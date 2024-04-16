Филиппо: приглашение РФ на празднование высадки союзников в Нормандии стало бы плохим знаком для Киева

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Филиппо: приглашение РФ на празднование высадки союзников в Нормандии стало бы плохим знаком для Киева

Приглашение РФ на празднование высадки союзников в Нормандии стало бы плохим знаком для Киева и лично для украинского президента Владимира Зеленского. Зато для Франции и других европейских государств это стало бы удачным решением.

Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.



Он напомнил, что Россия является европейским государством, которое понесло самые большие потери, сражаясь против немецких нацистов и их союзников.

По его мнению, приглашению представителей России для участия в праздничных мероприятиях наверняка не понравится «фанатам» Североатлантического альянса и украинскому президенту. Филиппо думает, что если Макрон решит пригласить россиян, то на него будет оказано серьезное давление. От президента Франции станут требовать, чтобы он отменил свое решение. Французский оппозиционер считает, что Макрон вряд ли будет способен выдержать такой прессинг.

Ранее местная радиостанция Europe 1 сообщила о намерении официального Парижа пригласить российскую делегацию на празднование 80-й годовщины высадки войск антигитлеровской коалиции в Нормандии, которое состоится 6 июня.


А в конце прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что на мероприятие, возможно, будет приглашен по дипломатическим каналам и его российский коллега Владимир Путин. По словам французского лидера, такое приглашение могло быть направлено в случае изменения ситуации на Украине.

Тем временем, стало известно, что Россия получила от французских организаторов приглашение к участию в юбилейных мероприятиях высадки союзников в Нормандии.
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    33 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 16:58
      «Радиостанция Europe 1 сообщила о намерении официального Парижа пригласить российскую делегацию на празднование 80-й годовщины высадки войск антигитлеровской коалиции в Нормандии» —

      — Реакцию проверяют ...
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -5
        Сегодня, 17:03
        — Реакцию проверяют ...

        Да достали уже...!!! А у нас трудно спросить, нам это надо...??? Мария Захарова, ты где...??? Ну Песков на крайняк... Как нужны, так не докричишься... am
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          -1
          Сегодня, 17:15
          Филиппо: приглашение РФ на празднование высадки союзников в Нормандии стало бы плохим знаком для Киева
          в Славянске огребли уже "союзнички" ? начало ...
      2. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 17:19
        Приглашение РФ на празднование высадки союзников в Нормандии......

        Это не наш праздник, пусть сами там празднуют что хотят . И хватит с ними вести какие-либо контакты на подобные темы.
        1. bandabas Звание
          bandabas
          +2
          Сегодня, 17:24
          Пусть спасают рядового Байдена.
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +8
      Сегодня, 16:58
      Так сначала отменить решение Международного суда о аресте Путина надо . Да и поедет ли он , еще боооольшой вопрос , и надо ли ехать ?
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +7
        Сегодня, 17:05
        Назвать президента Франции Микрона представителем полка Нормандия-Неман, как-то язык не поворачивается. Он скорее представитель дивизии СС Валлония. И что с ним праздновать? Капитуляцию французов в Рейхсканцелярии?
        Да и сам Микрон со своим мужем-женой какой-то стрёмный.
        1. nepunamemuk Звание
          nepunamemuk
          0
          Сегодня, 17:32
          Да и сам Микрон со своим мужем-женой какой-то стрёмный.

          кака страшна картинка sad
    3. костя1 Звание
      костя1
      -1
      Сегодня, 16:59
      И раньше не звали-и сейчас не позовете-да и делать нам там-нечего
    4. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      +5
      Сегодня, 16:59
      Ехать на территорию противника во время ведения войны?
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 17:14
        Да ещё туалетная бумажка-ордер, которую накалякал нациский МУС. Видно поняли что Россию уже не одолеть, ресурсы наши не захватить, вот и начались потихоньку притёрки. Ехать конечно не надо, но блин..... так хочется на моси всей зеленской верхушки укровермахта посмотреть. Люблю поёрничать.
    5. Grossvater Звание
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 17:02
      против немецких нацистов и их союзников.
      В том числе против Франции, крупнейшего и важнейшего союзника нацистской Германии.
    6. Фаталист Звание
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 17:05
      Как лягушатники набивают себе цену. Сами себе придумали повод, сами себе обсуждают. laughing
    7. Эльдорадо Звание
      Эльдорадо
      0
      Сегодня, 17:06
      Политика она такая, непредсказуемая!
      Теперь Гейропа задумываться начала, как бы к России подкатить, и лицо не потерять.
    8. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 17:07
      Успокоились ,Президент России Путин В.В. не приглашён,приглашение России - приедет посол России в Франции( но это не точно). bully
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        +1
        Сегодня, 17:50
        Цитата: tralflot1832
        Президент России Путин В.В. не приглашён

        Приглашен. Но уже известно, что не поедет.
        Старт, наперегонки мириться с Россией, дан! bully
    9. Ирек Звание
      Ирек
      +2
      Сегодня, 17:09
      Мы не забыли , кто ставку Гитлера защищал , когда война практически закончилась, придёт время припомним.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 17:15
        Вааще то там в Нормандии первыми высадились американцы из 82й и 101й десантных дивизий. Причём тут френчи и чего френчи будут праздновать - не понятненько....

        А вообще участвовали в высадке - амеры, канадцы, британцы. Френчей там стопудово не было. Опять примазываются?
      2. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 17:19
        Цитата: Ирек
        Мы не забыли , кто ставку Гитлера защищал , когда война практически закончилась, придёт время припомним.

        мы не забыли слова " и эти тоже нас победили" ?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 17:22
          Кейтелю просто не довелось посмотреть голливудские фильмы про войну и прочие заварушки - он вааще бы прифигел.... belay
    10. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 17:16
      Филиппо, ты не прав. Это стало бы плохим предзнаменованием для Запада.
      Почему, наверное и так понятно.
    11. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      -1
      Сегодня, 17:17
      laughing laughing laughing
      Ну а приглашение России в НАТО - вообще ошеломило бы Зеленского.
      Прямо забытый ныне Манилов...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 17:25
        Зеля просто сразу повесился бы от когнитивного диссонанса.
      2. svp67 Звание
        svp67
        -2
        Сегодня, 17:30
        Цитата: tsvetahaki
        Ну а приглашение России в НАТО - вообще

        Заставило бы Украину начать СВО против НАТО и в три недели дойти до Ла Манша. Не имеющие сейчас должных запасов оружия и боеприпасов, с малочисленной и плохо обученной современной войне армией, благодушные... не думаю, что они дольше продержаться. Тем более , что многие тысячи украинцев уже на их территории
    12. Карельский Звание
      Карельский
      -1
      Сегодня, 17:27
      Большой ошибкой было включение франции в число победителей во второй мировой и нарезка им зоны оккупации в Берлине.По большому счету,они как бы с Гитлером и союзничали.По крайней мере их промышленность,с чехами вместе на германию в три смены пахали...
    13. svp67 Звание
      svp67
      -1
      Сегодня, 17:28
      А в конце прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что на мероприятие, возможно, будет приглашен по дипломатическим каналам и его российский коллега Владимир Путин.
      После той подлости, что сделал Макрон, во время личной беседы с ВВП, я бы ему сильно не верил и если пригласят, то отправил бы того же Лаврова
    14. oppozite28 Звание
      oppozite28
      -1
      Сегодня, 17:30
      Учитывая возможную высадку французских войск в Одессе визит президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина во Францию на празднование 80-й годовщины высадки войск антигитлеровской коалиции в Нормандии, которое состоится 6 июня. был бы более чем символичным. В странах ЕС ведь так любят "зеркала" и прочие сокральности.
    15. Mishka78 Звание
      Mishka78
      +1
      Сегодня, 17:31
      Организаторы мероприятия по 80-летию высадки войск союзников в Нормандии пригласят Россию, но не президента Владимира Путина. Ранее о планах Парижа пригласить Москву на церемонию 6 июня сообщала радиостанция Europe 1

      https://www.rbc.ru/politics/16/04/2024/661e7c239a7947a724a5108c?from=from_main_3

      Вопрос вроде как решён. Приглашена Российская Федерация, но не Путин.
      Путин и не мог бы поехать, его там арестуют по ордеру МУС.
    16. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -2
      Сегодня, 17:33
      Предлагаю послать на это мероприятие министра обороны РФ - Сергея Кажугетовича Шойгу.Раз пролёты гражданских самолётов РФ над ЕС запрещены.Пусть добирается морем на бдк " Иван Грен" в сопроваждении циркононосца.И с палубы " Грена" может прилететь на мероприятие двумя КА 29.Но тут проблема- КА29 вооружены под завязку,может принимающая сторона и попрятаться со страху.
    17. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 17:38
      Шойгу отправить на этот праздник. У него с французским министром "хороший" контакт наладился. wink
    18. кукс Звание
      кукс
      0
      Сегодня, 17:40
      Тем временем, стало известно, что Россия получила от французских организаторов приглашение к участию в юбилейных мероприятиях высадки союзников в Нормандии.

      По тем же правилам как и на олимпиаде?
    19. Серик Бур Звание
      Серик Бур
      0
      Сегодня, 17:44
      Цитата: Эльдорадо
      как бы к России подкатить, и лицо не потерять.

      Осиное гнездо приходит в движение, скоро начнется толчея локтями на запись в очередь позвонить Путину.
    20. WIS
      WIS
      0
      Сегодня, 17:53
      Он напомнил, что Россия является европейским государством, которое понесло самые большие потери, сражаясь против немецких нацистов и их союзников.

      Для поддержания диалога с таким оппонентом, следует напомнить, просвещая того, что Россия, являясь в общем ключевым звеном в СССР, сыграла не в последнюю очередь и неотъемлемую роль победителя в ВМВ, и "цену" этой Победы принижать неучтиво и бестактно.

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