Вооруженные силы Российской Федерации, как только займут город Часов Яр, продолжат дальнейшее наступление. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita, которое называет следующие цели наступательных операций ВС РФ.Как отмечает газета, когда украинские войска отступили из Артёмовска (Бахмута), то центром обороны ВСУ на данном направлении стал Часов Яр. Но сейчас российские войска активно прорываются к этому городу. Сил для его продолжительной обороны у ВСУ нет. Поэтому в том, что город будет взят, уже мало кто сомневается.По версии польского издания, следующими целями наступления ВС РФ станут Славянск и Краматорск. Если Часов Яр российская армия возьмет штурмом, то она сформирует клин, после чего начнутся атаки уже на названные города, играющие ключевую роль для украинского военного присутствия в Донбассе.Напомним, что именно Краматорск после провозглашения независимости Донецкой Народной Республики (затем ДНР вошла в состав РФ) стал военно-политическим центром киевского режима в регионе.Польская пресса обращает внимание на «сокрушительное превосходство» российской армии над украинской и в артиллерии, и в численности личного состава. Благодаря своим масштабным возможностям, отмечает издание, Вооруженные силы Российской Федерации могут осуществлять наступательные операции сразу на нескольких направлениях, тогда как ВСУ уже с трудом обороняются.Ранее сами украинские военнослужащие в своих Telegram-каналах выражали уверенность в скором падении Часова Яра. По их мнению, генеральный штаб ВСУ продолжает цепляться за город, отправляя солдат в «мясорубку», хотя перспективы такой «обороны» давно понятны.

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