Для противодействия российским дронам: ВСУ вооружаются турецкими дробовиками
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Минобороны Украины продемонстрировало кадры тренировок солдат из 68-й егерской бригады ВСУ, оснащенных дробовиками Hatsan Escort BTS12 турецкого производства, которые предназначаются для противодействия российским дронам.
Выбор в пользу использования этих дробовиков соответствует растущей мировой тенденции к принятию на вооружение эффективного оружия малой дальности для борьбы с беспилотниками
- говорится в издании Army Recognition.
Как указывается, аналогичным путем пошли и в армии США, где военные в рамках борьбы с БПЛА тестируют гладкоствольные ружья с патронами SkyNet Mi-5. Со своей стороны отметим, что ранее дробовики были замечены на вооружении российских бойцов, применявших их против украинских малогабаритных дронов на поле боя.
Булл-пап Hatsan Escort BTS12 представляет собой полуавтоматический дробовик 12-го калибра с газовым приводом и магазинной подачей. Ёмкость магазина составляет 2, 5 или 10 патронов. Как утверждает производитель, ружье оснащено хромированным стволом, устойчивым к коррозии.
Дробовик имеет приклад с мягкой резиновой накладкой для смягчения при отдаче. В комплект в качестве дополнительного аксессуара входят съемные прицелы. Опциональное оборудование устанавливается на планке Пикатинни и цевье.
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