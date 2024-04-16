«Паритета нет»: офицер 92-й бригады ВСУ назвал масштабы превосходства российской армии в артиллерии и БПЛА
В настоящее время вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно уступают российской армии по количеству имеющихся в наличии вооружений. Об этом заявил в беседе с западной прессой заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич.
По словам военнослужащего, именно с дефицитом вооружений связаны проблемы украинских войск в боях в районе города Часов Яр, а также на других направлениях. Фактически речь идет о том, что оборонять позиции становится все сложнее – сказываются и нехватка боеприпасов, и дефицит личного состава, и недостаток вооружений.
- сказал украинский офицер.
Как отмечает военнослужащий ВСУ, в настоящее время российская армия по количеству артиллерийских орудий и систем превосходит украинскую в шесть раз. Беспилотных летательных аппаратов у ВС РФ минимум в два раза больше, чем у ВСУ. Естественно, что при таком уровне превосходства воевать украинским бригадам становится все сложнее.
Ранее западные эксперты отмечали и значительные проблемы Украины в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. Значительная часть систем ПВО, переданных западными странами, в ходе российских ударов по объектам киевского режима была уничтожена.
Но те системы, которые все еще «в строю», не могут работать интенсивно, поскольку наблюдается дефицит ракет. Из-за этого становится сложнее обеспечивать противовоздушную оборону ключевых объектов военной и энергетической инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях.
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