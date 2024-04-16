Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в ВСУ, через месяц он вступает в силу
Закон об ужесточении мобилизации в ряды ВСУ на Украине подписан президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщили украинские средства массовой информации, карточка закона уже вывешена на сайте Верховной рады Украины.
Через месяц основные положения закона об ужесточении мобилизации вступят в силу. Таким образом, история вокруг принятия закона завершилась, хотя длительное время украинские политики и представители министерства обороны и командования ВСУ спорили по поводу целого ряда его положений.
Известно, что из подписанного президентом закона убрали нормы об обязательности электронного кабинета и блокировании счетов лиц, считающихся уклонистами от мобилизации. Однако остался ряд других положений, значительно усложняющих жизнь военнообязанным украинским гражданам.
В частности, военнообязанных обяжут в течение шестидесяти дней обновить самостоятельно свои данные в территориальных центрах комплектования ВСУ (украинские военные комиссариаты). Тех, кто этого не сделает, будут привозить в ТЦК силами полиции, а также штрафовать.
Кроме того, без военного билета будет нельзя пересечь границу Украины, а также получить украинский паспорт за рубежом. Таким образом, тем украинским молодым людям, которые покинули страну еще до совершеннолетия, для получения паспорта Украины в любом случае придется связаться с территориальными центрами комплектования и получить военные билеты. Военнообязанные украинцы, пребывающие в других странах, не смогут без предъявления военного билета рассчитывать и на получение услуг от консульств Украины.
Но самая «скандальная» норма в новом законе – отмена права на демобилизацию лиц, которые проходят в настоящее время службу в ВСУ на фронте. Фактически этот пункт делает их «бессрочно воюющими», что может вызвать серьезное недовольство в рядах вооруженных сил.
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