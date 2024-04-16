В Кремле скептически отнеслись к идее Макрона с идеей «олимпийского перемирия»

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В Кремле скептически отнеслись к идее Макрона с идеей «олимпийского перемирия»

В Кремле скептически относятся к предложению Макрона о введении «олимпийского перемирия», поскольку оно может быть использовано Киевом для перегруппировки войск. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал появившиеся данные о возможном обращении Макрона к России о приостановке боевых действий на время проведения Олимпиады в Париже. Песков сразу сказал, что России официального предложения никто не делал, а если оно поступит, то вряд ли будет поддержано, потому что киевская хунта может воспользоваться этим, чтобы провести перегруппировку и подтянуть резервы.



(...) И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие инициативы для попыток перегруппироваться, перевооружиться и так далее. Это, конечно, осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив.

— заявил Песков.

Ранее российский президент заявил, что Россия готова рассмотреть предложение Франции, если оно поступит, но будет исходить из собственных интересов и ситуации в зоне СВО. Так что режим прекращения огня на Украине маловероятен.

Накануне Макрон заявил, что намерен на время Олимпийских игр в Париже остановить вообще все военные конфликты в мире. Со своей стороны можем только пожелать удачи...
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    26 комментариев
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    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 13:58
      Микрон продолжает бонапартировать.... laughing Надо же, все конфликты он собрался приостановить....
      Чтобы какелы успели силенок поднакопить и довооружиться...
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 14:05
        Даже наш усатый либерал и муж Навки стал правильные вещи говорить... Я так понимаю, если работу потерять не хочешь, ещё и не так раскорячишься... laughing
        1. frruc Звание
          frruc
          +4
          Сегодня, 14:10
          В Кремле скептически отнеслись к идее Макрона с идеей «олимпийского перемирия»

          "олимпийское перемирие" это возможность для xoxлов перегруппироваться, подвезти оружие и боеприпасы к линии огня. Это мы уже проходили и знаем.
        2. Ясная Звание
          Ясная
          +3
          Сегодня, 14:13
          Цитата: Lev_Russia
          Даже наш усатый либерал и муж Навки стал правильные вещи говорить... Я так понимаю, если работу потерять не хочешь, ещё и не так раскорячишься... laughing

          — Дима Песков, иди к доске. Пиши: 7 х 8 =
          — Икс.
          — Что — икс?!
          — А это будет своевременно разъяснено.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 14:17
            ....
            - Когда своевременно?
            - Когда будет сформирована официальная позиция по данному вопросу в свете последних политических событий. lol Мы оперативно подготовим соответсвующее решение по этому вопросу
        3. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 14:19
          Если Микрон хочет мира перед ЛГБТ-олимпиадой, то Россия готова принять безоговорочную капитуляцию нацистской Украины. laughing
          Сдается мне, что на ЛГБТ-олимпиаде будет совсем неспокойно. am
          1. isv000 Звание
            isv000
            +2
            Сегодня, 14:37
            Цитата: Бородач
            Сдается мне, что на ЛГБТ-олимпиаде будет совсем неспокойно.

            Там одних клопов с крысами хватит, да залежи мусора. Ну черно * опые побузят малость, машины пожгут, но это так, для куражу, для создания задора олимпийского, с огоньком!
      2. кредо Звание
        кредо
        +2
        Сегодня, 14:38
        ...Накануне Макрон заявил, что намерен на время Олимпийских игр в Париже остановить вообще все военные конфликты в мире...

        "Я повелеваю, я повелеваю, я повелеваю" - всё громче и громче несся из ванной комнаты истеричный голос мужа.
        Испугавшись, жена дёрнула дверь, дверь в ванную комнату открылась и её взору предстал абсолютно голый муж, стоящей к ней спиной, с вытянутой вверх рукой в сторону открытого окна.
        Жена стремительно рванула к окну, захлопнула его и уже обозревая голое тщедушное тело мужа в анфас, в возбуждённом состоянии некоторых частей его тела, недовольно выпалила - "Ты с ума сошёл что ли Эммануэль? Вся прислуга перепугана, камердинер вызывал врача, а престарелая горничная стала искать телефоны Шарантон и Санлис (двух образцовых дурдомов позапрошлого века). Одевайся и выпей успокоительного ударную дозу". bully
      3. WIS
        WIS
        0
        Сегодня, 15:08
        Микрон продолжает бонапартировать

        А в нашей стране есть те, кто имеет право выступать ХОТЯ бы с подобной трибуны, хотя бы в защиту непосредственно своих спортсменов?!!
        зы: что же за манера у многих "го_но двигать"
    2. svp67 Звание
      svp67
      +4
      Сегодня, 13:58
      В Кремле скептически отнеслись к идее Макрона с идеей «олимпийского перемирия»
      Как то во время "сочинской" олимпиады не шибко этого придерживались, так почему мы должны сейчас давать ВСУ опомниться и накопить силы?
      1. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 15:06
        Цитата: svp67
        Как то во время "сочинской" олимпиады не шибко этого придерживались, так почему мы должны сейчас давать ВСУ опомниться и накопить силы?

        Ну
    3. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +6
      Сегодня, 14:02
      Вот пусть участники Олимпиады и прекращают свои конфликты. А Россия в Клополимпиаде не участвует.
    4. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 14:05
      Что-то американцев не заботила олимпийское перемирие...А тут главные ВС планеты озаботились...
      Да хрен вам, на «минских соглашениях» научены...
    5. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 14:06
      возможном обращении Макрона к России о приостановке боевых действий на время проведения Олимпиады в Париже
      а какое отношение Россия имеет к олимпиаде?!!!
    6. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 14:06
      Я поддерживаю Олимпийское перемирие,ВСУ драпает мы догоняем- бег на стаерские дистанции.Западные посольства в Киеве все как один записываются в Марафонцы. bullyФиниш погранпереход " Чоп".
    7. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +3
      Сегодня, 14:08
      Россия же не является полноправным участником Олимпиады. На каком основании мы должны что-то останавливать?
    8. filichkin.iura Звание
      filichkin.iura
      0
      Сегодня, 14:09
      Это уже речь не мальчика, а мужа. Не хочется признавать, но с Песковым здесь не поспоришь.
    9. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +2
      Сегодня, 14:12
      Macron ne doute vraiment de rien !
      Demander une trêve Olympique et "en même temps" interdire aux athlètes Russes de participer sous leurs couleurs aux jeux ...
      Emmanuel a du trop tracer de lignes...blanches !

      Макрон действительно ни в чем не сомневается !
      Требовать олимпийского перемирия и "в то же время" запретить российским спортсменам участвовать в Играх под своим флагом ...
      Эммануэль, должно быть, нарисовала слишком много линий...белых !
    10. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +1
      Сегодня, 14:21
      Dans son délire, il semble que Macron en arrive à faire menacer les anciens généraux en désaccord avec lui d'avoir ...."une crise cardiaque" !!
      Un général un peu trop critique se serait vu proposé le choix suivant : vous vous taisez ou vous allez avoir une "crise cardiaque" !?
      Ce général ayant choisi de continuer à parler s'est fait faire un bilan de santé pour prouver qu'il était en bon état et en plus qu'il n'avait pas l'intention , non plus, de se "suicider" ...


      https://ripostelaique.com/en-2021-la-france-se-delite-en-2024-que-fait-elle-en-ukraine.html


      В своем бреду кажется, что Макрон дошел до того, что заставил бывших генералов, не согласных с ним, пригрозить ... "сердечным приступом" !!
      Чрезмерно критичному генералу был бы предложен следующий выбор : вы молчите или у вас случится "сердечный приступ"!?
      Этот генерал, решивший продолжить разговор , прошел медицинское обследование, чтобы доказать, что он в хорошем состоянии и, кроме того, у него также не было намерения "покончить жизнь самоубийством" ...
    11. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 14:26
      Накануне Макрон заявил, что намерен на время Олимпийских игр в Париже остановить вообще все военные конфликты в мире

      С такими способностями макарону пора на битву экстрасенсов. Он прям великим магом себя считает. wassat
    12. Романенко Звание
      Романенко
      0
      Сегодня, 14:31
      В Кремле скептически относятся к предложению Макрона о введении «олимпийского перемирия»

      Олимпийские "перемирия" от партнеров для России начались 08.08.2008, как сейчас помню, Димон на измене, а премьер на Олимпиаде, слава Богу прилетел и грызунов построили как надо.
      Так что тема не актуальная, как говорил один книжный персонаж - Плавали, знаем!
      На "слабо" подловить больше не получится, засуньте, дорогой Эмманюэль, себе это перемирие до характерного щелчка.
    13. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 14:33
      Россию не допускают на ОИ, так при чём здесь мы и Олимпийское перемирие? И да - французский легион на донбассе тоже будет курить на перемирии? А бандеровцы?!
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 14:44
        Трубку мира курить и закапывать свои фамасы/м4 в землю. Доже бонус - не факт, что после откапывания будут работать lol
    14. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 14:42
      Накануне Макрон заявил, что намерен на время Олимпийских игр в Париже остановить вообще все военные конфликты в мире. Со своей стороны можем только пожелать удачи...

      Бери ношу по себе, чтоб не падать при хотьбе. Они нас не пригласили, почему мы дожни перемириваться при этом? Нет - иы будет перемалывать как и раньше good
    15. Сибирский цирюльник Звание
      Сибирский цирюльник
      0
      Сегодня, 14:55
      Идиоты!) Абрамовича надо запускать))
    16. Tarasios Звание
      Tarasios
      0
      Сегодня, 14:59
      Смешно. Выходит, Макрон на днях в украинский Славянск прислал не легионеров, а "членов олимпийского комитета", да? ;) Тот самый Макрон, который в последние месяцы грозный, как три Зеленских? И речь о той самой олимпиаде, в которой русским атлетам прописан статус "мыши серой, бесфамильной"? Ню-ню...

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