«Они должны купить зенитные батареи для Украины»: глава дипломатии ЕС заявил о переговорах со странами Европы

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«Они должны купить зенитные батареи для Украины»: глава дипломатии ЕС заявил о переговорах со странами Европы

Страны Европы должны предоставить Украине зенитные батареи или приобрести их для нее в случае отсутствия в своих арсеналах. С таким заявлением в интервью изданию Le Monde выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Как известно, Боррель является одним из наиболее рьяных лоббистов эскалации украинского конфликта и выделения Киеву дополнительной военной помощи. Это признает и он сам, рассказывая, как «стучит в двери» стран ЕС с целью выпросить у них системы противовоздушной обороны для украинской армии.



Я стучу в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если у них нет зенитных батарей, то они должны их купить для Украины

- заявил комиссар Еврокомиссии по внешней политике.

В то же время, Боррель признал, что «дело движется медленно». По его мнению, вклад разных стран Европы в дело обеспечения Украины системами противовоздушной обороны разнится. Но это связано не только с позициями правительств европейских государств. Многие европейские страны и так уже передали Украине значительную часть собственных арсеналов.

Так, Польша утверждает, что не имеет возможности передавать Украине системы противовоздушной обороны, поскольку сейчас работает над укреплением собственной ПВО. Германия тоже не горит желанием передавать Украине зенитные ракетные комплексы.

Между тем, многие западные эксперты утверждают, что система ПВО на Украине максимально ослаблена российскими ударами. Часть переданных США и странами Европы ЗРК уже уничтожена российской армией, а у другой части наблюдается нехватка боеприпасов, что делает невозможной интенсивную работу средств противовоздушной обороны.
  • U.S. Army / http://www4.army.mil
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15 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 14:10
    Лучше черные пакеты купите для особо упёртых какелов. Будет больше к месту....
    Остальные - вызывайте Волга и сдавайтесь, никто над вами издеваться не будет, в отличие от нациков и СБУшников...
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 14:10
    Да Россия много чего была должна в своё время, а на деле осталась при своих...
    Спасибо всем «братьям» и «сёстрам»...
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 14:11
    Боррель в конец обнаглел... "Они должны"... Ну возьми и купи... Никто и ничего УкроРейху не должен... Кроме себя он никого не защищает...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 14:12
      До чтобы Борелька и прочаи да за свои гроши покупали какелам вооружение???? wassat
      Они даже на одну каску из своих зажмут потратиться. wassat Это же Запад!
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 14:23
      Жопез стучит в двери членов. laughing lol wassat
      Дай миллион. Дай миллион. (С) Паниковский.
      Валерьяночки пусть попьёт. ПВО у НАТО кончилось быстрее, чем ракеты у РФ. good
  4. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    0
    Сегодня, 14:17
    Зачем закупать? В аренду! В крайнем случае хоть обломки отдадут. wink
  5. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 14:17
    Европейцы уже поняли, что это жутко дорогой и бесполезный хлам,
    дроны ими бить дорого, а с хорошими ракетами они не справляются.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:18
    Борелю продам оптом батареи " зенитные", последние японские на складе завалялись.Одна в подарок - Борелю на шею и в колодец.
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 14:23
      Боюсь, что эта известная субстанция даже с таким грузом на дно не пойдет.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 14:23
      Как же ими дроны сбивать то? what
      Дюже тижолые эти батареи, Андрей hi если ими кидаццо то по дронам - могут и не долететь... lol
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 14:34
        Дмитрий, hi честно говоря Борель достал,явно его Зе покусал.Тоьлько и слышно дай,дай,дай.
  7. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    +1
    Сегодня, 14:26
    Я стучу в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если у них нет зенитных батарей, то они должны их купить для Украины

    Жопез Борделька - лучше по голове себе постучи, может поумнеешь...
  8. Denis812 Звание
    Denis812
    0
    Сегодня, 14:31
    Я не понял, КОМУ должны страны ЕС?
    Разве у ЕС есть какой-то долг? Я как налогоплательщик в ЕС, например, против этого.
    И я в личных беседах за последние три года ни от одного поляка не слышал, чтобы кто-то радовался постоянной трате бабла на Украину. Или нашествию их переселенцев, которое обостряют конкуренцию на рынке труда.
    У меня в обоих магазинах шаговой доступности у дома работают украинцы.
    В кафе рядом с домом - украинцы. Половина Ашана продавцы - с Украины.
    Не думаю, что поляки этому сильно рады.

    Я уж про IT молчу вообще :)
  9. Master2030 Звание
    Master2030
    0
    Сегодня, 14:32
    «Они должны купить зенитные батареи для Украины»: глава дипломатии ЕС заявил о переговорах со странами Европы
    Господа купите зонтик.
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:41
    «Боррель является одним из наиболее рьяных лоббистов эскалации украинского конфликта и выделения Киеву дополнительной военной помощи» —

    — Его надо на "бурисмость" проверить ...

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