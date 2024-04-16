Польская пресса назвала следующие цели наступления ВС РФ после взятия Часова Яра

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Польская пресса назвала следующие цели наступления ВС РФ после взятия Часова Яра

Вооруженные силы Российской Федерации, как только займут город Часов Яр, продолжат дальнейшее наступление. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita, которое называет следующие цели наступательных операций ВС РФ.

Как отмечает газета, когда украинские войска отступили из Артёмовска (Бахмута), то центром обороны ВСУ на данном направлении стал Часов Яр. Но сейчас российские войска активно прорываются к этому городу. Сил для его продолжительной обороны у ВСУ нет. Поэтому в том, что город будет взят, уже мало кто сомневается.

По версии польского издания, следующими целями наступления ВС РФ станут Славянск и Краматорск. Если Часов Яр российская армия возьмет штурмом, то она сформирует клин, после чего начнутся атаки уже на названные города, играющие ключевую роль для украинского военного присутствия в Донбассе.


Напомним, что именно Краматорск после провозглашения независимости Донецкой Народной Республики (затем ДНР вошла в состав РФ) стал военно-политическим центром киевского режима в регионе.

Польская пресса обращает внимание на «сокрушительное превосходство» российской армии над украинской и в артиллерии, и в численности личного состава. Благодаря своим масштабным возможностям, отмечает издание, Вооруженные силы Российской Федерации могут осуществлять наступательные операции сразу на нескольких направлениях, тогда как ВСУ уже с трудом обороняются.

Ранее сами украинские военнослужащие в своих Telegram-каналах выражали уверенность в скором падении Часова Яра. По их мнению, генеральный штаб ВСУ продолжает цепляться за город, отправляя солдат в «мясорубку», хотя перспективы такой «обороны» давно понятны.
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    10 комментариев
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    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 15:37
      Нет ,как только мы возьмём Часов Яр и зачистим его,мы будем вокруг города всем фронтом хороводы водить!!! fool fool fool
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 15:44
        На мой взгляд перспективнее и проще было бы идти через Северск на Славянск.На мой взгляд Северск легче взять чем тот же Краматорск. В идеале Краматорск оставить на потом,создав в конечном итоге угрозу его окружения уже после возможного взятия Славянска.Мы же предпочитаем штурмовать один город-крепость за другим по пути к Славянску.Можно взять Часов Яр,он удачно расположен на возвышенности ,его легче будет оборонять,нанося удары артой с возвышенности в случае чего и в то же время пойти на Славянск через Северск.Опять же эффект неожиданности.
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          +2
          Сегодня, 15:54
          Польская пресса назвала следующие цели наступления ВС РФ после взятия Часова Яра
          варшава следующая...мало умные.
          1. sdivt Звание
            sdivt
            0
            Сегодня, 17:40
            Цитата: Аэродромный
            варшава следующая...мало умные

            Специально для "многоумных" немного подсчетов:
            От центра Артёмовска (Бахмута) до центра Часового Яра - чуть меньше 12 км
            От краины Артёмовска (Бахмута) до окраины Часового Яра - около 6 км
            Флаг России, в честь взятия, на высотных зданиях Артёмовска был поднят 20 мая 2023 года.
            То есть, путь от Артёмовска до Часового Яра, условные 10 км, занял у нас почти год.
            До Польши, до ближайшей точки на границе, почти тысяча км.
            Если ничего не изменится, то полякам ближайшие сто лет беспокоиться не о чем
    2. Жнец Звание
      Жнец
      +1
      Сегодня, 15:40
      Успехов нашим силам в захвате этого населенного пункта. Меньше потерь, больше эффективности техникой.
    3. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +2
      Сегодня, 15:44
      "Ранее сами украинские военнослужащие в своих Telegram-каналах выражали уверенность в скором падении Часова Яра. По их мнению, генеральный штаб ВСУ продолжает цепляться за город, отправляя солдат в «мясорубку», хотя перспективы такой «обороны» давно понятны"
      Зелебобик требует от сырского удерживать Часов Яр, чтобы на июньской конференции в швейцарии показать, что всу не сдают территорию и тем самым требовать новой военной помощи. Поэтому отправка одноразовых на утилизацию в Часов Яр пойдёт увеличенными темпами.
    4. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 15:47
      Польше стоит задуматься, над последующими целями.... а вдруг она?
    5. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 15:56
      перспективы такой «обороны» давно понятны.
      . А что зелебобус... хозяин сказал гнать стадо на убой, они и рады стараться...
      Что они сами будут делать все оставшееся им время, даже гадать не придётся... заполнять закрома, только не Родины, а свои личные.
      Ничего нового.
    6. костя1 Звание
      костя1
      +1
      Сегодня, 16:37
      Варшава будет следующей-пшеки-рассудители laughing
    7. Jacques Sekavar Звание
      Jacques Sekavar
      0
      Сегодня, 17:51
      Два года Рф добивается переговоров с бандеровцами, перемалывает Натовский вооружения и демилитаризирует ВСУ в позиционных боях.
      Бывший владелец ЧВК Вагнер господин Пригожин, говорил что при освобождении населённого пункта Бахмут полегло 20 тысяч его бойцов.
      Из этого можно представить какие потери будут при освобождении Харькова, Днепра, Кривого Рога, Херсона, Одессы.
      Исходя из указания президента РФ о максимально возможном сбережении военнослужащих строится и тактика ВС РФ – огневое подавление и выжигание позиций ВСУ. Этим объясняется повышенный расход боеприпасов, позиционный характер боевых действий, отсутствие глубоких прорывов и охватов.
      Исходя из этого можно предположить, что ставка делается не на разгром ВСУ, а на сепаратный сговор с Натой, раздел Украины с признанием ужо принятых в состав РФ территорий и торговле о левобережных губерниях Украины и Одесской губернии.

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