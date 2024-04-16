В настоящее время вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно уступают российской армии по количеству имеющихся в наличии вооружений. Об этом заявил в беседе с западной прессой заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич.По словам военнослужащего, именно с дефицитом вооружений связаны проблемы украинских войск в боях в районе города Часов Яр, а также на других направлениях. Фактически речь идет о том, что оборонять позиции становится все сложнее – сказываются и нехватка боеприпасов, и дефицит личного состава, и недостаток вооружений.- сказал украинский офицер.Как отмечает военнослужащий ВСУ, в настоящее время российская армия по количеству артиллерийских орудий и систем превосходит украинскую в шесть раз. Беспилотных летательных аппаратов у ВС РФ минимум в два раза больше, чем у ВСУ. Естественно, что при таком уровне превосходства воевать украинским бригадам становится все сложнее.Ранее западные эксперты отмечали и значительные проблемы Украины в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. Значительная часть систем ПВО, переданных западными странами, в ходе российских ударов по объектам киевского режима была уничтожена.Но те системы, которые все еще «в строю», не могут работать интенсивно, поскольку наблюдается дефицит ракет. Из-за этого становится сложнее обеспечивать противовоздушную оборону ключевых объектов военной и энергетической инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»