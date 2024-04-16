Теперь с мощной системой РЭБ: На фронте замечен очередной российский танк Т-72, накрытый сплошной защитной конструкцией
21
На Авдеевском направлении линии фронта замечен второй российский танк Т-72, накрытый сплошной защитной конструкцией. В отличие от предыдущего образца, боевая машина с усиленной противодронной защитой оснащена чрезвычайно мощной системой РЭБ с восемью антеннами.
Постоянная угроза от атак FPV-дронов противника вынуждает прибегать к различным нетипичным методам защиты бронетехники. Таким образом, на боевые машины устанавливаются буквально целые грозди систем РЭБ или же, как в случае с этим образцом, техника оборудуется массивными сплошными металлическими защитными конструкциями.
После появления в сети видео с атакой на позиции противника нескольких единиц бронетехники, в авангарде которой шел оборудованный сплошной защитой "танк-черепаха", пользователи украинских ресурсов поразились неуязвимости российского танка, выдержавшего многочисленные попадания FPV-дронов ВСУ и буквально прикрывшего от атак противника всю остальную группу.
В условиях массового применения на поле боя беспилотников активное использование бронетехники сопряжено с риском ее поражения. Исходя из этого, боевые машины оборудуются противодронными решетками, мобильными системами РЭБ, а теперь и сплошной бронезащитой. При использовании в комплексе эти защитные приспособления способны максимально обезопасить технику и экипаж от ударов беспилотников противника.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация