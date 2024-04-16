Канцлер ФРГ признался, что просил лидера КНР повлиять на Россию по украинскому вопросу

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Канцлер ФРГ признался, что просил лидера КНР повлиять на Россию по украинскому вопросу

Глава правительства Германии Олаф Шольц обращался во время визита в Китай к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой оказать влияние на Российскую Федерацию в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом канцлер ФРГ сам написал в своем аккаунте в социальной сети.

Шольц подчеркнул, что позиция Китая могла бы оказать определенное влияние на политику России. Если бы Пекин проявил активность, считает канцлер, то Москва могла бы отвести свои войска с занимаемых позиций.

Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил президента Си повлиять на Россию

- написал канцлер ФРГ.

Сам председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин ранее заявлял, что Пекин настаивает на проведении мирных переговоров по Украине на основе принципа равенства их участников, с обязательным присутствием российской стороны. Но Шольц утверждает, будто бы китайский лидер поддержал проведение мирных переговоров в Швейцарии без российского участия.

Примечательна наивность германского премьер-министра. Россия не будет отводить свои войска с занимаемых позиций, поскольку Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области являются субъектами Российской Федерации, войдя в ее состав после проведения всеобщих референдумов. Принцип защиты территориальной целостности и государственного суверенитета является одним из определяющих для политики нашей страны в сфере обороны и безопасности.
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    17 комментариев
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    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 15:52
      Канцлер ФРГ признался, что просил лидера КНР повлиять на Россию по украинскому вопросу
      . Ну и как, помогло?
    2. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +1
      Сегодня, 15:54
      Если бы Пекин проявил активность, считает канцлер, то Москва могла бы отвести свои войска с занимаемых позиций.
      Бесконечно наивный или альтернативно одаренный, а скорее всего просто очень нехороший человек (надеюсь, модератор пропустит). laughing
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 15:59
        С одного помета с Зе дурь курит... однако подсадил Зе на дурь полмира....
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 16:32
          Группенфюрер Шольц напрасно сомневается.
          Москва готова отвести свои войска с занимаемых позиций на западную границу Украины. laughing
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 15:55
      Все кто с G7 приезжают к Си Цзиньпину этот вопрос задают.У товарища Си уже плакатик - ответ есть,наверно!? laughing
    4. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 15:55
      Китаю эта война также выгодна,они на продаже всего того что мы "импортозаместили "на бумаге огромные деньги имеют!Им этот ливероид глубоко фиолетов!
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 17:10
        Цитата: Бережливый
        Китаю эта война также выгодна,они на продаже всего того что мы "импортозаместили "на бумаге огромные деньги имеют!

        Не было бы СВО, Европа получала бы из России все блага, а теперь большая доля идет в Китай. Так что и думать нечего кому выгодна война.
    5. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 15:56
      Только победа! И всё будет урегуливорано.... yes
    6. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 15:56
      Судя по тому,что его встречал чуть ли не дворник горадминистрации,вряд ли кому то интересны его просьбы.
    7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 15:57
      «Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил президента Си повлиять на Россию» —

      — Но оказалось,что слово немецкого канцлера в Китае не значит ничего ...
    8. МятныйПряник Звание
      МятныйПряник
      +1
      Сегодня, 16:00
      Китай не США. Россия не Украина. Господин Шольц, похоже до конца не осознаёт, что у России нет хозяев, кроме неё самой. Украине могут диктовать условия и приказывать, России не могут. Даже Китай, может только что-то вежливо порекомендовать и всё. good
    9. алабурга Звание
      алабурга
      +1
      Сегодня, 16:18
      Китаю выгодно когда ни войны, ни мира. Фашингтон отвлекается на Россию, Россия зависит от Китая, сырье продает ему с дисконтом, а Китай продает всем и всё. В Кремле ни мозгов, ни фантазии на то, чтобы СВО сейчас шла между Китаем и Фашингтоном.
    10. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 16:23
      Хорошо, Зеля - на коксе, китайский профессор - очевидно на опиатах, Самоходный Дед - просто в деменции, а с этим отпрыском группенфюрера - что?
      Полный бред, Путин отведёт войска со своей земли под свистку из Пекина, а Си будет стараться по просьбе какого-то ливерного изделия!
      Тут место для исследований британских учёных.
    11. Тополь Звание
      Тополь
      0
      Сегодня, 16:24
      Слово Китая имеет вес в России.
      Шольц, наверное даже не понял, что написал: расписался в полном отсутствии собственного авторитета и значимости для России, а также и всех своих евродружбанов, в т.ч. и амерзов. Впрочем, что с этих америкосовских шавок взять? Если нет чести и совести, так и позора нет.
    12. костя1 Звание
      костя1
      +1
      Сегодня, 16:28
      Сам то чего не повлияет-повлиялка не выросла?-способен, только, других клянчить-чтоб повлияли? tongue
    13. Roust Звание
      Roust
      0
      Сегодня, 16:48
      Какая наивная ливерная колбаса. Просить, не значит иметь.
    14. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 17:41
      Но Шольц утверждает, будто бы китайский лидер поддержал проведение мирных переговоров в Швейцарии без российского участия.

      "Им хоть ссы в глаза, а им все божья роса".

      Вот что пишут о том, что примерно сказал Си Цзиньпин Шольцу по поводу возможного мирного урегулирования:

      1. Приоритетное внимание должно быть уделено обеспечению мира и стабильности, а не выгоде.
      2. Важно остудить обстановку, а не подливать масло в огонь.
      3. Необходимо создать условия для восстановления мира и не усугублять напряженность.
      4. Негативное влияние на мировую экономику должно быть минимизировано, а стабильность глобальных промышленных и поставочных цепей не должна подвергаться риску.

      Что в основном совпадает с позицией России. А вот Запад во главе с США скорее всего эти пункты никак не понравятся в текущих реалиях. Поскольку их согласие будет признанием Китая миротворцем, а самих себя подстрекателями войны. Тем более, что их "мирных" предложений никто еще не видел и не слышал.

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