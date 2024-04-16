«Очень точно и быстро поражают цели»: в западной прессе рассуждают о формировании разведывательно-ударных контуров в ВС РФ

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«Очень точно и быстро поражают цели»: в западной прессе рассуждают о формировании разведывательно-ударных контуров в ВС РФ

В начале апреля «Ростех» сообщил о поставке в российские войска модернизированных 152-мм САУ 2С19М1 «Мста-С» и 2С3М «Акация». Западные обозреватели полагают, что полученные данными самоходками улучшения позволяют им эффективно бороться с вражескими целями благодаря тесному взаимодействию с разведывательными средствами.

Ранее поставленная задача формирования разведывательно-ударных/огневых контуров [РОК/РУК] требует координации действий гаубиц, ракетных систем и авиации в режиме реального времени с такими средствами разведки как дроны и артиллерийские радары. Российские войска добились тесной интеграции средств поражения и сенсоров, часто путем совместного размещения [в одном подразделении] операторов дронов с артбатареями

- рассуждают в издании EDR Magazine.



Теперь же, за счет модернизации САУ, РОК получают возможность работы в цифровом формате, что позволяет передавать данные с беспилотников, таких как «Орлан-30», и контрбатарейных РЛС, например, «Зоопарк-1», непосредственно артиллерийскому расчету. Это позволяет вести огонь снарядом с лазерным наведением 3OФ39 «Краснополь» и, появившимся уже в ходе конфликта «Краснополь-М2».



Теоретически модернизированная 2С19М1 теперь может очень точно и очень быстро поражать цели. ВСУ зачастую рассредоточивают орудия, размещая их отдельно друг от друга. В новых условиях уничтожить их ВС РФ будет легче

- отмечается в западной прессе.

Как указывается, модернизированная «Акация» значительно уступает в дальнобойности «Мста-С», имея короткий ствол, но это в целом более легкая платформа, которая к тому же обладает хорошей мобильностью на бездорожье, что важно в условиях текущей войны.

  • EDR Magazine
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13 комментариев
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  1. костя1 Звание
    костя1
    +2
    Сегодня, 16:24
    Ну надо же-"контуры" у нас появились-и разведданные в цифровом формате-раньше, видимо, конными посыльными инфу передавали или почтовыми голубями laughing
    1. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 16:31
      О ! Хохлопитек (или протоукраинец, никак не пойму, как они себя позиционируют ?) нарисовался, аж целый ефрейтор ! И сразу на гуано исходить начал laughing
    2. Denis812 Звание
      Denis812
      +1
      Сегодня, 16:55
      раньше передавали так, как раньше.
      А чем Вам эти самые контуры не нравятся?
      Я вот бы молился бы на них.
      В 99-02 и 888 ничего подобного не было.

      Уничтожение Дудаева и то было как мегаакция истолковано. Хотя всего лишь ракету на координаты спутникового телефона отправили. Сейчас это в порядке вещей.
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        -3
        Сегодня, 17:12
        Мста в любой модернизации это вчерашний день!Не получается массово выпускать Коалиции,дайте фронту хорошее дальнобойное орудие,которое на САУ Коалиция ставят!
        1. Denis812 Звание
          Denis812
          0
          Сегодня, 17:13
          Думается, что их ровно столько, сколько для Коалиций надобно.
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 16:32
    Ну то что система заработала быстрее это заметно. Теперь процесс заметили - поразили работает чётче. Скорее всего тут не только цифровые технологии помогли, а, в большей степени, уменьшение согласований.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 16:47
      Скорее всего тут не только цифровые технологии помогли, а, в большей степени, уменьшение согласований.

      У нас к сожалению проявление инициативы и взятие ответственности на себя частенько наказывалось...
      Работали принципы: я начальник - ты , ты начальник - я и инициатива наказуема... И если их хоть наполовину убрать и снять часть ответственности с исполнителей, польза будет вполне очевидная... В общем, больше своим подчиненным нужно доверять... Хотя и проверять тоже необходимо, но в разумных пределах...
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        0
        Сегодня, 17:11
        В артиллерии как раз можно и не проверять -в любом случае снаряд полетит на вражескую территорию! А вот в ПВО -другое дело!
    2. Витов Звание
      Витов
      +5
      Сегодня, 17:10
      И как же она заработала быстрее ?
      Разбираем. Сначала летит БПЛА "Орлан-10" на разведку. Заметьте летит, а не висит, а точнее висят в режиме 24/7 для контроля , например у Авдеевки. И какая у него дальность ведения разведки с передачей изображения в реальном времени оператору ? При использовании специальной редковстречающейся узконаправленной антенны со следящей системой максимум 30 км от пункта управления. Реально 10-15 км от линии фронта . При обнаружении противника при патрулировании "Орлан-10" передаёт координаты и начинают готовить БПЛА "Орлан-30" с лазерным целеуказателем. Время подготовки около 20 минут в теории и взлёт с катапульты. Плюс около 10 минут на подлёт к цели с нужного направления. Передача команды на согласование с САУ и выстрел. Считаем . что координаты введены в вычислитель САУ и введены настройки в сам снаряд заранее. Итого не менее 30 минут. Вот это уничтожение противника в реальном времени ? А САУ противника давно уехала, а до Цезаря и M142 HIMARS недостать и даже в теории они отстрелялись и уехали. Эти РУКи и РОКи можно засунуть в одно место...
      А как должно быть : БПЛА должен находиться в расчёте САУ по штату и висеть в воздухе постоянно , сменяя друг друга. При обнаружении противника он выдаёт координаты и по готовности производится выстрел через 1 минуту, причём БПЛА может сам подсвечивать цель. Всё это предлагалось ещё в 2010 году, но МО не рассматривало и не внедряло такие варианты. Зачем Герасимову БПЛА если у него цель подсвечивает Су-24М с подвесным контейнером на показушных учения в показушной несуществуещей ЕСУ ТЗ "Созвездие-М". Вот и ... имеем то, что имеем. А точнее ничего нет и долго не будет, а за всё расплачиваются бойцы на передке...
      1. Alex_Bora Звание
        Alex_Bora
        0
        Сегодня, 17:34
        Это вы описали схему применения по разведанной цели при помощи Краснополя с наведением по лазерному лучу.
        Не специалист в этой области...
        А если речь идёт о нанесении удара по точным географическим координатам вскрытой цели?
        Как раз уходят эти дополнительные 30 минут. Правда высокоточные снаряды с gps наведением мне неизвестны, есть ли?
        Если нет, то только огневой налет по точке. Зато быстро
        1. Витов Звание
          Витов
          0
          Сегодня, 17:47
          Нет у нас таких снарядов. Хотя НПО "Компас" предлагало такие снаряды на базе УС" Краснополь" ещё в 2014 году.
          https://www.youtube.com/watch?v=RAHeevC2zy4
          У нас настолько мало РСЗО "Торнадо-С", что и новые ракеты с таким наведением в СВО почти не применяются. Чем у нас уничтожают цели с близким к реальному времени возможностями - только "Искандерами". Больше ничего нет...Дожили...Всё по площадям с отстрелами боеприпасов вагонами раньше, а теперь - эшелонами...в свою землю...
      2. Аргон Звание
        Аргон
        -1
        Сегодня, 17:47
        В идеале вообще орлан должен нести пару ракет и при обнаружении атаковать. Эх мечты...
  3. Мореход Звание
    Мореход
    0
    Сегодня, 17:40
    Хорошо если так. У нас традиционно и начало сво характеризовалось задержками в согласовании и подтверждении целей поражения. Развиваемся, обучаемся. Радует.

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