Для противодействия российским дронам: ВСУ вооружаются турецкими дробовиками

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Для противодействия российским дронам: ВСУ вооружаются турецкими дробовиками

Минобороны Украины продемонстрировало кадры тренировок солдат из 68-й егерской бригады ВСУ, оснащенных дробовиками Hatsan Escort BTS12 турецкого производства, которые предназначаются для противодействия российским дронам.

Выбор в пользу использования этих дробовиков соответствует растущей мировой тенденции к принятию на вооружение эффективного оружия малой дальности для борьбы с беспилотниками

- говорится в издании Army Recognition.





Как указывается, аналогичным путем пошли и в армии США, где военные в рамках борьбы с БПЛА тестируют гладкоствольные ружья с патронами SkyNet Mi-5. Со своей стороны отметим, что ранее дробовики были замечены на вооружении российских бойцов, применявших их против украинских малогабаритных дронов на поле боя.

Булл-пап Hatsan Escort BTS12 представляет собой полуавтоматический дробовик 12-го калибра с газовым приводом и магазинной подачей. Ёмкость магазина составляет 2, 5 или 10 патронов. Как утверждает производитель, ружье оснащено хромированным стволом, устойчивым к коррозии.

Дробовик имеет приклад с мягкой резиновой накладкой для смягчения при отдаче. В комплект в качестве дополнительного аксессуара входят съемные прицелы. Опциональное оборудование устанавливается на планке Пикатинни и цевье.

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    23 комментария
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    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      -3
      Сегодня, 14:17
      А мы то чего. У нас в свое время было самозарядное ружье МЦ 21-12 4 патрона в патроннике. Люди вроде хвалили. Сейчас не выпускают. Но возобновить выпуск, я думаю, ружья намного проще чем ,например, тех же ФАБов.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 14:29
        «Военная хроника» опубликовала мнение военного эксперта Максима Климова, который побывал на фронте с задачами изучения текущей ситуации с РЭБ и РЭР на линии боевого соприкосновения. Его выводы неутешительные: «Мы держим небо своей авиацией, а противник доминирует дронами у земли».Паблик, со ссылкой на экспертов, отмечает, что враг массово переходит на нестандартные частоты, ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты), развивает свою радиоэлектронную разведку. Причем зачастую использует несекретные частоты: от 650 до 850 Мгц.
        Судя по всему, на FPV-дроны скоро будут ставить 2−3 приемника с разными антеннами. Если заглушат один — будут пробовать летать на другом. С нашей стороны предпринимаются усилия, чтобы свести на нет опасность украинских беспилотников.

        «На Армии-2023 был впервые представлен РЭБ „Волнорез“ для защиты российской бронетехники — 4 антенны по периметру боевой машины для глушения частот дронов противника. Он хорошо работает по своим заявленным характеристикам (именно по документам), а по рекламным реляциям тех, кто продвигал эту систему — по их чудесным выдуманным ТТХ, не работает, — пишет „Военная хроника“. — Речь идет о большом заказе от МО РФ и больших деньгах и в итоге все подумали, что он глушит всё и вся».Отдельно отмечается, что до сих пор самостийные FPV-дроны зачастую хозяйничают на поле боя. Более того, «ни для кого не секрет, и уж точно для противника, — все окопные РЭБы собираются на китайских 50-ваттных модулях (на „Авито“ и „Али“ в продаже с некоторой задержкой поставки)».
        1. Аскольд65 Звание
          Аскольд65
          0
          Сегодня, 15:20
          Цитата: OrangeBigg
          .Отдельно отмечается, что до сих пор самостийные FPV-дроны зачастую хозяйничают на поле боя.

          Укры про наши FPV- дроны пишут тоже самое. Кроме РЭБ на ЛБС применяют дымовые завесы над атакующими подразделениями, имитируя плохие погодные условия для дронов.
          И почему бы не разработать для подствольников специальную гранату с аэрозолью, по типу тех, что применяют в танковых системах защиты, для ослепления атакующего бойца дрона? После отстрела навстречу дрону создаётся облако завесы и боец под его прикрытием может уйти с линии атаки.
          Из новинок:
          Испытания дрона Овод-S России с самонаведением на цели.
          https://www.youtube.com/watch?v=8BMiTS8hhZc
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 15:22
            Тульские программисты-конструкторы FPV-дронов разработали перспективную оптико-электронную систему наведения «Площадь» для ударных FPV-коптеров с элементами ИИ, способную в автономном режиме (без задействования командно-телеметрических каналов связи) обнаруживать, классифицировать, идентифицировать и захватывать стационарные и движущиеся наземные цели противника в условиях интенсивных радиоэлектронных помех противника в диапазоне от 200 до 6000 МГц.

            Система наведения «Площадь» использует два принципа обнаружения и обработки целевых объектов - алгоритмический, предусматривающий штатный захват силуэта цели в ТВ-диапазоне, либо её инфракрасную сигнатуру в ИК-диапазоне, а также нейросетевой, обеспечивающий идентификацию целей по заблаговременно загруженному на накопитель перечню шаблолнов оптических и инфракрасных сигнатур десятков / сотен целей. Об этом сообщил создатель первого дрона-носителя «Овод-S» системы «Площадь» Андрей Иванов.

            По данным «Русского оружия», нейросетевой метод обеспечит системе наведения «Площадь» высочайший селективный потенциал, предполагающий выбор наиболее приоритетных целей в зависисмости от их технических параметров, а также оперативно-тактической обстановки и особенностей рельефа местности даже без помощи оператора.

            Огромные перспективы у системы наведения «Площадь» присутствуют в случае её интеграции в элементную базу БПЛА-«камикадзе» типа «Герань-2» и т.д., где применение командно-телеметрических каналов на дистанциях более 100 км обычно практически полностью исключено.

            Материал подготовил: Евгений Даманцев

            https://t.me/s/RussianArms
      2. SanichSan Звание
        SanichSan
        0
        Сегодня, 14:53
        Цитата: Alex 22 22
        А мы то чего.

        Сайга 12. гражданское ружье массово производимое, какая неожиданность(!!!), концерном Калашникова.
        ссылка на сайт производителя:
        https://kalashnikov.market/gladkostvolnoe-oruzhie/f/model=sajga-12
        цена удовольствия от 50 до 90к в зависимости от модификации.
        1. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          0
          Сегодня, 15:19
          Ну так то да самый длинный ствол Сайги 680 мм А вот то из чего стреляют в США в гусей модель 55 Goose Gun. 12 калибр, трехдюймовый патронник (магнум 76мм), ствол 36 дюймов (91,44см) с чоком под стальную дробь, Вот пятерка рекомендуемых ружей для гусиной охоты
          Benelli Super Vinci Русский Север 12/89 Camo Optifade, ствол 760мм – признанная классика гусиной охоты;
          Beretta A400 Novator (Medved) 12/76, черный пластик, ствол 760мм – п/а с одним из самых быстрых механизмов перезаряжания;
          Benelli M2 Comfort Camo Max5 LH 12/76, ствол 710 мм – ружьё с эффективной системой снижения отдачи, ну а ствол всегда можно «нарастить» насадками;
          Franchi Affinity 3 Elite Bronze 12/76, ствол 760 мм – один из лучших полуавтоматов по критерию цена/качество;
          Stoeger M3000 Black Synthetic 12/76, ствол 760 мм – яркий представитель турецкой оружейной культуры: ружье простое, недорогое, но одновременно неприхотливое, надежное и хорошо себя зарекомендовавшее на всех видах российских охот на водоплавающую дичь.
          Обратите внимание еще раз на длину ствола. А Калашников это гражданское ружье исключительно для самообороны, которое стреляет в лучше случае приемлемой осыпью дроби (В результате удара снопа по плоской, перпендикулярно расположенной мишени, на ней остаются пробоины от поразивших её дробин. Особый порядок этого распределения дробин принято называть дробовой осыпью. При проверке боя ружья именно дробовая осыпь несёт необходимую информацию). метров на 10. А для этих ружей с патронами с концентратором и метров 80 не придел. Почему гусь? Охотники не дадут соврать, что это самая трудно поражаемая дичь. И если ружье на 100 м берет гуся, то беспилотник собьет. Поэтому прошу не путать оружие самообороны с дальнобойным ружьем.
    2. ДМБ84 Звание
      ДМБ84
      +1
      Сегодня, 14:18
      50 метров- предел для дробовика. И на 50 метров осыпь будет никакая. Если только не усиливать ствол, казенник и вообще всю конструкцию. Но отдача тогда будет адовой. Есть определенный скепсис, как у охотника.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 14:29
        0000 в крахмале, 12/76 с каким-нибудь сунаром/барсом и больше 50 осыпь идет ровная и резкая вполне, для пластика за глаза хватит feel
      2. Vrotkompot
        Vrotkompot
        -1
        Сегодня, 14:29
        А уток как стреляют из ружей? )) Дрон не на много меньше. Даже если в 10-20-30 метрах от себя сбить - все лучше, чем в лицо получить снаряд.
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 14:39
          Вопрос в том, что ни 1 заводской сборки патрон никогда не превзайдет собранный вручную и под твоё ружье. Если на слабую утку весной еще завод можно купить на 25-30 метров, то осенью будут подранки. А на гуся и крупнее всегда патроны только ручной сборки, отстрелянные и выверенные заранее.
          1. SanichSan Звание
            SanichSan
            +1
            Сегодня, 15:01
            Цитата: Enceladus
            Если на слабую утку весной еще завод можно купить на 25-30 метров, то осенью будут подранки.

            поясните как это? к осени у уток бронирование усиливается? или сложнее попасть? не издеваюсь... я действительно не понял.
            1. hhurik Звание
              hhurik
              +1
              Сегодня, 15:11
              Я ворон из мелкашки стреляю - дык, к осени попадаются экземпляры, выдерживающие .22 LR c 50 метров. звук попадания у них еще, как ногой по полунакачанному футбольному мячу. Хотя обычно падают сразу с ветки, ну если не "стингером" с лубалоем стрелять, тот поверхностные ранения дает иногда.
              1. WIS
                WIS
                0
                Сегодня, 15:18
                Одно дело - выстрелить, совсем другое - сделать это не просто метко, но и целенаправленно всё загубить на корню.
                зы: ржу и с этим откланиваюсь форумЧанам...
    3. Alex100 Звание
      Alex100
      0
      Сегодня, 14:19
      Неинформативное видео. Отдача вполне приемлема, а вот расстояние и сектор поражения не видны. Стрелял и снимал какой-то юнец.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 14:23
        Цитата: Alex100
        Стрелял и снимал какой-то юнец.

        В белый свет.... wassat
      2. hhurik Звание
        hhurik
        0
        Сегодня, 15:15
        Вот информативное https://ok.ru/video/6945952959104
        КПД дробовика близок к нулю.
      3. Комментарий был удален.
      4. WIS
        WIS
        0
        Сегодня, 15:20
        Цитата: Alex100
        . Стрелял и снимал какой-то юнец.
        наверное это был белый ... (ну антагонизм вообщем Звезде Красной)))
    4. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 14:20
      Турки ну вообще - и даже на этом умудряются заработать....
    5. ДМБ84 Звание
      ДМБ84
      0
      Сегодня, 14:21
      С дронами надо бороться "дронами-истребителями". Тоже маленькими. Может с мелкашечным пулеметиком. Либо попрочнее и таран.
    6. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 14:21
      Тестировал Крупнокалиберный переполох средства защиты от дронов. Так вот самым надежным средством в итоге оказался дробовик.
    7. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 14:23
      А где наши сибиряки, попадающие белке в глаз...??? Впрочем, при стрельбе из дробовика такая меткость не нужна... Скоро ЛБС будет сплошной охотой - дронов на охотников, охотников на дроны... Я так понимаю, разработчики компьютерных игр уже во всю разрабатывают эту тему... Но война не игра, там реально гибнут живые люди...
    8. Романенко Звание
      Романенко
      +2
      Сегодня, 14:26
      ВСУ вооружаются турецкими дробовиками

      Давно и наших пора оснастить дробовиками, все не малопулькой по маленькой цели стрелять, даже морально как-то согревает. Хотя конечно дальность действия так себе но метров 20-25 вполне дотянется и порубит лопасти. На 50 метров, как тут писали, сильно замахнулись. Но с такой штучкой можно и вход в блиндаж прикрыть и второму номеру позицию защитить, напарника обезопасить, пока он из ПТУРа зверей гасит в лесополосе.
      Ижевск много разных дробовиков делает и полуавтоматы и помповики и компактные.
    9. sdivt Звание
      sdivt
      -1
      Сегодня, 14:52
      Может, и не к месту, но вспоминается сообщения целого ряда СМИ, в 2014 году, о встрече американского эсминца "Дональд Кук" (с системой "Иджис" на борту), и нашего Су-24
      Прилетевший к "Дональду Куку" российский фронтовой бомбардировщик Су-24 не имел на борту бомб и ракет. Под фюзеляжем висел один контейнер с комплексом радиоэлектронной борьбы "Хибины". Сблизившись с эсминцем, "Хибины" выключили его радар, боевые управляющие цепи, системы передачи данных - короче, выключили весь "Иджис", как мы выключаем телевизор нажатием кнопки на пульте. После этого Су-24 сымитировал ракетную атаку на ослепший и оглохший корабль. Потом еще одну и еще - всего 12 раз.

      И ведь верил народ! Любой комментарий, указывающий на несуразность, минусовался ниже плинтуса)
      Кто бы мог тогда угадать, что через считанные годы в полный рост встанет проблема борьбы с беспилотниками, и что глушить, оказывается, не так просто...

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