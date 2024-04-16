«Перекрыто движение на шоссе»: в США и Канаде продолжаются массовые протестные акции в поддержку сектора Газа

В каждом городе мы будем выявлять и блокировать основные узкие места в экономике, уделяя особое внимание точкам производства и обращения с целью оказания наибольшего экономического эффекта

В целом ряде городов США, а также в соседней Канаде, проходят массовые акции в поддержку борьбы палестинского народа против израильской военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает западная пресса.В штате Калифорния, в районе Окленда, участниками акции протеста было перекрыто движение автомобилей по шоссе в южном направлении. Демонстранты требуют прекращения огня в палестинском анклаве. Дороги заблокированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Нью-Йорк и на северо-западе Тихого океана.Организаторы акций протеста утверждают, что мировая экономика под руководством США является соучастницей геноцида палестинского народа. Соответственно, блокада экономических центров и магистралей может оказать воздействие на «центры принятия решений», и США будут давить на Израиль, требуя от него прекращения военной операции.- утверждают организаторы акций протеста.В Сан-Франциско был заблокирован мост «Золотые Ворота». Это привело к масштабным автомобильным пробкам, поскольку блокада моста началась в утренние часы, когда горожане ехали на работу. В Чикаго были перекрыты подъезды к международному аэропорту О'Хара.Полицией Чикаго уже были арестованы не менее сорока человек, наиболее активно участвовавших в акциях протеста. Между тем, американские СМИ сообщают, что в Чикаго акции протеста проходят буквально каждый день. Такая же ситуация и в Нью-Йорке. Здесь демонстранты заблокировали Бруклинский мост, были арестованы не менее 150 участников протестных выступлений. Перекрыты дороги в Сиэтле, в ряде городов штата Флорида, в Техасе, а также в соседней Канаде – в Оттаве.Данная ситуация свидетельствует о росте недовольства населения западных стран поддержкой Израиля со стороны своих правительств. Учитывая растущую долю мусульман в населении западных государств, такой реакции стоило ожидать. К мусульманским мигрантам присоединяются и активисты левых и леворадикальных организаций, традиционно сочувствовавшие палестинскому сопротивлению.