СМИ Израиля: Из-за собственных интересов Иран не идет на войну с Израилем
Недавний удар Ирана по Израилю, который, как бы ни спорили о его результатах, сам по себе стал беспрецедентным явлением, очевидно, не был направлен на нанесение реального ущерба Израилю, но сильно ударил по его репутации.
Помимо того, что израильская сторона заявляет, что почти все иранские ракеты и дроны удалось сбить, в СМИ Израиля, что естественно, пытаются выставить действия Тегерана как носящие сугубо корыстные цели.
Так, популярная израильская газета Haaretz пишет, что собственные интересы Ирана вынуждают его отложить в сторону свою войну с Израилем и ослабить региональную напряженность. Хотя очевидно, что источником напряжённости на Ближнем Востоке как минимум последние полгода является Израиль. Да и удар Ирана произошел не на пустом месте. Стоит отметить, что от массированного удара Ирана по Израилю, по последним данным, никто не погиб, а вот жертвами израильского удара по иранскому консульству в Дамаске стали 13 человек, среди которых семь иранских граждан.
Согласно публикациям в израильских СМИ, Иран ведет себя сдержанно, так как он хочет предотвратить формирование ближневосточного альянса против него и пытается сохранить свои отношения с соседними арабскими странами, в которых правят проамериканские режимы.
Отчасти можно согласиться с утверждениями израильской прессы, при этом назвав действия Тегерана в нынешней геополитической ситуации достаточно взвешенными и мудрыми, чего, очевидно, не хотелось бы правительству Нетаньяху, которое открыто провоцирует большую войну в регионе.
- Википедия/Khamenei.ir
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