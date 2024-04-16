«Это вопрос изменения Конституции»: кандидат в председатели Верховного суда РФ рассказала о перспективах восстановления смертной казни

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«Это вопрос изменения Конституции»: кандидат в председатели Верховного суда РФ рассказала о перспективах восстановления смертной казни

Отмена моратория на смертную казнь в Российской Федерации требует существенных изменений отечественного законодательства. Так считает кандидат в председатели Верховного суда РФ Ирина Подносова.

На заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, где проходило рассмотрение кандидатуры на должность председателя ВС РФ, Подносова сделала важное заявление по вопросу о возможности восстановления в нашей стране высшей меры наказания в виде смертной казни.

Я думаю, что это вопрос изменения Конституции, а это ваши полномочия

- подчеркнула кандидат в председатели ВС РФ.

По словам Подносовой, судьи являются работниками правоприменительной системы. Поэтому какую позицию займут законодатели и какие изменения в основном законе они произведут, тем и будут руководствоваться российские судьи в своей практике.

Кроме того, кандидат в председатели ВС РФ высказала и свое личное мнение. По ее словам, оно совпадает с позицией бывшего председателя ВС Вячеслава Лебедева, который скончался 23 февраля 2024 года. Лебедев ранее заявлял, что в России восстановление практики смертной казни не представляется возможным.

Тем не менее, в российском обществе запрос на отмену моратория на смертную казнь существует. Дискуссии по данному вопросу актуализировались после недавнего чудовищного теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл».

Общественность настаивает, чтобы к террористам и жестоким убийцам применялась высшая мера наказания в виде смертной казни. Противники этой позиции считают, что нельзя исключать судебных ошибок, а смертная казнь возможности реабилитировать человека не дает, могут пострадать невиновные лица или те, чьи преступления на высшую меру наказания не тянули.
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24 комментария
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  1. Романенко Звание
    Романенко
    +3
    Сегодня, 13:46
    Думаю, можно и изменить кое-какие положения в Конституции, особенно учитывая, что крайняя версия писалась под редакцией ЦРУ
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 13:49
      Стойте,когда писалась крайняя весия?С изменениями и дополнениями...Кажется,не так давно....И тут ЦРУ приложилось?
    2. Arzt Звание
      Arzt
      +7
      Сегодня, 13:56
      Думаю, можно и изменить кое-какие положения в Конституции, особенно учитывая, что крайняя версия писалась под редакцией ЦРУ

      Не надо ничего менять. Смертная казнь разрешена в Конституции. Просто есть временный мораторий на ее применение, но он установлен уже ФЗ.

      СТ.20
      2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.
      1. AlexGa Звание
        AlexGa
        0
        Сегодня, 14:42
        Именно так записано в Конституции! И нет необходимости что-то менять, только в Законе. А это дело Думы.
      2. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 15:05
        Просто есть временный мораторий на ее применение, но он установлен уже ФЗ.
        Зато в ФЗ не установлена временная приостановка временного моратория... Кстати максимальная длительность временной приостановки то же не установлена.
    3. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 13:57
      Когда что-то нужно изменить в конституции власть имущим всё делается быстро и без излишнего шума... Если мнение общества игнорируется, значит им это просто не нужно... Неужели всё ещё надеются, что их когда-нибудь примут за своих там на Западе...??? Ну конкретно их то может ещё и примут, но только не Россию... Наша страна всегда отстаивала право на существование и на свое мнение (суверенность) с оружием в руках... Ну а дальше, кто к нам с мечом придет...
    4. fif21 Звание
      fif21
      +3
      Сегодня, 14:06
      Цитата: Романенко
      Думаю, можно и изменить кое-какие положения в Конституции,

      Нам как всегда лгут! Мараторий на смертную казнь кто ввел ? Тот и отменить может ! hi
    5. ShDE Звание
      ShDE
      0
      Сегодня, 14:07
      Последняя версия писалась уже под диктовку Терешковой. И изменений внесли ни столько, не в те статьи и не то что обсуждали. Конституция - не газета, чтоб каждый день черкать и переписывать (там казнь не упоминается) Дай волю писателям, так под шумок и право на отдых и образование уберут. Механизм, который раньше позволял применять высшую меру, заплесневел или заржавел? Ну так отменять мораторий и применять. Если нужно не сразу: отменить мораторий на вынесение, но оставить на какой-нить срок на исполнение.
    6. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:32
      Нет никакого желания печатать по нескольку раз одно и тоже...Сделал скрин:
    7. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 14:33
      Цитата: Романенко
      крайняя версия писалась под редакцией ЦРУ

      Сударь, вы, как говорится - говорите, да не заговаривайтесь))
      В числе последних (или "крайних", если вам так угодно) изменений, в 2020 году, были:
      - "обнуление" президентских сроков (возможность действующему президенту избираться в 2024 и в 2030гг),
      - уточние, что брак в РФ - "союз мужчины и женщины",
      и много чего другого
      И вы сейчас заявляете, что мы получили новый срок правления в лице В.Путина только благодаря стараниям ЦРУ?))
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +6
    Сегодня, 13:47
    Судя по тому,каа у нас рассматривают Конституцию..Те,кто наверху..Да как два пальца об асфальт.Делов то..Вопрос в другом,хотят ли они этого
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +7
      Сегодня, 13:52
      В чём проблема изменить Конституцию?
      Дать задание Терешковой, Чайка с ним за три дня справится. Ей не впервой.
      Когда власти нужно изменить Конституцию - за одну неделю меняют, когда это нужно народу - это невозможно. Лицемеры.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 14:35
        Цитата: Бородач
        Дать задание Терешковой, Чайка с ним за три дня справится. Ей не впервой.

        Для начала надо дать пинка всему «Едру», что узурпировало законодательную власть, поменяв закон и положение о выборах...
  3. Ristleja Звание
    Ristleja
    +2
    Сегодня, 13:52
    Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.

    Что мешает принять федеральный закон? Можно вполне оставить в покое Конституцию и откладывать отмену смертной казни до лучших времен.
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 14:26
      Всё уже принято.""""
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 14:03
    Значит "обнуляться" - это всё можно было сделать, а когда Бастрыкин сам уже заявляет что количество террактов выросло до безобразия - тут значит ввести террористам смертную казнь это очень сложно и долго??? Ну вообще....
    То есть начхать на ситуацию и мнение народа.
  5. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +3
    Сегодня, 14:03
    Кто вводил мораторий, тот конституцию не переписывал. А примат международного законодательства в текущей версии снят.
  6. guest Звание
    guest
    +3
    Сегодня, 14:08
    Противники этой позиции считают, что нельзя исключать судебных ошибок

    Но если ограничить применение этой высшей меры только для таких терактов как недавно, то судебные ошибки исключены.
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    +6
    Сегодня, 14:09
    Верховный помнится обещал не менять конституцию, как и пенс возраст и ещё много чего, так что ещё разок поменять уже не зазорно! Оказывается всё можно и ничего не сложно.
  8. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +3
    Сегодня, 14:10
    А что, у нас конституцию разве не совсем недавно под одного конкретного человека поменяли?
  9. AdAstra Звание
    AdAstra
    +3
    Сегодня, 14:22
    "Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей." Статья 20 конституции.
    "Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь." статья 59 "Смертная казнь" и, например, часть 2 статьи 105 Убийство: двух или более лиц и т.д. - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо СМЕРТНОЙ КАЗНЬЮ, уголовного кодекс - Федеральный закон, федеральней не бывает.
    Так, таки, какие ещё изменения нужны в книжку-сказку под названием "Конституция"? И кто и кого за дураков держат? Может просто отменить вот эту писульку - 16 мая 1996 года президентом России Борисом Ельциным был издан указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» и всё? И я сильно сомневаюсь, что для того чтобы отменить указ нужно снова вносить изменения в Основной (Карл!) закон.
  10. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 14:24
    Отмена моратория на смертную казнь в Российской Федерации требует существенных изменений отечественного законодательства.

    Ну и очень хорошо, в чем проблема ее поменять? 4 региона включили туда более чем оперативно.
  11. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +1
    Сегодня, 15:02
    Не надо менять Конституцию. Товарищи все прекрасно объяснили со ссылкой на законы. Но Вы поймите одно, что пацаны смертельно боятся за себя!!! За хищения , за измену Родине (хотя эта ст. УК РФ и не так звучит) их же тоже могут стрельнуть. Причем каждого второго после каждого первого. А пожизненное дает надежду, что вот победит свой пацан на выборах. Он и амнистирует и инициирует пересмотр дела. И вот ты из камеры уже на белом коне, обсыпаемый белыми же розами. А смертная казнь таких надежд не дает. И даже посмертная реабилитация тебе там в котле с кипящей смолой никаких льгот не дает! И плевали они на нас, на терроризм и на все остальное, Их это никак не касается. Как там в фильме Гайдая "Не может быть" главный герой Пуговкина сказал: А вот смертную казнь я с трудом переношу.
  12. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 15:02
    Я думаю, что это вопрос изменения Конституции, а это ваши полномочия
    В общем, новая председательша готова вертеть задницей туда куда укажут. Ни кто и не сомневался. Другие туда и не попадают.

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