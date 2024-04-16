Командующий сухопутными войсками Ирана: Удары по Израилю опровергли миф о непобедимости этой страны

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Командующий сухопутными войсками Ирана: Удары по Израилю опровергли миф о непобедимости этой страны

Недавние удары Ирана по объектам на территории Израиля показали всему миру, что еврейское государство не обладает сверхэффективными возможностями в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. К такому выводу пришел командующий сухопутными войсками вооруженных сил Ирана бригадный генерал Киумарс Хайдари.

По утверждению военачальника, мнение о том, что Израиль якобы обладает очень сильной армией, является устаревшим. Сам Израиль генерал назвал преступным, обвинив в убийствах детей в палестинском анклаве сектор Газа, где израильская армия с октября прошлого года проводит масштабную военную операцию.



Удары по Израилю опровергли миф о непобедимости этой страны

- подчеркнул командующий сухопутными войсками Ирана.

Генерал Хайдари назвал атаку ракет и дронов по израильской территории ответом на удар авиации Израиля по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске. 1 апреля израильские военно-воздушные силы, в нарушение всех международных норм, нанесли авиаудар по дипломатической миссии Ирана в суверенной Сирии.

В результате этого удара погибли семь военных советников из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Естественно, столь наглые и агрессивные действия израильской стороны не могли остаться без ответа со стороны Тегерана, о чем, кстати, предупреждало и иранское министерство иностранных дел.

Иранский военачальник подчеркнул, что удары по израильским военным базам являются частью стратегии Тегерана по нейтрализации поддержки американского империализма в странах Западной Азии. Генерал Хайдари также отметил рост возможностей иранских вооруженных сил как в плане проведения подобных атак, так и в направлении сдерживания любых враждебных действий против исламской республики.

Удар по авиабазе Неватим, где находится стратегическая логистика сионистского режима, стал сокрушительным для израильского режима

- заявил иранский военачальник.

Хайдари предупредил, что если Израиль вновь прибегнет к агрессивным действиям против Ирана, то получит еще более мощный ответ со стороны исламской республики. Он подчеркнул, что армия Ирана находится на пике своей боеготовности.
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    4 комментария
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    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 14:58
      Как же бросились отчаянно западные партнёры в лице США, Великобритании, Франции под иранские дроны и ракеты ,защищая Израиль. Зеленскому о таком остаётся только мечтать ,представлять такое же отношение к Украине в своих сладких галлюцинациях.Так же только ВСУ бросаются под российские дроны и ракеты защищая наркомана Зе.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 15:01
        Цитата: OrangeBigg
        Как же бросились отчаянно западные партнёры в лице США,Великобритании, Франции под иранские дроны и ракеты ,защищая Израиль. Зеленскому о таком остаётся только мечтать ,представлять такое же отношение к Украине в своих сладких галлюцинациях.

        состав правительств гляньте...удивления исчезнут. как в песне : евреи...кругом одни евреи.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 15:05
      Не знаю, что и кому доказали и опровергли удары Ирана по Израилю, но по моему всё осталось по прежнему... Америка поддержала Израиль напрямую, сбивая иранские ракеты... Иран доказал, что он может организовать воздушную атаку на Израиль и что обладает довольно большим арсеналом вооружений, которые способны частично перегрузить и преодолеть ПВО Израиля... Израиль доказал что его ПВО может вполне надежно справиться с атакой Ирана... Ну как бы всё на своём месте... Чем всё это закончится, вряд ли кто-то кроме самих участников конфликта это знает...
    3. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 15:16
      Иран хоть и доказал, что Фаберже имеет, но также и Израиль с союзниками доказали, что подобного рода атака для них малочувствительна и они довольно таки хорошо организованы.

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