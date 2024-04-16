Reuters: В Копенгагене в результате пожара рухнул знаменитый шпиль старейшей в мире фондовой биржи
Как сообщает агентство Reuters, сегодня пожар охватил здание старейшей в мире фондовой биржи Берсен в столице Дании Копенгагене. Это одно из самых известных зданий датской столицы. В результате пожара рухнул знаменитый шпиль здания фондовой биржи.
Было замечено, как аварийные службы, сотрудники Датской торговой палаты, включая ее генерального директора Брайана Миккельсена, и даже прохожие выносили из здания большие картины в попытке спасти исторические артефакты от огня, пишет Reuters.
- заявил журналистам начальник пожарной службы Копенгагена Якоб Ведстед Андерсен.
Историческому зданию биржи Берсен 400 лет. Его 54-метровый шпиль выполнен в виде переплетенных хвостов четырех драконов. В здании больше не находится датская фондовая биржа, но оно служит штаб-квартирой Датской торговой палаты.
На момент пожара здание находилось на ремонте и было обнесено строительными лесами. Часть крыши обрушилась, и огонь распространился на несколько этажей здания. Около 120 человек работали над локализацией пожара, сказал Ведстед. Сообщений о пострадавших не поступало.
- написал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в соцсети X (бывший Twitter – заблокирован в РФ).
- www.abcnyheter.no
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