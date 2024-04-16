Польские фермеры прекратили блокаду фур на одном из пропускных пунктов на границе с Украиной

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Польские фермеры прекратили блокаду фур на одном из пропускных пунктов на границе с Украиной

Недовольство фермеров «братской» Польши относительно поставок в страны Евросоюза сельхозпродукции их соседней Украины продолжается уже давно, но особенно оно обострилось после того, как в сентябре прошлого года власти ЕС решили более не продлевать ограничения на ввоз некоторых видов украинской сельхозпродукции.

В феврале этого года стали появляться сообщения о блокаде движения на границе с Украиной со стороны участников общепольского фермерского протеста, что подтверждала и погранслужба Украины. Протестующие фермеры пытались не допустить проезд фур с территории Украины в Польшу. Одним из пограничных КПП, где они блокировали движение, был КПП «Долгобичув – Угринов».

Согласно информации, опубликованной украинской погранслужбой у себя в телеграм-канале, сегодня польские фермеры прекратили блокаду фур на данном пропускном пункте.



Грузовики пропускают в обоих направлениях в обычном режиме. В очереди на выезд из Украины стоит 100 фур, на въезд – 30

- говорится в сообщении ведомства.

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что перевозчики жалуются на сильное подорожание перевозок из Украины в Польшу, вызванное блокадой пограничных КПП.

Напомним, что еще в марте 2023 года пять восточноевропейских стран – Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия – настояли на ограничении ввоза украинского зерна на их территорию.
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3 комментария
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 17:46
    Что же такое-запал у поляхских фермеров закончился,или их как следует "попросили "?
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 17:48
    Польские фермеры прекратили блокаду фур на одном из пропускных пунктов на границе с Украиной

    Ну так пора и работать... Поля ждать не будут - им все эти политико-экономические игры по барабану... Не засеешь, не пожнёшь...
  3. Klmn Звание
    Klmn
    0
    Сегодня, 17:53
    Просто посевная пора началась...

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