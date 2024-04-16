Бельгия отложила отправку в Красное море оказавшегося неспособным сбивать дроны фрегата

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Бельгия отложила отправку в Красное море оказавшегося неспособным сбивать дроны фрегата

Бельгия на неопределенный период времени отложила отправку фрегата "Луиза-Мари" для участия совместной миссии НАТО по обеспечению безопасности торговых путей в Красном море. Соответствующее решение было принято после того, как были выявлены некоторые технические неисправности в оборудовании корабля.

Как сообщает издание Defense News, бельгийское Минобороны отказалось предоставить какие-либо подробности инцидента, сославшись на требования безопасности. При этом, по информации специализированного портала Marineschepen.nl, во время имитационной атаки беспилотника зенитная ракета RIM-7 Sea Sparrow не смогла запуститься и застряла в пусковой установке. При этом с поставленной задачей не справились и остальные установленные на фрегате системы. Для отражения атак с воздуха фрегат "Луиза-Мари", помимо ЗРК, оснащен 76-мм пушкой Oto Melara, системой ближнего боя Goalkeeper, а также пулеметами.



Таким образом, Бельгия стала, по меньшей мере, третьей европейской страной, оказавшейся неспособной принять участие в миссии в Красном море в силу различных технических неполадок. Ранее
датский фрегат Iver Huitfeldt был вынужден поспешно отправиться на ремонт в порт приписки, а немецкий фрегат Hessen по ошибке выпустил две ракеты по американскому беспилотнику MQ-9, после чего объект пропал с радаров.

"Луиза-Мари" является одним из двух бельгийских фрегатов, ожидавших прохода через Суэцкий канал, чтобы присоединиться к группировке НАТО в Красном море.
  • Wikipedia
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6 комментариев
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  1. svp67 Звание
    svp67
    0
    Сегодня, 13:56
    Интересные дела творятся с НАТОвским флотом... Бельгийский, немецкий фрегаты оказались не на высоте, так вот еще одна история.


  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:01
    Где крики фрегат " Луиза - Мари" бельгийский голубь мира.Честно говоря попахивает вредительством.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 14:07
      Бельгия отложила отправку в Красное море оказавшегося неспособным сбивать дроны фрегата

      А чего так... Даже потренироваться на нём хуситам не дали... Во скупердяи... laughing
      1. Александр123 Звание
        Александр123
        +2
        Сегодня, 14:16
        Ну не хотят они на войну плыть. Даже ракету поперек направляющей засунули, лишь бы дома остаться.
        1. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          0
          Сегодня, 14:49
          А может правда не хотят? Такие случаи во время ВОВ бывали . Но СМЕРШ за такими следил и вовремя карал. А у них СМЕРШа нету.
  3. Denis812 Звание
    Denis812
    0
    Сегодня, 14:44
    немецкий фрегат Hessen по ошибке выпустил две ракеты по американскому беспилотнику MQ-9, после чего объект пропал с радаров.

    Ну вот немецкий фрегат явно боеготов :)
    Надо ему присвоить орден Нахимова, намалякать на носу силуэт MQ-9, и отправить служить в составе какой-нить американской флотилии. Желательно там, где есть MQ-9, дабы дать возможность снова героически проявить себя.

    Вот, кстати, документальное видео с этого мегафрегата Эссен

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