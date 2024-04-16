«Паритета нет»: офицер 92-й бригады ВСУ назвал масштабы превосходства российской армии в артиллерии и БПЛА

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«Паритета нет»: офицер 92-й бригады ВСУ назвал масштабы превосходства российской армии в артиллерии и БПЛА

В настоящее время вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно уступают российской армии по количеству имеющихся в наличии вооружений. Об этом заявил в беседе с западной прессой заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич.

По словам военнослужащего, именно с дефицитом вооружений связаны проблемы украинских войск в боях в районе города Часов Яр, а также на других направлениях. Фактически речь идет о том, что оборонять позиции становится все сложнее – сказываются и нехватка боеприпасов, и дефицит личного состава, и недостаток вооружений.



Паритета точно нет, очень тяжело

- сказал украинский офицер.

Как отмечает военнослужащий ВСУ, в настоящее время российская армия по количеству артиллерийских орудий и систем превосходит украинскую в шесть раз. Беспилотных летательных аппаратов у ВС РФ минимум в два раза больше, чем у ВСУ. Естественно, что при таком уровне превосходства воевать украинским бригадам становится все сложнее.

Ранее западные эксперты отмечали и значительные проблемы Украины в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. Значительная часть систем ПВО, переданных западными странами, в ходе российских ударов по объектам киевского режима была уничтожена.

Но те системы, которые все еще «в строю», не могут работать интенсивно, поскольку наблюдается дефицит ракет. Из-за этого становится сложнее обеспечивать противовоздушную оборону ключевых объектов военной и энергетической инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях.
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    15 комментариев
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    1. костя1 Звание
      костя1
      +1
      Сегодня, 16:26
      Ну нет у него "паритета"-как жалко украинцевояку tongue
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 16:57
        Ну прям хор имени "Зеленского"... Все поют в один голос вместе с дирижёром - "Мол нету паритету...", что в переводе на человеческий означает - Дай!, Дай!. Дай, Дай... Причем всё сразу и на халяву... angry Ну на...
    2. Комментарий был удален.
    3. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 16:33
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      В настоящее время вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно уступают российской армии по количеству имеющихся в наличии вооружений. Об этом заявил в беседе с западной прессой заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич.

      везде подоплека -дайте грошей , тем более перед заседанием конгресса США . Все у вас есть, всего столько навезли вам и французы и немчура , что вам складировать это некуда .
    4. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +5
      Сегодня, 16:34
      Всё у них есть! Специалистов не хватает , а "мяса" в избытке.
      1. Denis812 Звание
        Denis812
        +1
        Сегодня, 16:39
        Не в избытке уже. Несмотря на то, что они мобилизацию не останавливают ни на минуту. Те, кто в 22 году подписался на это уже почти все на том свете.
        Интересно, что украинцы свято верят в то, что у РФ потерь кратно больше, то есть не просто больше, чем у Украины, а в разы. В 3-5-7-10 раз. И это повторяют даже бойцы, которые постоянно воюют на фронте.

        Интересно, а есть статистика по потерям в России? Или это криминальная тема и всё такое?
        1. Аскольд65 Звание
          Аскольд65
          +1
          Сегодня, 16:56
          Цитата: Denis812
          Интересно, а есть статистика по потерям в России?

          Есть такая статистика. В Генштабе. Но это закрытая информация. Посторонним до поры-до времени знать её ни к чему. Даже если её и опубликуют, всё равно начнётся хайп -- власти всё наврали.
          1. Denis812 Звание
            Denis812
            +2
            Сегодня, 17:01
            Да я про генштаб понимаю.
            Я пытаюсь анализировать по своим знакомцам с ленобласти, Москвы и Питера. Просто по процентам тех, которые ушли и тех, которые погибли.
            Пока что не выходит той 300000 потери, про которые укросми говорили.
            Реальные потери где-то под 120-150К. Это убитыми. Раненые, инвалиды - под 300К-500К. Ну да, много вернётся в строй.
            Но всего уже за три года где-то под полляма мы потеряли. Убитыми и теми, кто полностью выбыл из строя.
        2. Бородач Звание
          Бородач
          +2
          Сегодня, 16:58
          Статистики нет. Есть информация с фронта. Под Артемовском Вагнер потерял 20% 200-ми. На неактивных участках фронта 200-х мало, 300-х гораздо больше, в разы.
          1. Denis812 Звание
            Denis812
            +2
            Сегодня, 17:05
            Вагнер потому что требовал от своих штурмовых отрядов действия. Вместо того, чтобы дождаться снарядов - разобрать укреп - пойти вперёд.
            И да, я помню крики Пригожина на тему отсутствия снарядов. А также я помню, что Вагнеры не были частью армии РФ и никто им не был обязан оные снаряды давать. Надо было сразу становиться частью ВС РФ как только подписались под участие в СВО.

            И да, отмечу, что вагнеры дрались эффективно. Молодцы, ребята.
    5. Лешак Звание
      Лешак
      +5
      Сегодня, 16:36
      По мирному населению стрелять есть чем, так что это нытьё для западных кураторов - дайте грошей.
    6. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 16:48
      Наша всегда брала! И брать будет!!!
    7. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 17:14
      Лажа какая-то,с таким преимуществом мы бы уже полу-кроины контролировали бы!
    8. Павленко Валерий Звание
      Павленко Валерий
      -1
      Сегодня, 17:20
      Про Вагнер, басни не говорите. Пригожин орал что нет того и того. На самом деле более 1000ь единиц бронетехники, вообще не было задействовано на лбс, совсем новой.
    9. Eug Звание
      Eug
      0
      Сегодня, 17:38
      Интересно, а где сейчас 92 (харьковская, перед началом боевых действий ходили слухи, что из 4500 тыс. ДЖАВов в 92й 2500) бригада дислоцируется? О ней очень мало упоминаний.
    10. Серик Бур Звание
      Серик Бур
      0
      Сегодня, 17:55
      Как отмечает военнослужащий ВСУ, в настоящее время российская армия по количеству артиллерийских орудий и систем превосходит украинскую в шесть раз.

      Как эт он подсчитал? 404 верить - себя не уважать. Сказав бы просто дааааайте.

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