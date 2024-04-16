Секретарь Совбеза РФ заявил об активизации деятельности украинских неонацистов в России

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Секретарь Совбеза РФ заявил об активизации деятельности украинских неонацистов в России

Сегодня секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел ежегодное плановое совещание в Архангельске, посвященное теме национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе. Совещание прошло с участием полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана, глав регионов, входящих в состав округа, представителей федеральных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба консультативно-совещательного органа при главе государства.

В своем выступлении Патрушев отметил, что на территории России существенно активизировалась диверсионно-террористическая деятельность украинских неонацистов, использующих откровенно фашистские методы. Таким образом киевский режим пытается компенсировать неудачи ВСУ на фронте и дестабилизировать ситуацию в нашей стране, констатировал чиновник. Представители киевского режима совершают диверсии в отношении гражданских объектов, обстреливают приграничные регионы России, применяя огневые средства поражения против мирных граждан, а также покушаются на журналистов, общественных деятелей и сотрудников госорганов.



В этой связи главам силовых ведомств и спецслужб России поручено принять дополнительные меры для улучшения гражданской обороны и обеспечения безопасности людей, добавил Патрушев. В центре внимания на совещании были вопросы взаимодействия силовых ведомств, правоохранительных органов, спецслужб и органов публичной власти для обеспечения безопасности граждан, защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Рассмотрены также вопросы, связанные с усилением оперативно-розыскной работы, направленной на предупреждение преступлений террористического характера, выявлением лиц, склонных к их совершению.

Затронули на совещании и ситуацию в миграционной сфере. Секретарь Совбеза РФ сообщил, что правоохранительным органам поручено усилить меры по противодействию созданию этнических анклавов для предотвращения разрастания терроризма и экстремизма. Патрушев призвал силовиков усилить противодействие нелегальной миграции, своевременно выявлять потенциальных преступников среди трудовых мигрантов.

Помимо террористических угроз, были обсуждены вопросы обеспечения комплексного мониторинга природных явлений, рисков и угроз безопасности населения, прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий.
  • Совбез РФ
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14 комментариев
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  1. Венд Звание
    Венд
    +5
    Сегодня, 15:33
    Так надо было контролировать миграцию из Украины, а то вместе с нормальными беженцами, куча нацистов перебежали
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +3
      Сегодня, 17:06
      С украины может и есть конечно, но и среди наших россиян хватает, которые ненавидят нашу страну, а прославляют украину и фашизм. К сожалению их не очень мало. И больше беспокоют мигранты с Азии, вот где больше ненависти и готовы насолить и навредить России.
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    +3
    Сегодня, 15:35
    А с нашей стороны что в ответ?Мы также активно в тылу врага вербуем массово население,устраиваем там непрерывно диверсии и ликвидации адеозных политиков недостраны,мы там активно ведём все виды подрывной деятельности???
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 15:44
      Ну вроде как даже тут были новости, что подполье или партизаны наводят нашу арту
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 15:35
    Патрушев призвал силовиков усилить противодействие нелегальной миграции, своевременно выявлять потенциальных преступников среди трудовых мигрантов.

    А еще бы среди чиновников поискали, кто там "копеечку малую" с охотой принимает.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 15:37
      А еще бы среди чиновников поискали, кто там "копеечку малую" с охотой принимает
      Да все принимают, от кого хоть малая подпись на документе зависит
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 15:38
    А почему не в Челябинске? Просто выбор Архангельска для таких откровений странен.
    Там есть укоренившиеся еще с советских времен армянская и азербайджанская диаспоры (рынок, общепит, нескоторая доля в такси).
    А вот выходцев Средней Азии, как в Москве, Петербурге или том же Обнинске Калужской области в заметных количествах нет. А в районе Котласа, где стык с Коми, Вологолской и Кировской областей так и азебайджанцев не водится, там и торговцы зеленью, и бандиты, и полиция все свои, посконные...
    Так что, когда в Архангельской обласи госсовет по Арктике, лесу, судостроению, или даже по космосу - понимаю.
    Даже если возобновят ядернык испытания - ну да, Новая Земля...
    А вот болевые точки миграции точно не там, много других мнст, где можно и нужно их показательно провозгласить и начать решать.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 15:43
      Да что Вы такое говорите,как можно?А то приедет,а люди будут неудобные вопросы задавать
  5. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    +4
    Сегодня, 15:43
    Патрушев призвал силовиков усилить противодействие нелегальной миграции, своевременно выявлять потенциальных преступников среди трудовых мигрантов.

    Бла-бла-бла.....
    Это противодействие нужно усиливать введением визового режима со странами Ср.Азии и Кавказа, что ЗНАЧИТЕЛЬНО облегчит работу силовикам. Поэтому Патрушеву, для начала, нужно слать свои призывы в правительство РФ и прочие властные вертикали, а не тем, кому приходится расхлёбывать последствия такой политики.
  6. Ильнур Звание
    Ильнур
    +1
    Сегодня, 16:04
    на территории России существенно активизировалась диверсионно-террористическая деятельность украинских неонацистов

    Своими руками пустили и пускаем на свою территорию без никакой проверки укронацистов и их сторонников, которые при, существующей в стране идиологии потребительства готовы за 30 серебренников продать свою мать и страну...
  7. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 16:06
    А называть что-то в честь того, кто хвалил гитлера, муссолини, фашизм с нацизмом в целом, радовался победам нацистов над СССР - это не "неонацизм"?
  8. Анатоль Клим Звание
    Анатоль Клим
    +1
    Сегодня, 16:07
    Совещание прошло с участием полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана, глав регионов, входящих в состав округа, представителей федеральных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба консультативно-совещательного органа при главе государства.

    А почему не было Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А. Медведева. Как же так, все были, обсуждали такие важные вопросы, а Дмитрия Анатольевича не было. Переживаю, здоров ли, в твиттере может что-нибудь напишет recourse
  9. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 16:26
    Патрушев, капитан очевидность и зоркий глаз, одновременно. И ничего не сказано, почему ничего не сделано, почему не играли на опережение, чтобы сейчас не озвучивать секреты Полишинеля. И почему никто не понес наказания за полный провал миграционной политики, которая повлекла, и еще повлечет за собой проблемы
  10. костя1 Звание
    костя1
    +1
    Сегодня, 16:39
    Ну так пора их называть террористами а Окраину-террористическим государством

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