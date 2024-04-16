Reuters: В Копенгагене в результате пожара рухнул знаменитый шпиль старейшей в мире фондовой биржи

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Reuters: В Копенгагене в результате пожара рухнул знаменитый шпиль старейшей в мире фондовой биржи

Как сообщает агентство Reuters, сегодня пожар охватил здание старейшей в мире фондовой биржи Берсен в столице Дании Копенгагене. Это одно из самых известных зданий датской столицы. В результате пожара рухнул знаменитый шпиль здания фондовой биржи.

Было замечено, как аварийные службы, сотрудники Датской торговой палаты, включая ее генерального директора Брайана Миккельсена, и даже прохожие выносили из здания большие картины в попытке спасти исторические артефакты от огня, пишет Reuters.



Мы спасаем все, что в наших силах

- заявил журналистам начальник пожарной службы Копенгагена Якоб Ведстед Андерсен.

Историческому зданию биржи Берсен 400 лет. Его 54-метровый шпиль выполнен в виде переплетенных хвостов четырех драконов. В здании больше не находится датская фондовая биржа, но оно служит штаб-квартирой Датской торговой палаты.

На момент пожара здание находилось на ремонте и было обнесено строительными лесами. Часть крыши обрушилась, и огонь распространился на несколько этажей здания. Около 120 человек работали над локализацией пожара, сказал Ведстед. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ужасные кадры с Биржи. Так грустно. Культовое здание, которое много значит для всех нас ...

- написал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в соцсети X (бывший Twitter – заблокирован в РФ).
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19 комментариев
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  1. костя1 Звание
    костя1
    -1
    Сегодня, 19:28
    Ай-я-яй-как же так?-как мы-теперь? laughing
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 20:10
      Сначала подумал - Петров и Баширов.
      Почитал статью. Не, Равшан и Джамшут.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 19:31
    Наверно опять Петров и Баширов шпилями любовались......
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 19:33
      Погодите. Сначало расследование, потом найдут корочку чекиста. laughing Шучу конечно, но от этих нелюдей всё возможно.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 19:34
        laughing
        Да у них уже есть все "доказательства" ... "Но мы их вам не покажем" (с)
    2. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      0
      Сегодня, 20:04
      Опять шпили.
      Только что шпиль на Ноттердам Де Пари восстановили.
  3. WBond Звание
    WBond
    0
    Сегодня, 19:38
    ...очередной нехороший знак для запада...сначала Ротердам в Париже, теперь старейшая биржа....не к добру для них это...
    1. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +1
      Сегодня, 19:46
      Цитата: WBond
      сначала Ротердам в Париже

      Нотр-Дам де Пари - Собор парижской богоматери
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 19:56
        Какой-какой матери? laughing
        ..............................................
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:44
    Всё здание сгорело или только шпиль?
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 20:09
      Всё здание сгорело или только шпиль?
      Желательно, чтобы все
  5. Комментарий был удален.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 19:45
    Как есть знак! Пора им задуматься... если ещё не разучились..... winked
  7. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 20:01
    Ужасные кадры с Биржи. Так грустно. Культовое здание, которое много значит для всех нас ...
    - написал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в соцсети X (бывший Twitter – заблокирован в РФ).
    Вот бы так же киевским химерам хвосты подпалить, также как и копенгагенским драконам в здании бывшей биржи в стенах которой которой было продано немало душ рабов из Африки и Ближнего Востока путём (в том числе под предлогом) купли/продажи товарно-сырьевой продукции. Что характерно главное успели вынести картины (маслом). Хвала пожарникам как и всегда. Но всё же символично когда у дракона хвост горит на фоне полного провала внешней политики 46-й администрации США, экономического кризиса в ЕС, а также украинского кризиса.
  8. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 20:02
    Может это знак? Может вся мировая система спекулянтов тоже рухнет?

    Америку ждёт девальвация доллара? Бывший министр торговли при Трампе, Роберт Лайтизер, хочет повторить маневр Рейгана 1985 года со стремительным ослаблением доллара к остальным валютам. Искусственная девальвация доллара позволит удешевить экспорт товаров из США и снизить ее нынешний коллосальный торговый дефицит.

    Если страны откажутся принять навязываемую девальвацию доллара, Трамп просто хочет ввести единый тариф в 10% на весь импорт в США, подняв его до 15% для Евросоюза и сразу до 60% для Китая. Хотя это вполне может усугубить ситуацию в экономике самих США.

    На Уолл-Стрит опасаются, что это будет воспринято в штыки большим числом стран. И что это вызовет фрагментацию мировой финансовой системы и ускорит дедолларизацию. А для Трампа, в случае его избрания президентом, такой вариант может оказаться меньшим из зол. Иначе может наступить крах финансовой системы США.

    Вот и вся "хваленная рыночная экономика" с пресловутой Рейганомикой и ихними фокусами со Звездными войнами.
  9. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 20:05
    Однозначно во всем толерасты виноватые, поломали европейцам скрепы, вот их демоны и корячат, аки каклов в Каклостане.
  10. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 20:09
    Ххлы видно ремонт делали, сало коптили.
    1. Альберт Брехт Звание
      Альберт Брехт
      0
      Сегодня, 20:13
      Делов-то, ещё и после МАГАТЭ с утра good
  11. RockerMan Звание
    RockerMan
    +1
    Сегодня, 20:09
    Это символично. Западный мир в упадок направление взял?
  12. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Сегодня, 20:13
    Хороший знак, видимо назревает конец эпохи барыг и спекулянтов.

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