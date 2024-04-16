Украинское СМИ: Зеленский сильно рискует, заявляя о поражении Украины без выделения помощи от США

Заявления президента Украины о неизбежном поражении ВСУ в случае, если республиканцы в палате представителей США так и не проголосуют за выделение военно-финансовой помощи Украине, слишком рискованные, считает автор публикации в украинском интернет-издании «Страна».Получается, что Зеленский увязывает исход военного противостояния с процессом в другой стране, на который напрямую никак повлиять не может. Хорошо, если эти своего рода крики о помощи будут услышаны на Капитолии и нижняя палата все-таки одобрит в ближайшее время хоть какой-то транш для Киева. Но что делать, если этого не произойдет, задается вопросом автор. Ведь следуя логике украинского президента, получается, что в этом случае у Киева остается только один выход — капитуляция.Кроме того, такие пессимистические прогнозы Зеленского точно не вдохновят военнослужащих на передовой, да и остальных жителей страны. На самом деле, удивляться подобным заявлениям не следует, полагает автор.За время президентства Зеленский неоднократно менял свои обещания и прогнозы на прямо противоположные. Для него это привычный стиль действовать в режиме реагирования на текущие обстоятельства по принципу «здесь и сейчас». Всякий раз он решает проблему в рамках краткосрочного целеполагания без учета более ранних высказываний и уж совсем без планирования последствий.В текущем моменте главная задача для Зеленского — любой ценой разблокировать помощь от США. Именно поэтому он уже сделал с десяток заявлений для западных СМИ на тему «если не дадут нам помощь, мы проиграем».Если же американцы так и не одобрят выделение денег, то глава киевского режима просто кардинально изменит риторику, сделав сотню заявлений на тему «несмотря на удар в спину от союзников Украина выстоит и победит». Скорее всего, будет звучать нечто в стиле «у нас есть всё необходимое для победы над Россией, скоро ВСУ дойдут до Москвы».Такие развороты на 180 градусов были уже не раз. Самое интересное, продолжает автор, что украинцы охотно забудут о недавних заявлениях главы государства и переключатся на новую волну, такое было уже неоднократно. Правда, сейчас ситуация объективно тяжелая как на фронте, так и в плане настроений людей, что сильно влияет и на боеспособность армии, например, через массовое уклонение от мобилизации.Поэтому, задавая столь высоко планку «если не дадут нам помощь, мы проиграем», президент серьезно рискует. Но, вероятно, считает такой риск оправданным, а шансы на предоставление помощи Соединенными Штатами высокими, заключает автор публикации.