Сегодня становится ясно, что мы все в беде. Всем плохо, и это следствие политики, которую проводили и проводят американцы

То, что от антироссийских санкций сильнее страдает Европа, которая их вводила, многие эксперты констатируют уже давно. Кроме того, нередко заявляется и о том, что главным выгодополучателем в данной ситуации являются США, которые под предлогом «сдерживания РФ» попросту устраняют своих конкурентов.Теперь, судя по всему, понимание вышесказанного пришло и к самим европейцам. Так, в ходе своего недавнего интервью телеканалу TVL французский предприниматель Ален Жюйе заявил, что Европа значительно ослабла после начала войны на Украине, а США этим пользуются.С его слов, экономика Германии сегодня скатывается в рецессию, что стало большой неожиданностью для большинства членов ЕС. В Великобритании также дела обстоят не очень, впрочем, как и в остальных европейских странах.В то же время, как выразился Жюйе, США, втянув Европу в экономическое противостояние с Россией, получили огромную выгоду. В частности, американский сланцевый газ сегодня покупается странами ЕС по цене гораздо выше, чем его приобретают компании из Штатов. В итоге Вашингтон не только получает сверхдоход от экспорта энергоносителей, но и дает своим производителям конкурентное преимущество.- констатировал французский бизнесмен.