СМИ Израиля: Из-за собственных интересов Иран не идет на войну с Израилем

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СМИ Израиля: Из-за собственных интересов Иран не идет на войну с Израилем

Недавний удар Ирана по Израилю, который, как бы ни спорили о его результатах, сам по себе стал беспрецедентным явлением, очевидно, не был направлен на нанесение реального ущерба Израилю, но сильно ударил по его репутации.

Помимо того, что израильская сторона заявляет, что почти все иранские ракеты и дроны удалось сбить, в СМИ Израиля, что естественно, пытаются выставить действия Тегерана как носящие сугубо корыстные цели.



Так, популярная израильская газета Haaretz пишет, что собственные интересы Ирана вынуждают его отложить в сторону свою войну с Израилем и ослабить региональную напряженность. Хотя очевидно, что источником напряжённости на Ближнем Востоке как минимум последние полгода является Израиль. Да и удар Ирана произошел не на пустом месте. Стоит отметить, что от массированного удара Ирана по Израилю, по последним данным, никто не погиб, а вот жертвами израильского удара по иранскому консульству в Дамаске стали 13 человек, среди которых семь иранских граждан.

Согласно публикациям в израильских СМИ, Иран ведет себя сдержанно, так как он хочет предотвратить формирование ближневосточного альянса против него и пытается сохранить свои отношения с соседними арабскими странами, в которых правят проамериканские режимы.

Отчасти можно согласиться с утверждениями израильской прессы, при этом назвав действия Тегерана в нынешней геополитической ситуации достаточно взвешенными и мудрыми, чего, очевидно, не хотелось бы правительству Нетаньяху, которое открыто провоцирует большую войну в регионе.
  • Википедия/Khamenei.ir
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17 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 19:23
    То есть, "Хаарец" признаёт, что Израиль провоцирует Иран на войну.)
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 19:39
      Израиль воюет с Ираном, атакует его высокопоставленных лиц на его территории. А Иран невоюет, прямо как некоторые. Наносит демонстративные удары, не наносящие заметного ущерба
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 19:52
        Всё дело в том что Запад ведёт себя по правилам только с тем, с кем он не может себе позволить вести себя не по правилам.С Ираном он не может себе позволить вести себя не по правилам на данный момент.Мог бы позволить себе играть не по правилам, играл бы не по правилам.Удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске была проверкой как можно вести себя с Ираном. Как Иран ответит.Иран ответил жёстко.Вот и дали заднюю.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 19:55
          И по каким правилам он себя ведёт с Ираном? Типа ещё не разбомбил, а мог бы? Так немного руководства КСИР поубивали и всё, такие правила
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +2
            Сегодня, 19:58
            Скажем так не покажи Иран свою решительность и силу,то вполне могли на Западе подумать и про Иракский вариант 2003 года.Если бы Иран показал свою слабость,но он показал силу,поэтому этого сценария не будет.Политика искусство возможного.Вот на Западе и смотрят что с кем можно,а чего с кем позволить себе нельзя.
        2. opuonmed Звание
          opuonmed
          0
          Сегодня, 20:05
          Цитата: OrangeBigg
          Как Иран ответит.Иран ответил жёстко.Вот и дали заднюю.

          Не было намерения нанести реальный ущерб Израилю! Скоро Израиль покажет, как нужно отвечать, но это не точно! Вам кажется жестко, другим кажется слабо!
      2. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        0
        Сегодня, 19:55
        Это означает что еврейцы боятся.
        Типа ущерба нет, хотя потратили кучу денег на отражение атаки.
        А ведь на западе принято бить не по роже, а по кошельку. Именно по кошельку и ударили Персы!
        1. alexoff Звание
          alexoff
          -1
          Сегодня, 19:56
          У американцев тугой кошелек, на Израиль хватит.
          1. Vauxhall Звание
            Vauxhall
            0
            Сегодня, 20:00
            А еврейской экономики хватит?
            Да и еврейцев.
            Уже просел неплохо.
            Кошелёк для еврейцев это всё!
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 19:40
      Это вроде как было очевидно всем. Никакого иного смысла удар по посольству не имел.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 19:42
        Интересен сам факт, как газета подаёт ситуацию. Какова будет реакция официалов на это?
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 19:40
    Иран ведет себя сдержанно, так как он хочет предотвратить формирование ближневосточного альянса против него и пытается сохранить свои отношения с соседними арабскими странами, в которых правят проамериканские режимы.

    Естественно в открытую бодаться сам Иран не собирается, но и то что ответил на вызов Израиля уже хорошо. Обозначил свою позицию - терпеть не собираюсь. А дальше пусть думают - задирать Тегеран или нет.
  3. fif21 Звание
    fif21
    +2
    Сегодня, 19:44
    Что бы удержаться у власти , Нетаньяху нужна война . hi
    1. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      +1
      Сегодня, 19:56
      Я об этом написал пару дней назад.
  4. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
    1erWahrheitsMinister_1984
    0
    Сегодня, 19:57
    Ganz egal wie man diesen Schlag des Iran gegen Israel bewertet, aber die Zeiten in denen Israel ungestraft den Iran angreifen konnte sind jedenfalls definitiv vorbei...und das ist gut so...!!!
    Ich hoffe der Nahe Osten schließt sich ein letztes mal gegen die US-Metastase zusammen, denn Israel darf in Zukunft Tag und Nacht keine ruhige Minute mehr haben...!!!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 20:11
      Перевод поста.

      Как бы ни оценивали этот удар Ирана по Израилю, но времена, когда Израиль мог безнаказанно нападать на Иран, определенно прошли ... и это хорошо...!!!
      Я надеюсь, что Ближний Восток объединится в последний раз против метастазов США, потому что в будущем Израиль не должен терять ни минуты покоя ни днем, ни ночью ...!!!
      1. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
        1erWahrheitsMinister_1984
        0
        Сегодня, 20:13
        Danke für die Unterstützung...!!

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