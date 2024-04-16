Штурмовые группы ВС РФ продвинулись в районе Терны Купянского направления, отбив две контратаки ВСУ - Минобороны
ВС России продолжают наступление практически по всем направлениям, по новым данным от Минобороны, продвижение российских войск отмечено по всему фронту, кроме южного фланга. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, но остановить наступление не в силах.
На Купянском направлении штурмовые группы ВС России возобновили наступление в районе Терны и сумели улучшить положение по переднему краю, несмотря на две контратаки ВСУ. На Донецком наши также заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение противнику в районах Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка. Продолжается движение в районе Часова Яра.
На Авдеевском направлении наши продвинулись в районах Новокалиново, Семеновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи, отразив восемь контратак. Сообщения о зачистке Семеновки оказались преждевременными, на северной окраине села все еще сидят группы ВСУ. В Бердычах под контролем ВСУ остается один опорник.
На Южно-Донецком подразделения ВС России улучшили положение по переднему краю в районах Луговское, Угледар, Урожайное и Старомайорское. Здесь также активизировались боевые действия. А вот на Херсонском пока без изменений, бои на линии Работино — Вербовое.
Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки: по личному составу — 1160 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — 3 бронемашины, одна БМП, 13 единиц автомобильного транспорта; по артиллерии — одна гаубицы М777, три Д-30, по одной Д-20, «Мста-Б» и М198. Две САУ Paladin, по одной САУ «Гвоздика» и Krab, РСЗО «Град». Станция РЭБ «Буковель-AD» и полевой склад боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ Paladin, Krab и «Акация», орудие М119 и станция РЭБ «Нота».
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ и цеха производства и хранения БПЛА. Средствами ПВО сбито 155 украинских беспилотников, шесть крылатых ракет Storm Shadow, две противорадиолокационные ракеты HARM и четыре авиационные ложные воздушные цели MALD.
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