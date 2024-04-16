«Перекрыто движение на шоссе»: в США и Канаде продолжаются массовые протестные акции в поддержку сектора Газа

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«Перекрыто движение на шоссе»: в США и Канаде продолжаются массовые протестные акции в поддержку сектора Газа

В целом ряде городов США, а также в соседней Канаде, проходят массовые акции в поддержку борьбы палестинского народа против израильской военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает западная пресса.

В штате Калифорния, в районе Окленда, участниками акции протеста было перекрыто движение автомобилей по шоссе в южном направлении. Демонстранты требуют прекращения огня в палестинском анклаве. Дороги заблокированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Нью-Йорк и на северо-западе Тихого океана.

Организаторы акций протеста утверждают, что мировая экономика под руководством США является соучастницей геноцида палестинского народа. Соответственно, блокада экономических центров и магистралей может оказать воздействие на «центры принятия решений», и США будут давить на Израиль, требуя от него прекращения военной операции.

В каждом городе мы будем выявлять и блокировать основные узкие места в экономике, уделяя особое внимание точкам производства и обращения с целью оказания наибольшего экономического эффекта

- утверждают организаторы акций протеста.


В Сан-Франциско был заблокирован мост «Золотые Ворота». Это привело к масштабным автомобильным пробкам, поскольку блокада моста началась в утренние часы, когда горожане ехали на работу. В Чикаго были перекрыты подъезды к международному аэропорту О'Хара.

Полицией Чикаго уже были арестованы не менее сорока человек, наиболее активно участвовавших в акциях протеста. Между тем, американские СМИ сообщают, что в Чикаго акции протеста проходят буквально каждый день. Такая же ситуация и в Нью-Йорке. Здесь демонстранты заблокировали Бруклинский мост, были арестованы не менее 150 участников протестных выступлений. Перекрыты дороги в Сиэтле, в ряде городов штата Флорида, в Техасе, а также в соседней Канаде – в Оттаве.

Данная ситуация свидетельствует о росте недовольства населения западных стран поддержкой Израиля со стороны своих правительств. Учитывая растущую долю мусульман в населении западных государств, такой реакции стоило ожидать. К мусульманским мигрантам присоединяются и активисты левых и леворадикальных организаций, традиционно сочувствовавшие палестинскому сопротивлению.
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    4 комментария
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    1. Игорь Борисов_2 Звание
      Игорь Борисов_2
      0
      Сегодня, 14:35
      А толку-то от этих протестов ноль. По-протестуют и все опять будет как прежде...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 14:48
        Нет ну может под шумок кое-кому удастся пограбить магазинчики и прочае.... Тоже профит.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 14:50
        Ну не скажите... Войну во Вьетнаме остановили не только потери американцев, но и вот такие протесты... Другое дело что они требуют остановить Израиль, который конечно зависит от США, но вполне способен играть и в свою игру несмотря ни на что... Поддержка тех же американских евреев банкиров им всё равно обеспечена... А протесты в самом Израиле довольно слабые, так как большинство жителей страны поддерживает правительство и его операцию(агрессию) в секторе Газы...
    2. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 14:55
      Мы заметили, а высокопоставленные полосатых и канады заметили? положили....

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