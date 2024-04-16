В Кремле скептически отнеслись к идее Макрона с идеей «олимпийского перемирия»

(...) И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие инициативы для попыток перегруппироваться, перевооружиться и так далее. Это, конечно, осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив.

В Кремле скептически относятся к предложению Макрона о введении «олимпийского перемирия», поскольку оно может быть использовано Киевом для перегруппировки войск. Об этом заявил Дмитрий Песков.Пресс-секретарь российского президента прокомментировал появившиеся данные о возможном обращении Макрона к России о приостановке боевых действий на время проведения Олимпиады в Париже. Песков сразу сказал, что России официального предложения никто не делал, а если оно поступит, то вряд ли будет поддержано, потому что киевская хунта может воспользоваться этим, чтобы провести перегруппировку и подтянуть резервы.— заявил Песков.Ранее российский президент заявил, что Россия готова рассмотреть предложение Франции, если оно поступит, но будет исходить из собственных интересов и ситуации в зоне СВО. Так что режим прекращения огня на Украине маловероятен.Накануне Макрон заявил, что намерен на время Олимпийских игр в Париже остановить вообще все военные конфликты в мире. Со своей стороны можем только пожелать удачи...