Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в ВСУ, через месяц он вступает в силу

19
Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в ВСУ, через месяц он вступает в силу

Закон об ужесточении мобилизации в ряды ВСУ на Украине подписан президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщили украинские средства массовой информации, карточка закона уже вывешена на сайте Верховной рады Украины.

Через месяц основные положения закона об ужесточении мобилизации вступят в силу. Таким образом, история вокруг принятия закона завершилась, хотя длительное время украинские политики и представители министерства обороны и командования ВСУ спорили по поводу целого ряда его положений.



Известно, что из подписанного президентом закона убрали нормы об обязательности электронного кабинета и блокировании счетов лиц, считающихся уклонистами от мобилизации. Однако остался ряд других положений, значительно усложняющих жизнь военнообязанным украинским гражданам.

В частности, военнообязанных обяжут в течение шестидесяти дней обновить самостоятельно свои данные в территориальных центрах комплектования ВСУ (украинские военные комиссариаты). Тех, кто этого не сделает, будут привозить в ТЦК силами полиции, а также штрафовать.

Кроме того, без военного билета будет нельзя пересечь границу Украины, а также получить украинский паспорт за рубежом. Таким образом, тем украинским молодым людям, которые покинули страну еще до совершеннолетия, для получения паспорта Украины в любом случае придется связаться с территориальными центрами комплектования и получить военные билеты. Военнообязанные украинцы, пребывающие в других странах, не смогут без предъявления военного билета рассчитывать и на получение услуг от консульств Украины.

Но самая «скандальная» норма в новом законе – отмена права на демобилизацию лиц, которые проходят в настоящее время службу в ВСУ на фронте. Фактически этот пункт делает их «бессрочно воюющими», что может вызвать серьезное недовольство в рядах вооруженных сил.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    19 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 16:08
      Сколько же бабла можно поднять ,на желании многих отмазаться от службы в ВСУ? И ведь число желающих будет измеряться в сотнях тысяч,если не в миллионах. До 16 мая,когда закон вступает в силу.Кстати полномочия Зе истекают 20 мая.Умно.Собрать бабла со всех и успеть свалить, ещё 4 дня на сборы останется.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 16:35
        Умно.Собрать бабла со всех и успеть свалить, ещё 4 дня на сборы останется.

        Не... Этот жадный... И до власти и до денег... Сидеть будет до самого конца... Вот только до какого...??? Вот в чём вопрос...???
      2. Бережливый Звание
        Бережливый
        0
        Сегодня, 17:06
        На руках кучи оружия,неужели нету смелых людей которые бы расстреляли кортеж зели,или как минимум,протаранили машины кортежа тяжёлыми грузовиками?
      3. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 17:28
        "Цена военника выросла на порядок, а получить его стало гораздо сложнее, выяснила «База». Стоимость военного билета в Москве выросла на несколько тысяч евро после того, как всех срочников стали отправлять на комиссию в военкомат на Яблочкова.

        По информации нескольких источников, нелегально получить военник в последнее время стало гораздо сложнее. Раньше каждый срочник проходил комиссию в своем военкомате, сейчас же все срочники попадают в военкомат на Яблочкова — там правила куда строже. Местные врачи замечают, что у всех призывников одни и те же диагнозы (топ «заболеваний» — сердечная недостаточность и проблемы с пищеварением) и отправляют на дополнительные проверки. Из-за того, что система стала централизованнее, у предлагающих подобные услуги повысилась и цена. Как рассказали источники, сейчас под «под ключ» военник предлагают сделать за 8-10 тысяч евро (800 тысяч – 1 миллион рублей), однако 100% гарантий даже за эти деньги никто не дает. При этом цена может повыситься в несколько раз, если будет новая мобилизация.

        Некоторые пытаются купить лишь диагноз за 600-700 тысяч, но в этом случае все дела в военкомате придется решать самостоятельно. Как рассказали «Базе», схема с фиктивной службой, когда ходишь в часть, просто как в пансионат, из-за участившихся проверок уже не работает. Правда, в некоторых субъектах так еще делают — например, в Подмосковье за подобную службу, якобы, надо заплатить 5 млн рублей.

        По словам источника, с теми, кто уже служит, люди, занимающиеся военниками не работают. Дело в том, что военные уже не числятся гражданскими и проходят проверки в военных госпиталях, а там, по словам источника, уже совсем другая ситуация.        "
        Взято из тг канала Baza
        bazabazon/26964
        База - вроде не ципсо совсем , а даже наоборот
        Или тоже ципсо?
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 16:09
      «Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в ВСУ, через месяц он вступает в силу» —

      — Закон вступит в силу,а у самого Зеленского "срок годности" истекает ...
      (Могут мобилизовать по новому закону)
      1. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 16:36
        -А какие у тебя документы?
        -Усы и хвост. (С) Простоквашино.
        Погода потеплела. Самое время кастрюлеголовым схроны копать от могилизации. laughing
    3. rs777 Звание
      rs777
      +2
      Сегодня, 16:11
      Закон в силу вступит 16 мая, а чуть погодя вступит в силу нелегитимность подписанта.
    4. Фаталист Звание
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 16:12
      Сколько народу сгинуло, а сколько ещё сгинет, пока конченный наркоша hahlozhid напьётся славянской крови.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 16:15
        И когда его морда только нанюхается?
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 16:16
          Сие известно токмо его сутинёру, пардон, поставщику Ермаку.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +1
            Сегодня, 16:18
            Ермак продал Зе в секс-рабство англосаксам за наркоту? laughing
            1. Фаталист Звание
              Фаталист
              +1
              Сегодня, 16:25
              По ходу, он уже давно на крючке МИ6. Крючком стала его зависимость от "успокоительных", а бальзамом для души самолюбивого клоуна стала возможность порулить страной.
    5. костя1 Звание
      костя1
      0
      Сегодня, 16:20
      Цирк продолжается-что бы подписать закон, который принимали пол-года, не лоху потребовалось неделя-ручку что ли найти не могли? laughing -а тут еще и вступит через месяц laughing
    6. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 16:37
      . Тех, кто этого не сделает, будут привозить в ТЦК силами полиции, а также штрафовать.

      И на передок отправлять.... заплатят за свою могилизацию... так сказать....
    7. Tarasios Звание
      Tarasios
      0
      Сегодня, 16:38
      Зеленский подписал закон, который вступает в силу через месяц, то есть - в конце мая. Как раз сам Зеленский потеряет легитимность... Какое интересное время... )
    8. Roust Звание
      Roust
      0
      Сегодня, 16:46
      Ну, что, бараны кастрюлеголовые, готовьтесь на заклание. И да, на том свете вам труселя кружевные, точно не понадобятся.
    9. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 16:49
      Вот интересно, когда критическая масса могилизируемых наконец-то сообразит, что их спасение от утилизации только в схлопывании фронта и когда эта серая масса поможет столь ожидаемому событию массовым СОЧ?
    10. Тикси-3 Звание
      Тикси-3
      0
      Сегодня, 16:53
      С праздником вас украинцы!!!
      Ховайтесь чубатые laughing
    11. ASM Звание
      ASM
      0
      Сегодня, 16:55
      Интересно, что скажут после 20 мая, когда зелебобик не будет уже даже и.о. Насколько помню, зелебобика должен, даже обязан по их конституции, заместить пред.укр.парл (ПУП).

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»