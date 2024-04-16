Зеленский: Украина готова к переговорам, но не с Россией
В то время как Швейцария готовит проведение так называемого «мирного саммита» на своей территории, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщает, что Украина готова к переговорам, но не с Россией.
Такое, мягко говоря, странное заявление украинский лидер сделал в ходе недавнего интервью PBS.
Свою позицию Зеленский обосновал тем, что у Киева и Вашингтона якобы имеются разведданные, свидетельствующие о нежелании президента РФ Владимира Путина вести мирные переговоры. Именно поэтому, с его слов, он настаивает на том, чтобы Россию не допускали к участию в международных саммитах, где она сможет заблокировать «формулу мира», предложенную Украиной.
При этом на вопрос журналиста, не станут ли со временем условия переговоров хуже для Киева, украинский президент ответил, что Россия и так не заинтересована в диалоге.
Стоит отметить, что российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности участвовать в переговорах по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.
При этом в данном случае отчасти прав и Зеленский. Однако, говоря о незаинтересованности в мирных переговорах со стороны президента России, глава киевского режима забыл уточнить, что Владимир Путин отказывается обсуждать соглашение, требующее вывода ВС РФ за пределы Украины в границах по состоянию на 1991 год и выплаты нашей страной репараций. Это понятно любому здравомыслящему человеку, даже без информации от западных разведок.
Касательно же намерения Киева обсуждать мирное урегулирование текущего конфликта без участия России, о котором Зеленский заявил журналисту PBS, nj оно выглядит таким же абсурдным, как и передача Украине российских территорий с выплатой репараций.
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