Штурмовые группы ВС РФ продвинулись в районе Терны Купянского направления, отбив две контратаки ВСУ - Минобороны

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Штурмовые группы ВС РФ продвинулись в районе Терны Купянского направления, отбив две контратаки ВСУ - Минобороны

ВС России продолжают наступление практически по всем направлениям, по новым данным от Минобороны, продвижение российских войск отмечено по всему фронту, кроме южного фланга. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, но остановить наступление не в силах.

На Купянском направлении штурмовые группы ВС России возобновили наступление в районе Терны и сумели улучшить положение по переднему краю, несмотря на две контратаки ВСУ. На Донецком наши также заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение противнику в районах Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка. Продолжается движение в районе Часова Яра.



На Авдеевском направлении наши продвинулись в районах Новокалиново, Семеновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи, отразив восемь контратак. Сообщения о зачистке Семеновки оказались преждевременными, на северной окраине села все еще сидят группы ВСУ. В Бердычах под контролем ВСУ остается один опорник.

На Южно-Донецком подразделения ВС России улучшили положение по переднему краю в районах Луговское, Угледар, Урожайное и Старомайорское. Здесь также активизировались боевые действия. А вот на Херсонском пока без изменений, бои на линии Работино — Вербовое.

Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки: по личному составу — 1160 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — 3 бронемашины, одна БМП, 13 единиц автомобильного транспорта; по артиллерии — одна гаубицы М777, три Д-30, по одной Д-20, «Мста-Б» и М198. Две САУ Paladin, по одной САУ «Гвоздика» и Krab, РСЗО «Град». Станция РЭБ «Буковель-AD» и полевой склад боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ Paladin, Krab и «Акация», орудие М119 и станция РЭБ «Нота».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ и цеха производства и хранения БПЛА. Средствами ПВО сбито 155 украинских беспилотников, шесть крылатых ракет Storm Shadow, две противорадиолокационные ракеты HARM и четыре авиационные ложные воздушные цели MALD.
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    8 комментариев
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    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 14:41
      На фото к статье - я смотрю мангалостроение конвертировалось в "сараестроение"..... На ТГ ВО опять фото выложили - там такой "сарай" опять сварганили..... belay (лень фото оттуда тягать сюда). Неужели реально помогает?
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 14:49
        . Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки: по личному составу — 1160 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — 3 бронемашины, одна БМП, 13 единиц автомобильного транспорта; по артиллерии — одна гаубицы М777, три Д-30, по одной Д-20, «Мста-Б» и М198. Две САУ Paladin, по одной САУ «Гвоздика» и Krab, РСЗО «Град». Станция РЭБ «Буковель-AD» и полевой склад боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ Paladin, Krab и «Акация», орудие М119 и станция РЭБ «Нота».


        Список не полный.Ланцет уничтожил САУ Caesar.Видео по ссылке ниже.

        .Такая зеленая, неопытная: гаубица Caesar ВСУ не смогла скрыться от наших дроноводов


        https://dzen.ru/video/watch/661e4dc8864ae13fdb7c420a
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 14:55
          Сводки идут одна за другой и каждая новая оптимистичнее предыдущей... Еще бы всё это превратилось в устойчивую тенденцию... Как же мы это ждём... good
      2. Denis812 Звание
        Denis812
        +1
        Сегодня, 14:52
        "Сарай", как Вы выразились сходил в атаку, попал под дроны, это его не остановило, он продолжил атаку, выполнил задачу и вернулся.
        Стало быть эффективно. Как сказал Арестович - "Ну да, смешно, но зато эффективно". Хоть он и вражина ещё та, но тут я с ним полностью согласен.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 14:54
          Да замечательно если сарай помогает от дронов. Я вовсе не против. Страшно выглядит только.
          1. Denis812 Звание
            Denis812
            0
            Сегодня, 14:56
            Ну да, выглядит конечно трындец как стрёмно. :)
            И я полагаю, что если бы у УкроВСУ на позициях было бы что-то кроме РПГ и дронов. К примеру поддержка артиллерии или миномётов, то разобрали бы танчик.

            Но раз сработало - слава Богу.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 14:57
      Штурмовые группы ВС РФ продвинулись в районе Терны Купянского направления, отбив две контратаки ВСУ - Минобороны

      В одной статье пишут что у всук "снарядный голод" и дефицит личного состава + низкий моральный дух и нежелание воевать(со слов пленных опять же) . Следом выходит статья о том что наши ВС РФ отбили несколько контратак , отсюда выходит что не так уж плохи дела у всук если они ещё и контратакуют.
      1. Denis812 Звание
        Denis812
        0
        Сегодня, 14:59
        Ну немцы и в 1945 году вполне себе контратаковали.
        Другое дело, что арт.поддержка у них плоховата стала. Ну и одно дело в контратаку идут молодые мотивированные парни, а другое если отправляют 50-летних дяденек, у которых мотивация - выжить.

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