Командующий сухопутными войсками Ирана: Удары по Израилю опровергли миф о непобедимости этой страны
Недавние удары Ирана по объектам на территории Израиля показали всему миру, что еврейское государство не обладает сверхэффективными возможностями в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. К такому выводу пришел командующий сухопутными войсками вооруженных сил Ирана бригадный генерал Киумарс Хайдари.
По утверждению военачальника, мнение о том, что Израиль якобы обладает очень сильной армией, является устаревшим. Сам Израиль генерал назвал преступным, обвинив в убийствах детей в палестинском анклаве сектор Газа, где израильская армия с октября прошлого года проводит масштабную военную операцию.
- подчеркнул командующий сухопутными войсками Ирана.
Генерал Хайдари назвал атаку ракет и дронов по израильской территории ответом на удар авиации Израиля по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске. 1 апреля израильские военно-воздушные силы, в нарушение всех международных норм, нанесли авиаудар по дипломатической миссии Ирана в суверенной Сирии.
В результате этого удара погибли семь военных советников из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Естественно, столь наглые и агрессивные действия израильской стороны не могли остаться без ответа со стороны Тегерана, о чем, кстати, предупреждало и иранское министерство иностранных дел.
Иранский военачальник подчеркнул, что удары по израильским военным базам являются частью стратегии Тегерана по нейтрализации поддержки американского империализма в странах Западной Азии. Генерал Хайдари также отметил рост возможностей иранских вооруженных сил как в плане проведения подобных атак, так и в направлении сдерживания любых враждебных действий против исламской республики.
- заявил иранский военачальник.
Хайдари предупредил, что если Израиль вновь прибегнет к агрессивным действиям против Ирана, то получит еще более мощный ответ со стороны исламской республики. Он подчеркнул, что армия Ирана находится на пике своей боеготовности.
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