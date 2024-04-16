Французский предприниматель: Европа значительно ослабла после начала войны на Украине, а США этим пользуются

10
Французский предприниматель: Европа значительно ослабла после начала войны на Украине, а США этим пользуются

То, что от антироссийских санкций сильнее страдает Европа, которая их вводила, многие эксперты констатируют уже давно. Кроме того, нередко заявляется и о том, что главным выгодополучателем в данной ситуации являются США, которые под предлогом «сдерживания РФ» попросту устраняют своих конкурентов.

Теперь, судя по всему, понимание вышесказанного пришло и к самим европейцам. Так, в ходе своего недавнего интервью телеканалу TVL французский предприниматель Ален Жюйе заявил, что Европа значительно ослабла после начала войны на Украине, а США этим пользуются.



С его слов, экономика Германии сегодня скатывается в рецессию, что стало большой неожиданностью для большинства членов ЕС. В Великобритании также дела обстоят не очень, впрочем, как и в остальных европейских странах.

В то же время, как выразился Жюйе, США, втянув Европу в экономическое противостояние с Россией, получили огромную выгоду. В частности, американский сланцевый газ сегодня покупается странами ЕС по цене гораздо выше, чем его приобретают компании из Штатов. В итоге Вашингтон не только получает сверхдоход от экспорта энергоносителей, но и дает своим производителям конкурентное преимущество.

Сегодня становится ясно, что мы все в беде. Всем плохо, и это следствие политики, которую проводили и проводят американцы

- констатировал французский бизнесмен.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    10 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 17:34
      «Европа значительно ослабла после начала войны на Украине, а США этим пользуются» —

      — Ослабление Европы это одна из их целей ...
      1. knn54 Звание
        knn54
        0
        Сегодня, 17:44
        Просто суперпаразит уничтожает других паразитов.C'est La Vie,
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 17:44
        Ну так дypakaм закон не писан, а умные завсегда этим пользуются... Причем, заставив Европу отказаться от всего российского и строго соблюдать санкции, сами Штаты, чья экономика и без этого не сильно зависела от наших энергоресурсов, делать это не торопятся... Всё что им нужно они до сих пор, по моему, получают... Ну или получали до последнего времени...
    2. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 17:34
      США, втянув Европу в экономическое противостояние с Россией, получили огромную выгоду

      Это капитализм детка. Ничего личного - только бизнес.
    3. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 17:38
      Чего бы ЕС не пользовать, если сами позволяют и нагибаются..... Неудивительно.
    4. Wratch Звание
      Wratch
      0
      Сегодня, 17:43
      "И на третий год,Зоркий Сокол увидел,что одной стены в сарае нет,и мы убежали. " Как же тяжко доходит до еэсовцев... прямо таки мазохисты какие то..впрочем,толерантность и прочее.....
    5. AlexGa Звание
      AlexGa
      0
      Сегодня, 17:45
      Бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе знает о чем говорит.
    6. костя1 Звание
      костя1
      0
      Сегодня, 17:49
      Если вы такие идиоты-чего бы не пользоваться? tongue
    7. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 17:49
      Только не надо что ослабла,кто сидит на двух стульях чувствуют себя прекрасно.Франция и Норвегия например.Фермеры во Франции, так те не хотят войти в положение- олимпийские игры на носу.
    8. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 17:52
      Европа значительно ослабла после начала войны на Украине, а США этим пользуются

      Ровно такая же ситуация была и после Второй Мировой (Великой Отечественной). Именно это дало возможность США в дальнейшем предложить свою валюту в качестве мировой.
      В тот раз у них это прошло, как по нотам. Опыт наработан. И они его используют. И надо сказать - весьма успешно
      Войны, конфликты и прочие горячие точки с той поры возникали по всему миру - но ни разу у них.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»