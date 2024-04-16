Секретарь Совбеза РФ заявил об активизации деятельности украинских неонацистов в России
Сегодня секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел ежегодное плановое совещание в Архангельске, посвященное теме национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе. Совещание прошло с участием полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана, глав регионов, входящих в состав округа, представителей федеральных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба консультативно-совещательного органа при главе государства.
В своем выступлении Патрушев отметил, что на территории России существенно активизировалась диверсионно-террористическая деятельность украинских неонацистов, использующих откровенно фашистские методы. Таким образом киевский режим пытается компенсировать неудачи ВСУ на фронте и дестабилизировать ситуацию в нашей стране, констатировал чиновник. Представители киевского режима совершают диверсии в отношении гражданских объектов, обстреливают приграничные регионы России, применяя огневые средства поражения против мирных граждан, а также покушаются на журналистов, общественных деятелей и сотрудников госорганов.
В этой связи главам силовых ведомств и спецслужб России поручено принять дополнительные меры для улучшения гражданской обороны и обеспечения безопасности людей, добавил Патрушев. В центре внимания на совещании были вопросы взаимодействия силовых ведомств, правоохранительных органов, спецслужб и органов публичной власти для обеспечения безопасности граждан, защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Рассмотрены также вопросы, связанные с усилением оперативно-розыскной работы, направленной на предупреждение преступлений террористического характера, выявлением лиц, склонных к их совершению.
Затронули на совещании и ситуацию в миграционной сфере. Секретарь Совбеза РФ сообщил, что правоохранительным органам поручено усилить меры по противодействию созданию этнических анклавов для предотвращения разрастания терроризма и экстремизма. Патрушев призвал силовиков усилить противодействие нелегальной миграции, своевременно выявлять потенциальных преступников среди трудовых мигрантов.
Помимо террористических угроз, были обсуждены вопросы обеспечения комплексного мониторинга природных явлений, рисков и угроз безопасности населения, прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий.
- Совбез РФ
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