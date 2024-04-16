«Они должны купить зенитные батареи для Украины»: глава дипломатии ЕС заявил о переговорах со странами Европы

Я стучу в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если у них нет зенитных батарей, то они должны их купить для Украины

Страны Европы должны предоставить Украине зенитные батареи или приобрести их для нее в случае отсутствия в своих арсеналах. С таким заявлением в интервью изданию Le Monde выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.Как известно, Боррель является одним из наиболее рьяных лоббистов эскалации украинского конфликта и выделения Киеву дополнительной военной помощи. Это признает и он сам, рассказывая, как «стучит в двери» стран ЕС с целью выпросить у них системы противовоздушной обороны для украинской армии.- заявил комиссар Еврокомиссии по внешней политике.В то же время, Боррель признал, что «дело движется медленно». По его мнению, вклад разных стран Европы в дело обеспечения Украины системами противовоздушной обороны разнится. Но это связано не только с позициями правительств европейских государств. Многие европейские страны и так уже передали Украине значительную часть собственных арсеналов.Так, Польша утверждает, что не имеет возможности передавать Украине системы противовоздушной обороны, поскольку сейчас работает над укреплением собственной ПВО. Германия тоже не горит желанием передавать Украине зенитные ракетные комплексы.Между тем, многие западные эксперты утверждают, что система ПВО на Украине максимально ослаблена российскими ударами. Часть переданных США и странами Европы ЗРК уже уничтожена российской армией, а у другой части наблюдается нехватка боеприпасов, что делает невозможной интенсивную работу средств противовоздушной обороны.