Генерал ЦАХАЛ: Израилю ни в коем случае нельзя портить отношения с Россией

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Генерал ЦАХАЛ: Израилю ни в коем случае нельзя портить отношения с Россией

Израилю ни в коем случае нельзя портить отношения с Россией. Их ухудшение недопустимо, так как влияние Москвы на ближневосточный регион очень велико.

Об этом заявил отставной бригадный генерал ЦАХАЛ Амир Авиви.



Израильский военачальник понимает, что с Москвой нельзя ссориться, по крайней мере, до тех пор, пока ее военные присутствуют на территории Сирии.

По его мнению, в ближайшем будущем следует ожидать попыток сближения США и других западных стран с Россией. Западу, считает он, нормализация отношений с Москвой способна принести пользу. Иначе, по мнению генерала, Москва из-за прессинга со стороны Вашингтона и Брюсселя окончательно окажется в китайской орбите.

Раньше ряд украинских политиков и чиновников надеялись, что еврейское государство по примеру западных стран займет твердую прокиевскую позицию, но этого не произошло. В Израиле считают, что Москва обладает силой и влиянием на Ближнем Востоке, поэтому с ней лучше дружить, чем ссориться. Израильские власти прекрасно понимают, что Россия является одной из держав мирового масштаба.

Может, Москва поможет нам остановить Тегеран

- с надеждой предположил Авиви.

Хотя Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, Израиль все же находится по отношению к ней в более привилегированном положении. В частности, об этом свидетельствует недавнее высказывание представителя Белого Дома Джона Кирби.

США не будут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, так как это разные конфликты

- заявил чиновник.
  • Армия обороны Израиля
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23 комментария
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +11
    Сегодня, 15:42
    Как в заднице начало подгорать,так еврейцы вдруг вспомнили о России,чтобы мы им каштаны из огня таскали! am Получили от персов,да и хозяева из за океана скомандовали "к ноге ",и весь боевой запал ветром сдуло!Сильнейшее государство региона на поверку оказалось "бумажным тигром "!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 15:58
      Израилю помощников не хватает что ли? По-моему их у него и так с избытком,что показал факт отражения удара Ирана силами США, Великобритании, Франции,Иордании, Саудовской Аравии.Кого то забыл или всех назвал? Хотя это только Израиль так умеет,что атакуют его ,но для него это оказывается меньшей проблемой,чем проблемой тех стран кто защищает Израиль во время удара Ирана.
    2. УАТ Звание
      УАТ
      +1
      Сегодня, 16:30
      Может быть, бумажным, но точно тупым.
    3. bandabas Звание
      bandabas
      +3
      Сегодня, 16:41
      Зато в плане геноцида для других наций с библейских времен у "богоизбранного народа"все в шоколаде.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 15:43
    «Израилю ни в коем случае нельзя портить отношения с Россией.
    Об этом заявил отставной бригадный генерал ЦАХАЛ Амир Авиви» —

    — Как умнеют генералы в отставке и "экс" политики ...
    1. Комментарий был удален.
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +2
      Сегодня, 16:19
      Насколько знаю, отставные генералы в Израиле активно участвуют в общественной и политической жизни страны, их привлекают к деятельности консультативно-совещательных органов при правительстве,. Кнессете, министерстве обороны. Многие становятся депутатами парламента.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 16:28
      Израильские инструктора обучали укрофашистов воевать против России.
      С такими друзьями и враги не нужны. am
    4. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 16:36
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Израилю ни в коем случае нельзя портить отношения с Россией.
      Об этом заявил отставной бригадный генерал ЦАХАЛ Амир Авиви» —

      — Как умнеют генералы в отставке и "экс" политики ...

      Ну да, когда они на службе - говорят агрессивно и глупо, как только вышли в отставку - тут же поворот своих мнение на 180 градусов!
      Ловко переобуваются всякие вояки в отставке и "экс"-ы политики.
  3. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +12
    Сегодня, 15:48
    Израилю ни в коем случае нельзя портить отношения с Россией - Об этом заявил отставной бригадный генерал ЦАХАЛ Амир Авиви
    Вообще-то уже довольно успешно портят: Украине помогают, Сирию бомбят, и сейчас иметь хорошие отношения с Израилем - значит быть врагом арабам, Ирану и всему исламскому миру. Израиль заигрался в жертву холокоста и теперь считает, что ему, как пострадавшему, все позволено.
    1. WIS
      WIS
      0
      Сегодня, 16:00
      Израиль заигрался в жертву холокоста и теперь считает, что ему, как пострадавшему, все позволено.

      Павел, Вы думаете, что "спектакль" начался "сегодня". К нашему "недоразумению" - в своём большинстве выход "первенца" на свет проходит согласно очереди, вслед сценарию.
      зы: наивно сЧитать, что токарь, или инженер какой должны участвовать в этом...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:51
    Вопрос... кто может поспособствовать Израилю выгрести из той ситуации, в которую его загнал их собственное руководство???
  5. _DD_ Звание
    _DD_
    +3
    Сегодня, 16:03
    Спойлер / Лавхак

    Вообще ни с кем не стоит портить отношения, даже если ты десятикратно сильнее

    США уверовали что в мире правит только один закон - закон права сильного, как итог в мире начали формироваться иные силы, что в обозримом будущем могут оказаться в разы сильнее чем вчерашние, уже одряхлевшие хозяева и диктаторы своих хотелок и придется сидеть в обоссаной канаве
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 16:05
    Израиль уже сейчас, и чем дальше, тем сильнее может спасти только Россия. Если захочет, и, конечно, не нынешний нацистский Израиль.
    Причем, такая ситуация может настать совершенно внезапно, при любом экономическом и политическом расколе США, и то и другое вполне вероятны, и оба сразу тоже.
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    +4
    Сегодня, 16:06
    Москва поможет нам остановить Тегеран

    Это как? Попросить аятолл скажем не отвечать и утираться в ответ на удары по иранским посольствам? Он это всерьёз?
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +4
    Сегодня, 16:11
    Стало быть военные советники из ЦАХАЛ в(на)Украине принимавшие непосредственное участие в боевых действия в составе вооруженных сил Украины как бы туристы и занимались только лишь спортивным ориентированием на местности. request recourse
  9. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -4
    Сегодня, 16:23
    Да и нам с евреями ссориться не к чему.
  10. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 16:29
    Вот как действующий генерал - ид.ио.т иди.о.том. Как в отставке - сразу разумный человек
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 16:40
      Если начнут говорит всю правду как есть - вылет из службы без пенсии!
      Поэтому, как пришло время ухода на пенсию, то можно говорит что угодно и как угодно.
      Хотя с этим у меня согласие с напрягом....
  11. костя1 Звание
    костя1
    0
    Сегодня, 16:31
    Каждый наровит на чужую грядку залезть-если ты генерал-чего в политику то лезешь?
  12. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 16:41
    США не будут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, так как это разные конфликты

    - заявил чиновник.
    И кто по какой сторону стены стоит вопрос риторический лишь бы штукатурка не сыпалась на головы жителей Палестины...
  13. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 16:49
    Может, Москва поможет нам остановить Тегеран

    - с надеждой предположил Авиви.
    Авиви мог бы у своего земляка полюбопытствовать Якова Кредит который с момента начала боевых действий в Палестине бодро так мобилизовался на историческую Родину проявив свою активную патриотическую позицию , но похоже что приехать обратно в Российскую Федерацию совесть не позволяет в виду очевидности истинных намерений ЦАХАЛа и АОИ в целом в Палестине, а также действий спецслужб Израиля на кануне 7-го октября 2023-го года относительно Палестины. Издёвки Соловьева Кедми точно не выдержит.
  14. sodium20 Звание
    sodium20
    +1
    Сегодня, 17:16
    Congrats Russia & Iran. You have captured the 'eye of the storm'. Russia & Iran turned challenges into strength. Nearly 54 countries supplied arms & ammunitions to Ukraine. Nearly 18,000 sanctions were imposed against Russia. Russia grabbed the scrotum of the demon, created by the west. Now the demon is crying with pain. The demon is now tamed. The entire world was waiting for the weak spot (soft spot) of western imperialism, colonialism and feudalism. The weak spot of western imperialism is - Israel. US and Israel are caught in a trap. Never allow Israel to sleep peacefully. Constant rocket attack from Syria, Lebanon, Iraq and Yemen are needed. That is adding a little bit salt to the imperial/colonial wounds. Stage one is passed successfully.

    Stage two is the dismantling of NATO. For that, Mr Trump should be in the white house. Ukraine is a small fish compared to NATO. But the road to dismantle NATO begins with Ukraine. Constant and systematic bombing of Ukranian cities will accelerate the unconditional surrender of Ukraine.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 17:38
      Перевод поста.

      Поздравляем Россию и Иран. Вы попали в "эпицентр бури". Россия и Иран превратили вызовы в силу. Почти 54 страны поставляли оружие и боеприпасы в Украину. Против России было введено около 18 000 санкций. Россия схватила за мошонку демона, созданного Западом. Теперь демон плачет от боли. Теперь демон укрощен. Весь мир ждал уязвимого места (софтбокса) западного империализма, колониализма и феодализма. Слабое место западного империализма - Израиль. США и Израиль попали в ловушку. Израилю никогда не дают спать спокойно. Необходимы постоянные ракетные обстрелы из Сирии, Ливана, Ирака и Йемена. Это добавляет немного соли на имперские/колониальные раны. Первый этап успешно пройден.

      Второй этап - это демонтаж НАТО. Для этого в белом доме должен быть мистер Трамп. Украина - мелкая сошка по сравнению с НАТО. Но путь к демонтажу НАТО начинается с Украины. Постоянные и систематические бомбардировки украинских городов ускорят

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