Может, Москва поможет нам остановить Тегеран

США не будут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, так как это разные конфликты

Израилю ни в коем случае нельзя портить отношения с Россией. Их ухудшение недопустимо, так как влияние Москвы на ближневосточный регион очень велико.Об этом заявил отставной бригадный генерал ЦАХАЛ Амир Авиви.Израильский военачальник понимает, что с Москвой нельзя ссориться, по крайней мере, до тех пор, пока ее военные присутствуют на территории Сирии.По его мнению, в ближайшем будущем следует ожидать попыток сближения США и других западных стран с Россией. Западу, считает он, нормализация отношений с Москвой способна принести пользу. Иначе, по мнению генерала, Москва из-за прессинга со стороны Вашингтона и Брюсселя окончательно окажется в китайской орбите.Раньше ряд украинских политиков и чиновников надеялись, что еврейское государство по примеру западных стран займет твердую прокиевскую позицию, но этого не произошло. В Израиле считают, что Москва обладает силой и влиянием на Ближнем Востоке, поэтому с ней лучше дружить, чем ссориться. Израильские власти прекрасно понимают, что Россия является одной из держав мирового масштаба.- с надеждой предположил Авиви.Хотя Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, Израиль все же находится по отношению к ней в более привилегированном положении. В частности, об этом свидетельствует недавнее высказывание представителя Белого Дома Джона Кирби.- заявил чиновник.