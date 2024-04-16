Зеленский заявил, что Запад боится поражения России на Украине и распада РФ
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул очередные обвинения в адрес своих союзников. В интервью американской некоммерческой службе телевещания Public Broadcasting Service (PBS) глава киевского режима заявил, что на самом деле Запад боится поражения России на Украине, назвав такую позицию «позором».
Причинами этого «страха» Зеленский назвал непредсказуемость ситуации в РФ в случае, если украинские военные одержат верх над российской армией. Далее бывший актер и врио президента решил переквалифицироваться в антиутописта-футуролога. По его мнению, такой сценарий приведет к миграционному кризису. Сама Российская Федерация при таком раскладе распадется на части, некоторые территории может захватить Китай.
— уверен Зеленский.
Более всего Запад волнует не только и не столько усиление Китая, сколько то, что если «не будет Путина», то высок риск попадания не в те руки российского ядерного оружия. По словам киевского фантазера, отстранение от власти действующего президента РФ может произойти в результате революции, которую спровоцирует «поражение» России.
Между тем, у Зеленского в его футуристических потугах нашелся единомышленник, причем в Китае. Профессор Пекинского университета, директор Центра исследований России и Центральной Азии при Фуданьском университете Фэн Юйцзюнь уверен в неизбежном поражении России в противостоянии с Украиной. Свои аргументы он привел в интервью, что немаловажно, британскому изданию The Economist.
Китайский профессор назвал несколько факторов, которые приведут к этому. Во-первых, высокий уровень сопротивления и национальное единство, якобы проявленные украинцами. Видимо, миллионы сбежавших из страны громадян и большинство из оставшихся, которых от этого удерживает только закрытие границ, по мнению эксперта из КНР ничего не значит.
Во-вторых, международная поддержка Украины, которая, несмотря на спад в последнее время, остается существенной. Вот только этой поддержки категорически не хватает, а ее наращивание просматривается все более неопределенным, на что постоянно сетует и Зеленский.
Третьим фактором Фэн Юйцзюнь называет характер современной войны, зависящей от сочетания промышленной мощи и систем командования, контроля, связи и разведки. Россия, по его наблюдениям, испытывает трудности в войне против Украины, а связано это может быть с тем, что страна до сих пор не восстановилась после деиндустриализации, пережитой после распада СССР. Ну да, рост российской экономики в условиях беспрецедентных санкций, производство боеприпасов, превышающее суммарный выпуск снарядов всеми странами НАТО даже в перспективе — это не в счет.
Последним фактором является информация. По мнению Фэн Юйцзюня, Владимир Путин попал в «информационный кокон». Кремлю не хватает достоверных разведданных, а система, в которой работает российское руководство, лишена эффективного механизма исправления ошибок, с чего-то решил китайский профессор. Конечно, куда уж Кремлю до Белого дома с неадекватным престарелым главой американской администрации или Банковой с врио президента.
Победу России не гарантирует даже ее ядерный потенциал, считает Фэн Юйцзюнь. В качестве примера он приводит вывод войск США, также обладающих ядерным оружием, из Кореи, Вьетнама и Афганистана. Сомнительно, что если бы Штаты во второй раз в истории применили ЯО, то их действия одобрили бы даже союзники.
В заключение Фэн Юйцзюнь указывает, что если конфликт на Украине будет заморожен без «фундаментальных изменений в политической системе и идеологии России», то Москва получит возможность восстановить силы и «развяжет новые войны». Следовательно, ни о какой заморозке речи идти не должно, только полная капитуляция киевского режима и достижение всех целей СВО гарантируют в том числе мир в Европе.
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