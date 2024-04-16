«Это вопрос изменения Конституции»: кандидат в председатели Верховного суда РФ рассказала о перспективах восстановления смертной казни

Я думаю, что это вопрос изменения Конституции, а это ваши полномочия

Отмена моратория на смертную казнь в Российской Федерации требует существенных изменений отечественного законодательства. Так считает кандидат в председатели Верховного суда РФ Ирина Подносова.На заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, где проходило рассмотрение кандидатуры на должность председателя ВС РФ, Подносова сделала важное заявление по вопросу о возможности восстановления в нашей стране высшей меры наказания в виде смертной казни.- подчеркнула кандидат в председатели ВС РФ.По словам Подносовой, судьи являются работниками правоприменительной системы. Поэтому какую позицию займут законодатели и какие изменения в основном законе они произведут, тем и будут руководствоваться российские судьи в своей практике.Кроме того, кандидат в председатели ВС РФ высказала и свое личное мнение. По ее словам, оно совпадает с позицией бывшего председателя ВС Вячеслава Лебедева, который скончался 23 февраля 2024 года. Лебедев ранее заявлял, что в России восстановление практики смертной казни не представляется возможным.Тем не менее, в российском обществе запрос на отмену моратория на смертную казнь существует. Дискуссии по данному вопросу актуализировались после недавнего чудовищного теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл».Общественность настаивает, чтобы к террористам и жестоким убийцам применялась высшая мера наказания в виде смертной казни. Противники этой позиции считают, что нельзя исключать судебных ошибок, а смертная казнь возможности реабилитировать человека не дает, могут пострадать невиновные лица или те, чьи преступления на высшую меру наказания не тянули.