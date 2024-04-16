Украинское СМИ: Зеленский сильно рискует, заявляя о поражении Украины без выделения помощи от США

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Украинское СМИ: Зеленский сильно рискует, заявляя о поражении Украины без выделения помощи от США

Заявления президента Украины о неизбежном поражении ВСУ в случае, если республиканцы в палате представителей США так и не проголосуют за выделение военно-финансовой помощи Украине, слишком рискованные, считает автор публикации в украинском интернет-издании «Страна».

Получается, что Зеленский увязывает исход военного противостояния с процессом в другой стране, на который напрямую никак повлиять не может. Хорошо, если эти своего рода крики о помощи будут услышаны на Капитолии и нижняя палата все-таки одобрит в ближайшее время хоть какой-то транш для Киева. Но что делать, если этого не произойдет, задается вопросом автор. Ведь следуя логике украинского президента, получается, что в этом случае у Киева остается только один выход — капитуляция.



Кроме того, такие пессимистические прогнозы Зеленского точно не вдохновят военнослужащих на передовой, да и остальных жителей страны. На самом деле, удивляться подобным заявлениям не следует, полагает автор.

За время президентства Зеленский неоднократно менял свои обещания и прогнозы на прямо противоположные. Для него это привычный стиль действовать в режиме реагирования на текущие обстоятельства по принципу «здесь и сейчас». Всякий раз он решает проблему в рамках краткосрочного целеполагания без учета более ранних высказываний и уж совсем без планирования последствий.

В текущем моменте главная задача для Зеленского — любой ценой разблокировать помощь от США. Именно поэтому он уже сделал с десяток заявлений для западных СМИ на тему «если не дадут нам помощь, мы проиграем».

Если же американцы так и не одобрят выделение денег, то глава киевского режима просто кардинально изменит риторику, сделав сотню заявлений на тему «несмотря на удар в спину от союзников Украина выстоит и победит». Скорее всего, будет звучать нечто в стиле «у нас есть всё необходимое для победы над Россией, скоро ВСУ дойдут до Москвы».

Такие развороты на 180 градусов были уже не раз. Самое интересное, продолжает автор, что украинцы охотно забудут о недавних заявлениях главы государства и переключатся на новую волну, такое было уже неоднократно. Правда, сейчас ситуация объективно тяжелая как на фронте, так и в плане настроений людей, что сильно влияет и на боеспособность армии, например, через массовое уклонение от мобилизации.

Поэтому, задавая столь высоко планку «если не дадут нам помощь, мы проиграем», президент серьезно рискует. Но, вероятно, считает такой риск оправданным, а шансы на предоставление помощи Соединенными Штатами высокими, заключает автор публикации.
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    8 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 17:12
      « Ведь следуя логике украинского президента, получается, что в этом случае у Киева остается только один выход — капитуляция» —

      — Ну да ...
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        +1
        Сегодня, 17:18
        К сожалению помощь будет, т.к. этот укротерроризм поддерживают более 50 стран, да практически это их война для уничтожения России. Помощь будет, пока укросолдатики в состоянии копашиться в окопам. Проект "украина" дорого стал западу, поэтому так быстро не бросят, до последнего будут слать оружие.
      2. knn54 Звание
        knn54
        0
        Сегодня, 17:39
        ВСЕ и без подобных заявлений ДАВНО осведомлены.
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 17:13
      Заявления президента Украины о неизбежном поражении ВСУ.... слишком рискованные

      Пусть внесут этого наркошу в "Миротворец" , пора уже...... negative
    3. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 17:14
      Да ладно... Он клянчил с самого начало СВО и если он вдруг прекратит это делать Запад может подумать, что клоун решил переехать на чужие подмостки а вот этого Зеленскому действительно нужно бояться...
    4. Бережливый Звание
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 17:18
      Да ну,чепуха,какая такая капитуляция?Либеры ихние и наши найдут общий язык и просто для начала конфликт заморозят "на обоюдовыгодных условиях ",что для России будет равнозначно поражению!!!!!
    5. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 17:35
      Пишут Зеля уже совсем распоясался и обвинил США во всех провалах ВСУ - амеры типа мало давали денег и оружия..... Реакция Белого Дома пока не последовала....
    6. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 17:43
      Типичный шантаж наркомана: не дадите денег на дозу-сделаю.... назло вам. Просто, наркоман слишком дорого обошёлся для того, чтобы его просто слить. Да и ставка большая-территория усраины как-никак.

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