Зеленский заявил, что Запад боится поражения России на Украине и распада РФ

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Зеленский заявил, что Запад боится поражения России на Украине и распада РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул очередные обвинения в адрес своих союзников. В интервью американской некоммерческой службе телевещания Public Broadcasting Service (PBS) глава киевского режима заявил, что на самом деле Запад боится поражения России на Украине, назвав такую позицию «позором».

Причинами этого «страха» Зеленский назвал непредсказуемость ситуации в РФ в случае, если украинские военные одержат верх над российской армией. Далее бывший актер и врио президента решил переквалифицироваться в антиутописта-футуролога. По его мнению, такой сценарий приведет к миграционному кризису. Сама Российская Федерация при таком раскладе распадется на части, некоторые территории может захватить Китай.



И если Россия запаникует и устроит революцию, то Китай захватит часть территории России и так далее. Поэтому все боятся. Не дай Бог, Китай будет сильным

— уверен Зеленский.

Более всего Запад волнует не только и не столько усиление Китая, сколько то, что если «не будет Путина», то высок риск попадания не в те руки российского ядерного оружия. По словам киевского фантазера, отстранение от власти действующего президента РФ может произойти в результате революции, которую спровоцирует «поражение» России.

Между тем, у Зеленского в его футуристических потугах нашелся единомышленник, причем в Китае. Профессор Пекинского университета, директор Центра исследований России и Центральной Азии при Фуданьском университете Фэн Юйцзюнь уверен в неизбежном поражении России в противостоянии с Украиной. Свои аргументы он привел в интервью, что немаловажно, британскому изданию The Economist.

Китайский профессор назвал несколько факторов, которые приведут к этому. Во-первых, высокий уровень сопротивления и национальное единство, якобы проявленные украинцами. Видимо, миллионы сбежавших из страны громадян и большинство из оставшихся, которых от этого удерживает только закрытие границ, по мнению эксперта из КНР ничего не значит.

Во-вторых, международная поддержка Украины, которая, несмотря на спад в последнее время, остается существенной. Вот только этой поддержки категорически не хватает, а ее наращивание просматривается все более неопределенным, на что постоянно сетует и Зеленский.

Третьим фактором Фэн Юйцзюнь называет характер современной войны, зависящей от сочетания промышленной мощи и систем командования, контроля, связи и разведки. Россия, по его наблюдениям, испытывает трудности в войне против Украины, а связано это может быть с тем, что страна до сих пор не восстановилась после деиндустриализации, пережитой после распада СССР. Ну да, рост российской экономики в условиях беспрецедентных санкций, производство боеприпасов, превышающее суммарный выпуск снарядов всеми странами НАТО даже в перспективе — это не в счет.

Последним фактором является информация. По мнению Фэн Юйцзюня, Владимир Путин попал в «информационный кокон». Кремлю не хватает достоверных разведданных, а система, в которой работает российское руководство, лишена эффективного механизма исправления ошибок, с чего-то решил китайский профессор. Конечно, куда уж Кремлю до Белого дома с неадекватным престарелым главой американской администрации или Банковой с врио президента.

Победу России не гарантирует даже ее ядерный потенциал, считает Фэн Юйцзюнь. В качестве примера он приводит вывод войск США, также обладающих ядерным оружием, из Кореи, Вьетнама и Афганистана. Сомнительно, что если бы Штаты во второй раз в истории применили ЯО, то их действия одобрили бы даже союзники.

В заключение Фэн Юйцзюнь указывает, что если конфликт на Украине будет заморожен без «фундаментальных изменений в политической системе и идеологии России», то Москва получит возможность восстановить силы и «развяжет новые войны». Следовательно, ни о какой заморозке речи идти не должно, только полная капитуляция киевского режима и достижение всех целей СВО гарантируют в том числе мир в Европе.
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    15 комментариев
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    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 14:45
      Это какой то неправильный китаец....
      1. кредо Звание
        кредо
        +3
        Сегодня, 14:51
        Мне это кажется или украинский наркоман действительно стал напоминать позднего Гитлера с его бредовыми идеями? Клиника по нему плачет и ждёт. fool
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 14:53
          На фото к статье он походу вмазаный - но не знаю чем. Не спец в этом - это к наркологу.
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 15:16
            На фото к статье он походу вмазаный - но не знаю чем. Не спец в этом - это к наркологу.

            Тут даже похоже "Кащенко" не справится... Если поехала крыша то это навсегда... Скажи ей "Гуд Бай", клоун...
      2. guest Звание
        guest
        +4
        Сегодня, 14:53
        Цитата: Nexcom
        Это какой то неправильный китаец....

        Надо спросить у него чей Тайвань. laughing
      3. ilimnoz Звание
        ilimnoz
        +2
        Сегодня, 14:59
        Цитата: Nexcom
        Это какой то неправильный китаец....

        все он делает правильно. а то запад может соскочить с поезда. а России и Китаю нужно чтобы запад стал полноценным проигравшим а не примазался к победителю. типа они не причем.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:46
      Мораторий нужно срочно отменять...
    3. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 14:49
      Зе и Фэн Юйцзюнь на пару увмазываютя.... футурологи пилять....
    4. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +1
      Сегодня, 14:52
      Запад боится поражения России на Украине,
      Запад боится поражения России - Запад боится победы России на Украине. Запад вообще трусливый и не знает, что ему надо. angry И только мудрый Зеленский знает все и поэтому требует (не просит!) деньги, Пэтриоты, Ф-16 и далее по списку (можно только деньги, но много).
    5. STALKER666999
      STALKER666999
      +1
      Сегодня, 14:54
      Жесть! Клоун занюхнул особо сильный вид герыча.
    6. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 14:57
      В качестве примера он приводит вывод войск США, также обладающих ядерным оружием, из Кореи, Вьетнама и Афганистана.

      Во только не один из этих примеров не представлял угрозу существованию США.
    7. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +1
      Сегодня, 15:03
      Ce "spécialiste" Chinois oublie visiblement quelques détails dans ses exemples ...
      Il cite : "...le retrait des troupes américaines, également dotées d'armes nucléaires, de Corée, du Vietnam et d'Afghanistan..."
      En Corée , au Vietnam ou en Afghanistan les Américains n’étaient pas CHEZ EUX...et cela fait une grosse différence.

      Этот китайский "специалист" явно забывает в своих примерах некоторые детали ...
      Он цитирует: "... вывод американских войск, также обладающих ядерным оружием, из Кореи, Вьетнама и Афганистана... "
      в Корее, Вьетнаме или Афганистане американцев не было дома EUX...et это имеет большое значение.
    8. Федор 5755 Звание
      Федор 5755
      0
      Сегодня, 15:06
      по-моему постить каждый высер наркомана и нелегитимного узурпатора власти в Свинорейхе не достойно внимания такого уважаемого издания как Военное обозрение)
    9. Denis812 Звание
      Denis812
      0
      Сегодня, 15:12
      Интересно, а что означает это муссируемое везде "поражение РФ", которого так боится Запад?
      Маршевые колонные ВСУ на Красной площади или что?

      И на Украине тоже люди странные, по ходу тоже этого не понимают. Вчера вот разговаривал с одним коллегой. Он из Днепропетровска. Говорит, вот, мол, если мы выйдем на границы 1991 года, то тогда Украина победит. Я его спрашиваю: "Почему?". А он даже не нашёлся, что сказать. Такое ощущение, что если происходит выход ВСУ на границы 91 года, то автоматически все войска РФ распускаются, перемещаются в казармы, правительство и Президент РФ резко забывают, что происходит и начинают работать над сугубо мирными проектами, а у населения тоже случается внезапный склероз и все начинают обсуждать не СВО, а дороги, квитанции из ЖЭКа и прочее :)
    10. Mike777 Звание
      Mike777
      0
      Сегодня, 15:12
      Even Locals in China, Russia or else where knows this is a staged analysis by a paid corrupt and front page Chinese Professor

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