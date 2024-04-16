Зеленский: Украина готова к переговорам, но не с Россией

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Зеленский: Украина готова к переговорам, но не с Россией

В то время как Швейцария готовит проведение так называемого «мирного саммита» на своей территории, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщает, что Украина готова к переговорам, но не с Россией.

Такое, мягко говоря, странное заявление украинский лидер сделал в ходе недавнего интервью PBS.



Свою позицию Зеленский обосновал тем, что у Киева и Вашингтона якобы имеются разведданные, свидетельствующие о нежелании президента РФ Владимира Путина вести мирные переговоры. Именно поэтому, с его слов, он настаивает на том, чтобы Россию не допускали к участию в международных саммитах, где она сможет заблокировать «формулу мира», предложенную Украиной.

При этом на вопрос журналиста, не станут ли со временем условия переговоров хуже для Киева, украинский президент ответил, что Россия и так не заинтересована в диалоге.

Стоит отметить, что российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности участвовать в переговорах по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

При этом в данном случае отчасти прав и Зеленский. Однако, говоря о незаинтересованности в мирных переговорах со стороны президента России, глава киевского режима забыл уточнить, что Владимир Путин отказывается обсуждать соглашение, требующее вывода ВС РФ за пределы Украины в границах по состоянию на 1991 год и выплаты нашей страной репараций. Это понятно любому здравомыслящему человеку, даже без информации от западных разведок.

Касательно же намерения Киева обсуждать мирное урегулирование текущего конфликта без участия России, о котором Зеленский заявил журналисту PBS, nj оно выглядит таким же абсурдным, как и передача Украине российских территорий с выплатой репараций.
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    26 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 14:15
        Владимир Зеленский сообщает, что Украина готова к переговорам, но не с Россией.

        Вот и пусть этот тип-наркоман переговаривается со своими помощниками с Банковой.
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 14:46
          Помнится как 2014 году с законно выбранным президентом Украины, Януковичем, никто даже не стал вести переговоры среди украинских кликуш, а тут эрзац-президент ставит условия. Видимо наркотики сделали своё дело. yes
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +3
        Сегодня, 14:15
        Наверно с тенью отца Гамлета Зеленский хочет провести переговоры.Да это даже хорошо.Толку то от переговоров.Минсками уже сыты по горло и толку от них никакого не будет,снова обманут и снова начнут воевать с нами.Тут дело надо доводить до логического завершения.
        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          +1
          Сегодня, 14:32
          Цитата: OrangeBigg
          Наверно с тенью отца Гамлета Зеленский хочет провести переговоры.

          С отцом Варлаамом.....
          ...на литовской границе! yes
        2. Alex100 Звание
          Alex100
          -1
          Сегодня, 14:50
          "Тут дело надо доводить до логического завершения."
          Под логическим завершением судя по всему имеется в виду полная военная победа. А вот с этим проблемка.Чтобы этого достичь, потребуется уничтожить ВСЁ (или почти всё) мужское население, способное встать "под ружьё", а это несколько миллионов человек. Наши потери как наступающей стороны будут сопоставимы. Кто готов на эти жертвы ? Лично Вы готовы взять в руки автомат ? PS Уже сами Путин, Песков, Лавров открытым текстом говорили о переговорах.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 14:53
            . PS Уже сами Путин, Песков, Лавров открытым текстом говорили о переговорах.

            А толку от того что они говорят?Что это изменит?Кому это ТАМ,на Западе интересно?Так можно годами призывать к переговорам,а воз и ныне там будет.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +5
      Сегодня, 14:13
      Очередной наркоманский бред.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 14:16
        Очередной наркоманский бред.

        Ему марсиане свои предложения прислали... laughing
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +4
          Сегодня, 14:22
          Межгалактический наркологический центр ждёт Зеленского на переговоры в любое удобное для него время.
    3. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 14:14
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Зеленский: Украина готова к переговорам, но не с Россией

      а с кем? с Дартом Вейдером?
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 14:19
        Круче.Наверно с Медведчуком.
    4. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 14:19
      Отправьте к нему Лешу Панина на переговоры, есть видео где он рассказывает про их совместное времяпрепровождение)))) найдут общий язык так сказать
    5. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 14:20
      Опять наверно закинулся таблетками. Ну пусть ведет переговоры с Буркина-Фасо может с ними до чего ни будь договорится.
    6. мазута Звание
      мазута
      0
      Сегодня, 14:20
      Фото на памятник этому упырю квнщику хорошее бы получилось.Скорей бы это свершилось.
    7. Лешак Звание
      Лешак
      +4
      Сегодня, 14:21
      Дед бидон не пойми с кем здоровается, этот наркофюрер вести переговоры собирается с кем - непонятно... Это всё заразно оказывается.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 14:26
        Цитата: Лешак
        Дед бидон не пойми с кем здоровается, этот наркофюрер вести переговоры собирается с кем - непонятно... Это всё заразно оказывается.

        Из одной биолаборатории вакцину бешенства вкололи.
    8. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 14:22
      Вмажется и сам на сам договариваться будет... wassat
    9. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 14:23
      глава киевского режима Владимир Зеленский сообщает, что Украина готова к переговорам, но не с Россией.

      Не зря он клоун, с кем же он тогда воюет,если не с Россией, может с Европой, или с Гвинеей Конакри ?
    10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 14:26
      «Зеленский: Украина готова к переговорам, но не с Россией» —

      — Не иначе - "голоса",с ними он уже разговаривает ...
    11. Master2030 Звание
      Master2030
      0
      Сегодня, 14:29
      Зеленский: Украина готова к переговорам, но не с Россией
      Язык по Фрейду заплетается. Этим он косвенно признаёт что руководство цээуропии ничего не решает и не может вести переговоры с оппонентом напрямую, решая свою судьбу самостоятельно. Зелебот говорит :" Все питання до моих хозяйвов за океном".
      Ceterum censeo Washingtago delendam esse
    12. Denis812 Звание
      Denis812
      +1
      Сегодня, 14:33
      Ну да, это же Путин издал указ о запрете на переговоры с РФ. :)
      Вообще странно как-то, созывать полмира на переговоры, когда одна из сторон явно там не будет присутствовать.

      Это как если бы Гитлер созвал бы Румынию, Словакию, Болгарию, Японию и Италию на переговоры о капитуляции СССР. :)))
    13. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 14:34
      Зеленский: Украина готова к переговорам, но не с Россией

      Нееет, Вован! stop
      Без России твои переговоры просто пустышка, не более того. no
      И кроме того, Россия Держава, а не просто какая дворняжка на подворотне. soldier
      Тебе, Ваван, выход один: согласиться на полную и безоговорочную капитуляцию! hi
      Только так! bully
    14. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:38
      Россия заинтересована в диалоге и не с Украиной. .Но может перейти на монолог с Украиной.Диалог у нас будет с западом,а не с Украиной.
    15. К-50 Звание
      К-50
      0
      Сегодня, 14:43
      Зеленский: Украина готова к переговорам, но не с Россией

      Да, вообщем-то, клоуны могут болтать с кем хотят.
      Но видимо разговаривать с теми, кто жизненно важен им не дано. request laughing
    16. Сибирский цирюльник Звание
      Сибирский цирюльник
      0
      Сегодня, 14:50
      Стоит отметить, что российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности участвовать в переговорах по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

      Если Сталин чихал,то весь мир содрогался
      Дочертились,красных линий ,что всем пофиг... пора переходить ,на синие/ жёлтые,пофиг какие,лишь бы маркеров хватило,именно, произведённых,в РФ,а не завезенных из КНР,в качестве импортозамещения
    17. rotfuks Звание
      rotfuks
      0
      Сегодня, 15:22
      Вообще непонятно кто с Зеленским собрался вести переговоры в Женеве. С некоторых пор Зеленский согласно конституции Украины потерял легитимность. А с 20 мая Зеленский будет вообще никто. Надо срочно менять конституцию Украины и назначать Зеленского королем или императором.

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