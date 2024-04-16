Reuters: Байден не будет трогать иранскую нефть после удара по Израилю

Беспрецедентный удар Ирана по Израилю вряд ли вызовет резкие санкции в отношении экспорта иранской нефти со стороны администрации Байдена из-за опасений по поводу повышения цен на нефть и недовольства крупнейшего покупателя - Китая, отмечает агентство Reuters, ссылаясь на мнения аналитиков.Вскоре после того, как Тегеран совершил атаку на Израиль в отместку за израильский удар по иранскому консульству в Дамаске, лидеры республиканцев в Палате представителей обвинили президента Джо Байдена в слабости и заявили, что рассмотрят на этой неделе серию законопроектов по ужесточению санкций в отношении Ирана.Выступая в воскресенье на Fox News, представитель республиканской партии в Палате представителей Стив Скалис сказал, что администрация Байдена упростила Ирану продажу своей нефти, доходы от которой он использует в военных целях.Как пишет Reuters, политическое давление с целью наказать Иран создает сложную делему для администрации президента США: как сдерживать подобные атаки в будущем без эскалации региональной напряженности, повышения цен на нефть или противостояния Китаю, крупнейшему покупателю иранской нефти.По словам бывшего сотрудника ЦРУ Скотта Моделла, даже если конгрессмены примут законопроекты против Ирана, трудно представить, что администрация Байдена перейдет к активным действиям, введя, например, новые санкции, чтобы попытаться сократить или ограничить экспорт иранской нефти каким-либо значимым образом.Очевидно, что в нынешних геополитических условиях и на фоне внутренних проблем в Соединённых Штатах Белый дом не желает всерьёз подставляться ради удовлетворения прихоти Тель-Авива.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»