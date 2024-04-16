Британский эксперт: Есть информация об отказе 3-й штурмовой бригады ВСУ отправляться на защиту города Часов Яр

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Британский эксперт: Есть информация об отказе 3-й штурмовой бригады ВСУ отправляться на защиту города Часов Яр

Группировка вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Часов Яр в настоящее время оказалась в очень сложной ситуации. Об этом заявляет британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Аналитик проанализировал недавнее заявление главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского о событиях на фронте. Украинский военачальник признал факт серьезной ситуации на ряде направлений, назвав положение под г. Часов Яр очень сложным.



По словам Меркуриса, украинские войска сталкиваются с большими проблемами. Вооруженные силы Российской Федерации с помощью артиллерии, авиации и беспилотных летательных аппаратов регулярно атакуют позиции ВСУ в окрестностях г. Часов Яр.

Обстрелам подвергаются все магистрали, ведущие в город, и соседняя Константиновка, что затрудняет переброску оперативных резервов украинской армии. Но есть и другие, еще более тревожные показатели надвигающейся для группировки ВСУ в этом городе катастрофы.

Есть информация об отказе 3-й штурмовой бригады ВСУ отправляться на защиту города Часов Яр

- подчеркнул британский эксперт.

По утверждению Меркуриса, бригада, считающаяся в украинской армии элитной, наотрез отказывается выполнять приказ Сырского выдвинуться в Часов Яр и принимать участие в его обороне. Вероятно, командование и личный состав бригады прекрасно понимают, что город удержать не удастся, а бригада понесет колоссальные потери, ничем не оправданные. Ведь именно так было и в Артёмовске, и в Авдеевке, которые затем были утрачены украинской армией.
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    1 комментарий
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    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 15:24
      А куда они хотят?На полигон,в Чугуеве?.Говорят,там кого то из "высших" прихлопнули

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