Теперь с мощной системой РЭБ: На фронте замечен очередной российский танк Т-72, накрытый сплошной защитной конструкцией

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Теперь с мощной системой РЭБ: На фронте замечен очередной российский танк Т-72, накрытый сплошной защитной конструкцией

На Авдеевском направлении линии фронта замечен второй российский танк Т-72, накрытый сплошной защитной конструкцией. В отличие от предыдущего образца, боевая машина с усиленной противодронной защитой оснащена чрезвычайно мощной системой РЭБ с восемью антеннами.

Постоянная угроза от атак FPV-дронов противника вынуждает прибегать к различным нетипичным методам защиты бронетехники. Таким образом, на боевые машины устанавливаются буквально целые грозди систем РЭБ или же, как в случае с этим образцом, техника оборудуется массивными сплошными металлическими защитными конструкциями.





После появления в сети видео с атакой на позиции противника нескольких единиц бронетехники, в авангарде которой шел оборудованный сплошной защитой "танк-черепаха", пользователи украинских ресурсов поразились неуязвимости российского танка, выдержавшего многочисленные попадания FPV-дронов ВСУ и буквально прикрывшего от атак противника всю остальную группу.

В условиях массового применения на поле боя беспилотников активное использование бронетехники сопряжено с риском ее поражения. Исходя из этого, боевые машины оборудуются противодронными решетками, мобильными системами РЭБ, а теперь и сплошной бронезащитой. При использовании в комплексе эти защитные приспособления способны максимально обезопасить технику и экипаж от ударов беспилотников противника.
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    21 комментарий
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    1. al3x Звание
      al3x
      +6
      Сегодня, 15:29

      Ну бойцам на фронте, конечно, виднее, как весь этот эрзац в деле.
    2. Totor5 Звание
      Totor5
      0
      Сегодня, 15:30
      Вот так и должна выглядеть новая Армата.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 17:45
        замечен второй российский танк Т-72, накрытый сплошной защитной конструкцией.

        Ни о какой маневренности здесь говорить не стоит. Только стрельба из закрытых позиций.
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      -9
      Сегодня, 15:31
      Всё это было бы смешно ,если бы не было так печально!Голь на выдумки хитра,не спорю,но это не от хорошей жизни!Где результаты работы наших КБ и НИИ по созданию новых вариантов защиты от дронов,неужели до сих пор никто решением этого вопроса так и не занялся?Почему бы на базе Т90 не создать лазерный танк с орудием мощностью в 50кВт,чего хватит для сбития дронов?Эта проблема актуальна не со вчерашнего дня,а воз и ныне там!
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +3
        Сегодня, 16:31
        "занялся?Почему бы на базе Т90 не создать лазерный танк с орудием мощностью в 50кВт,чего хватит для сбития дронов?Эта проблема актуальна не со вчерашнего дня,а воз и ныне там!"
        Был такой анекдот в войну:
        "- 2 деревенских старика решили помочь Родине в войне.На фронт то не берут.. Нашли ружьё шомпольное, высыпали туда банку пороха и кило гвоздей рубленых.
        Направили в сторону Германии и выстрелили...
        От разрыва ружья одному руки оторвало, другому глаза выбило.
        И безрукий слепому говорит:
        - Если у нас здесь такая попа- представляешь какой писец и ад сейчас в Германии твориться? " (С)

        Вы предлагаете лазер в 50квт а чего не в 50 000 квт? Можно б было сразу заодно и всю Францию срезать - как гриб....
        Никто в мире пока не смог придумать хоть сколько нибудь эффективное средство против дронов- хотя это проблема ВСЕХ...
        Уже в Англии дергали какой то аэропорт мелкими дроном- они раз 10 за сутки полёты прерывали из-за него
      2. WIS
        WIS
        0
        Сегодня, 16:34
        У меня тоже резус отрицательная группа, поэтому к вашему добавляю свой довод
        - ниже описанная система, может стать хорошим источником для скармливания "самонавидению"
        боевая машина с усиленной противодронной защитой оснащена чрезвычайно мощной системой РЭБ с восемью антеннами.
        . Голодный ИИ (искусственно интеллект))) давно падок на такие вещи - удерживать то, что будет падать
        Это какие-то странные ЖМУРКИ.
    4. МятныйПряник Звание
      МятныйПряник
      -2
      Сегодня, 15:39
      Мини ЗРК для техники пусть разрабатывают. Все технологии уже есть, надо всего лишь доработать. Что им мешает. request
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 16:41
        "Мини ЗРК для техники пусть разрабатывают. Все технологии уже есть, надо всего лишь доработать. Что им мешает. " - что мешало сделать в СССР дизель на УАЗиик? Сказка была б- низкоборотистый двигатель, более сильный и расходующий как минимум на 1/3 меньше топлива....
    5. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 16:00
      [quote][/quote]. Остаётся подождать, когда "клонические войны" начнутся???
      А так, был бы толк, а на остальное пофиг!
      1. agond Звание
        agond
        +2
        Сегодня, 16:14
        Для отражения атаки дрона достаточно 2-3 пули в калибре 5.45, ,но для их уверенного попадания на дистанции 50-100м нужна зенитная установка с РЛС , с машинным зрением стреляющая сама без участия человека.
        1. ВПК-65 Звание
          ВПК-65
          -1
          Сегодня, 16:48
          Цитата: agond
          достаточно 2-3 пули в калибре 5.45, но для их уверенного попадания...

          Из дробовика попасть намного проще, никакая РЛС не нужна...
          Сеткомет, помповик, антидроновое ружье (на 15-й минуте):
          1. Аргон Звание
            Аргон
            0
            Сегодня, 17:26
            Мне вот интересно, а есть ли в продаже ружья мр123. Очень хорошая штука,а если сделать из него обрез, думаю против Дронов самое то. Не охотник ни разу и не знаю какие ТТХ у него, в моей молодости у дяди видел, было такое такое ружье. 5ти зарядное, автоматическое . Очень легко заряжать
    6. ASM Звание
      ASM
      +3
      Сегодня, 16:09
      Интересно, а для чего сплошное прикрытие именно из листового железа. Несколько распорных штанг и сетка рабица для заборов остановят все беспилотники не ухудшая видимости и доступа воздуха. Просто для такой "жестяной трубы" должно быть какое-то оправдание. И оправдание значимое, поскольку боковой выхлоп Т-72 моментально превратит эту "черепаху" в душегубку. Значит выхлопную систему т.ж. изменили и вывели в корму, чтобы горячие газы создавали тягу и естественную вентиляцию трубы. Загадка, для меня по крайней мере.
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        0
        Сегодня, 17:09
        Цитата: ASM
        Интересно, а для чего сплошное прикрытие именно из листового железа. Просто для такой "жестяной трубы" должно быть какое-то оправдание.

        Есть очень значимое оправдание - другого железа под рукой не было, а в бой идти надо. А тут рядом у какого-то дома крышу сорвало. Вот и слепили, из того, что было.
        P\S: М.б. это вообще не танк, а что-то другое на танковом шасси.
      2. Аргон Звание
        Аргон
        0
        Сегодня, 17:20
        Скорее от тепловизора маскировка. Я так думаю .
    7. stels_07 Звание
      stels_07
      +1
      Сегодня, 16:14
      дешевая альтернатива Арене-М,только тралов не видно.
    8. Ratmir_Ryazan Звание
      Ratmir_Ryazan
      +1
      Сегодня, 16:21
      Тому, к о придумал такую защиту - медаль Суворова как минимум.

      Если эффективно и работает - значит надо масштабировать и использовать по всему фронту.
    9. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +1
      Сегодня, 16:39
      Там ездит все больше интересных транспортных средств.
    10. костя1 Звание
      костя1
      0
      Сегодня, 16:40
      Спереди то-закрыть забыли laughing
    11. tarakan Звание
      tarakan
      0
      Сегодня, 17:36
      Звиздец, первая мировая, в современной обработке laughing а говорят, что комп. игры не "рулят" в реальном бою laughing
    12. tarakan Звание
      tarakan
      0
      Сегодня, 17:43
      В своё время на геймеров куча ..... лилась (попадут на поле боя ...) в результате они попали и ?

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