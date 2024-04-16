Опубликованы кадры уничтожения «Ланцетом» САУ 2С3 «Акация» ВСУ в районе Харькова

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Опубликованы кадры уничтожения «Ланцетом» САУ 2С3 «Акация» ВСУ в районе Харькова

В сети опубликованы кадры объективного контроля, на которых можно увидеть уничтожение украинской САУ 2С3 "Акация" при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет".

По выявленной средствами аэроразведки позиции артиллерийской системы ВСУ в районе Харькова с обычной для "Ланцетов" ювелирной точностью был нанесен удар, в результате которого очередная украинская САУ была уничтожена.






В марте текущего года в зоне спецоперации на Украине отмечалось активное применение для поиска целей и сопровождения ударов барражирующих боеприпасов беспилотников-разведчиков ZALA, что позволило обновить рекорд предыдущего месяца по количеству опубликованных эпизодов применения барражирующий боеприпасов "Ланцет".

Операторы разведывательных беспилотников ZALA Z-16 в связке с "иксоводами" успешно выполняют боевые задачи. Кроме того, также отмечаются случаи взаимодействия операторов Z-16 и FPV-дронов, когда первые обеспечивают выявление целей и наводят на нее средства поражения, при помощи которых происходит практически гарантированное уничтожение техники противника.

Тогда как Z-16(ранее ZALA-421-16E/HD), как правило, применяются в связке с Изделием-51/Изделием-52 (они же "Ланцет"), огонь артиллерийских систем корректируется при помощи БПЛА "Орлан-30", а ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С" уже традиционно применяются во взаимодействии с новыми разведывательными системами SuperCam S350.

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3 комментария
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  1. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 18:19
    На 26 сек. видео-ролика какая-то крыса успела выскочить из машины. Успела, однако.
    1. Ростов Папа Звание
      Ростов Папа
      0
      Сегодня, 19:13
      Молодцы спецы, слов нет. Красавцы, так держать! Жизни бойцов спасают, прилёт от этой дуры.... ух.....б...
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 19:15
      Неважно. Главное, что действительно уничтожили САУ. Не подавили, не повредили, а уничтожили.

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