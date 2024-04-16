Польские фермеры прекратили блокаду фур на одном из пропускных пунктов на границе с Украиной

Грузовики пропускают в обоих направлениях в обычном режиме. В очереди на выезд из Украины стоит 100 фур, на въезд – 30

Недовольство фермеров «братской» Польши относительно поставок в страны Евросоюза сельхозпродукции их соседней Украины продолжается уже давно, но особенно оно обострилось после того, как в сентябре прошлого года власти ЕС решили более не продлевать ограничения на ввоз некоторых видов украинской сельхозпродукции.В феврале этого года стали появляться сообщения о блокаде движения на границе с Украиной со стороны участников общепольского фермерского протеста, что подтверждала и погранслужба Украины. Протестующие фермеры пытались не допустить проезд фур с территории Украины в Польшу. Одним из пограничных КПП, где они блокировали движение, был КПП «Долгобичув – Угринов».Согласно информации, опубликованной украинской погранслужбой у себя в телеграм-канале, сегодня польские фермеры прекратили блокаду фур на данном пропускном пункте.- говорится в сообщении ведомства.Ранее украинские СМИ сообщали о том, что перевозчики жалуются на сильное подорожание перевозок из Украины в Польшу, вызванное блокадой пограничных КПП.Напомним, что еще в марте 2023 года пять восточноевропейских стран – Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия – настояли на ограничении ввоза украинского зерна на их территорию.