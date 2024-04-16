Филиппо: приглашение РФ на празднование высадки союзников в Нормандии стало бы плохим знаком для Киева

Приглашение РФ на празднование высадки союзников в Нормандии стало бы плохим знаком для Киева и лично для украинского президента Владимира Зеленского. Зато для Франции и других европейских государств это стало бы удачным решением.Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.Он напомнил, что Россия является европейским государством, которое понесло самые большие потери, сражаясь против немецких нацистов и их союзников.По его мнению, приглашению представителей России для участия в праздничных мероприятиях наверняка не понравится «фанатам» Североатлантического альянса и украинскому президенту. Филиппо думает, что если Макрон решит пригласить россиян, то на него будет оказано серьезное давление. От президента Франции станут требовать, чтобы он отменил свое решение. Французский оппозиционер считает, что Макрон вряд ли будет способен выдержать такой прессинг.Ранее местная радиостанция Europe 1 сообщила о намерении официального Парижа пригласить российскую делегацию на празднование 80-й годовщины высадки войск антигитлеровской коалиции в Нормандии, которое состоится 6 июня.А в конце прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что на мероприятие, возможно, будет приглашен по дипломатическим каналам и его российский коллега Владимир Путин. По словам французского лидера, такое приглашение могло быть направлено в случае изменения ситуации на Украине.Тем временем, стало известно, что Россия получила от французских организаторов приглашение к участию в юбилейных мероприятиях высадки союзников в Нормандии.

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