фактически в тыл подразделениям ВСУ, закрепившимся в микрорайоне. Накануне опять же украинские ресурсы сообщали, что российские войска уже в двух местах вошли в мкр "Канал". В Генштабе ВСУ этого не подтверждают, у них до сих пор и Богдановка под контролем украинской армии.Как ранее сообщалось, российские войска атакуют Часов Яр по трем направлениям: по центру на микрорайон "Канал" и по флангам от Богдановки к северу и от Ивановского с юга. Продвижение по флангам позволит нашим атаковать город с трех сторон, а не с одной в лоб.