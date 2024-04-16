В Харькове резко ухудшилась ситуация с электроснабжением

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В Харькове резко ухудшилась ситуация с электроснабжением

Украинские власти Харькова сообщают, что из-за недостаточного электроснабжения вода абонентам подается с пониженным давлением. Кроме того, в большинстве районов города не работают светофоры, а также временно отменены некоторые маршруты наземного общественного транспорта.

На некоторое время была прекращена работа метрополитена, однако впоследствии удалось возобновить движение поездов, вдвое увеличив интервал движения, который сейчас составляет около 20 минут. Тогда как у некоторых жителей Харькова электричество отсутствует значительную часть суток, многие районы области являются полностью обесточенными.



После уничтожения ТЭЦ-5 Харьков лишился основных мощностей тепло и электрогенерации. При этом восстановление предприятия займет, по самым оптимистичным прогнозам, несколько лет. Для этого понадобится изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков, турбин и генераторов. Таким образом, электроснабжение Харькова восстановится только после освобождения города и подключения его к российской энергосистеме.

В конце марта текущего года российская армия начала новую кампанию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Ракетными ударами были нанесены серьезные повреждения ДнепроГЭС в Днепропетровской области, Змиевской ТЭС и ТЭЦ-5 в Харьковской области, Кураховской ГРЭС и Славянской ТЭС в оккупированной части ДНР, а также Трипольской ТЭС под Киевом.
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    99 комментариев
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    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +12
      Сегодня, 18:08
      В Харькове резко ухудшилась ситуация с электроснабжением

      Она должна не просто ухудшится, а совсем исчезнуть... Нет энергоснабжения, нет никаких проблем!!! laughing
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 18:14
        Lev_Russia
        Нет энергоснабжения, нет никаких проблем!!!

        Электричество теперь привилегия, а с другой стороны, отсутствие ее даст прирост населения.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          -1
          Сегодня, 18:21
          Цитата: frruc
          отсутствие ее даст прирост населения.

          не факт, нет электричества, нет ни чего, ни воды, ни отопления, ни канализации
          1. frruc Звание
            frruc
            -2
            Сегодня, 18:24
            Василенко Владимир
            нет электричества, нет ни чего, ни воды, ни отопления, ни канализации

            Что-то все равно будет. Насосные станции можно запитать от дизель-электростанций, которых у них достаточно. А отопление уже и не нужно.
            1. sergey822 Звание
              sergey822
              +1
              Сегодня, 19:04
              вы хоть представляете комплекс очистных сооружений? а насосные станции для подачи воды в дома? и сколько они потребляют эл.энергии? сколько работаю в Энергетике, но таких дизель эл. станций и близко не встречал, одно дело дизель генератор, а другое целая станция
              1. frruc Звание
                frruc
                0
                Сегодня, 19:41
                sergey822
                сколько работаю в Энергетике, но таких дизель эл. станций и близко не встречал

                Хорошо, сколько потребляют насосы для подачи воды и отвода канализационных вод (в киловаттах) ?
                1. frruc Звание
                  frruc
                  -2
                  Сегодня, 19:50
                  Ради интереса посмотрел справочную литературу и прочитал, что циркуляционные насосы для многоквартирного дома потребляют примерно от 0,3 - 1,5 кВт. Это не так уж и много.
                  1. Василенко Владимир Звание
                    Василенко Владимир
                    0
                    Сегодня, 20:03
                    Цитата: frruc
                    циркуляционные насосы для многоквартирного дома потребляют примерно от 0,3 - 1,5 кВт. Это не так уж и много.

                    редкая глупость
                    циркуляционный насос вило у меня дома стоит 0.146 квт два этажа 9 комнат, теплый пол он уже не тянет пришлось ставить на него отдельный
                    1. frruc Звание
                      frruc
                      0
                      Сегодня, 20:07
                      Тогда огласите конкретные цифры. Я водоснабжением не занимаюсь. А по электрическим мощностям могу сказать, что ДЭС типа АД100 , АД200 на колесах вырабатывают 100 и 200 кВт электроэнергии соответственно и потребляют дизтоплива 34-58 л/ч.
        2. Vauxhall Звание
          Vauxhall
          0
          Сегодня, 19:24
          Бабы то есть. А мужчинку где взять?
          Сразу вспоминается Высоцкий.
      2. Михаил м Звание
        Михаил м
        -8
        Сегодня, 18:15
        Харьковчане не в счёт? Представьте, что это случилось в вашем городе. А ведь это наши люди, не западенские нацисты. Никто не задумывается, как будет относиться к России население после освобождения города? А уж укропропаганда расстарается раздуть этот факт.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 18:22
          Цитата: Михаил м
          Представьте, что это случилось в вашем городе.

          ваши предложения?!!!
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +2
            Сегодня, 19:04
            Я бы предложил устроить такое во Львове и Ивано-Франковске.
            1. Тринитротолуол
              Тринитротолуол
              +1
              Сегодня, 19:04
              а я бы в Берлине и Вашингтоне.
              1. alexoff Звание
                alexoff
                +1
                Сегодня, 19:10
                Горячо поддерживаю, надо ещё во Франкфурте и Нью-Йорке, и про Лондон не забыть
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          -1
          Сегодня, 18:28
          Цитата: Михаил м
          А ведь это наши люди, не западенские нацисты. Никто не задумывается, как будет относиться к России население после освобождения города?

          Если это наши люди, то они прекрасно понимают, что эта мера вынужденная и применяется для обрушения военной инфраструктуры и снижения боевого потенциала нацистского режима. Чем быстрей этот режим рухнет, тем скорей восстановится нормальная жизнь в городе. Предполагаю, что немалая часть населения этого и ждёт, несмотря на проблемы с электричеством.
        3. Хорон Звание
          Хорон
          +3
          Сегодня, 18:35
          Харьковчане не в счёт?

          В харькове предприятия производят и ремонтируют оружие, а для квартир и генераторов хватит, предприятия же должны стоять без электричества. Это лучше чем превращать харьков в щебень, жалельщик вы наш!
          Представьте, что это случилось в вашем городе.

          Крым после присоединения, чего его представлять? Да и сейчас в белгородской области частенько люди без света сидят. Слёзы вашы крокодиловы получаются. negative
        4. Не_боец Звание
          Не_боец
          +3
          Сегодня, 18:47
          А что было в Донбассе с водоснабжением все 8 лет?
          А как Крым без воды оставили напомнить?
          1. А. Эверт Звание
            А. Эверт
            +1
            Сегодня, 19:27
            И уже два года в Донбассе нет нормального водоснабжения только благодаря усраине. Харьков злорадствовал, пусть тепер жрет полной ложкой.
        5. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +4
          Сегодня, 18:51
          Цитата: Михаил м
          Никто не задумывается, как будет относиться к России население после освобождения города?

          Тут... скажем так, я сильно сомневаюсь, что наших воинов там стали бы сейчас встречать цветами, хоть с разрушением энергоструктуры, хоть без нее. Два года кровавого мордобоя сильно снизило количество сторонников РФ на Украине
      3. ian Звание
        ian
        -2
        Сегодня, 18:28
        Странно что оно вообще все еще есть. Конашенков уничтожил энергосистему Харькова уже кажется минимум трижды. Уже даже фото триумфально предъявляли с черной дырой на месте Харькова, а тут, оказывается вдруг "ухудшилась"..... what
      4. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        0
        Сегодня, 18:30
        Вот здесь информация по украинской энергетике.
        К чему привели российские удары по украинской энергетике. В каком состоянии Трипольская, Ладыженская, Криворожская, Змиевская ТЭС. Действительно ли они поражены окончательно. Что с электроэнергией в Харькове и Харьковской области.
        https://www.youtube.com/watch?v=KKVeWiXYTRw&t=185s
      5. антивирус Звание
        антивирус
        0
        Сегодня, 18:44
        Смогли(не) еще наши соловьи-симоняны обыграть :в магадане всегда эл энергии много . Там золото . И до сша ближе.
    2. Тринитротолуол
      Тринитротолуол
      -12
      Сегодня, 18:09
      несчастные люди украины ,пожалейте их.
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        +5
        Сегодня, 18:15
        А они Донбасс жалели, когда усраина его 10 лет обстрелами изничтожала и тот же Харьков этому радовался?
        1. Тринитротолуол
          Тринитротолуол
          -9
          Сегодня, 18:19
          зачем же уничтожать электростанции,ведь будут страдать люди и люди руские .Это не правильная война ,надо уничтожать войска ,а не население и не промышленность.
          1. DrEng02
            DrEng02
            +1
            Сегодня, 18:25
            Цитата: Тринитротолуол
            зачем же уничтожать электростанции,ведь будут страдать люди

            Знаете другой способ остановить военные заводы в Харькове? я - нет... request
            Цитата: Тринитротолуол
            Это не правильная война ,надо уничтожать войска ,а не население и не промышленность.

            напишите в ООН, пристыдите Израиль или США, НАТО... hi
            1. Тринитротолуол
              Тринитротолуол
              -7
              Сегодня, 18:27
              Цитата: DrEng02
              Знаете другой способ остановить военные заводы в Харькове? я - нет.


              если вы нет ,то это не значит ,что нет выхода вообще .Когда пару лет назад захватили Харьков надо было его удержать ,а не сдавать.
              1. Замкадыш Звание
                Замкадыш
                +2
                Сегодня, 18:34
                Это когда Харьков захватили? Кто? Что за пару лет назад? Кого держать? Вы о чем, уважаемый? В 1991 кое-кто отхватил. Вернуть бы надо.
                1. Тринитротолуол
                  Тринитротолуол
                  -4
                  Сегодня, 18:40
                  перу лет назад армия РФ вышла к Киеву ,а не только к Харькову,надо было ВОЙТИ в город,это помните?
                  1. Замкадыш Звание
                    Замкадыш
                    +2
                    Сегодня, 18:48
                    А вы стрелками не щелкайте, не день железнодорожника. Ляпнули глупость, так признайте спокойно. По Киеву. А вы бы тогда не накидали жалости на вентилятор? А кровищи бы было, не дай Боже. "Надо было войти." Хорошо нам "на горе" сидеть и смотреть, свесив ножки. Киев тоже всегда был русским городом. Был там 1985-87 по долгу службы. Измельчал там народ. Кто реально был русским, или выехал оттуда, или по тюрьмам сидит.
                    К слову, хотите сказать, что во время Великой Отечественной не поступали так? Почитайте мемуары.
                    1. Тринитротолуол
                      Тринитротолуол
                      -2
                      Сегодня, 19:08
                      про кровь вспомнили? А сейчас сколько крови льётся? Из Авдеевки с 14 года по Донецку долбили и что только только взяли и то неизвестно долбят ли Донецк или нет.
                    2. А. Эверт Звание
                      А. Эверт
                      0
                      Сегодня, 19:22
                      Полностью поддерживаю. Неоднократно приходилось бывать в киеве в 2002-2012. Ни о каком "русском" городе и речи не было. Было исключительно снобистское приспособленческое население, работать никто не хотел и не хочет, сплошной офисный планктон крайне низкого пошиба. При усраине киев стал паразитом: все офисы и соответственно налоги в бюджет, а соответственно инвестиции в киеве, а все производство на периферии. те, кто с периферии в киев работать приезжал, за месяц-полтора становились идиотами, воображая себя вершителями судеб. Как же, кияне-небожители. Смотреть противно, только на блевотину тянет.
              2. Монтесума Звание
                Монтесума
                +3
                Сегодня, 18:37
                Цитата: Тринитротолуол
                Когда пару лет назад захватили Харьков надо было его удержать

                Это когда Харьков был взят? Что-то не припомню такого. На окраину города выходили, но чтобы весь город... Явно у вас путаница в голове.
                1. Тринитротолуол
                  Тринитротолуол
                  -5
                  Сегодня, 18:41
                  Цитата: Монтесума
                  то когда Харьков был взят? Что-то не припомню такого. На окраину города выходили, но чтобы весь город... Явно у вас путаница в голове.
                  Ответить
                  Цитата

                  ну так надо было входить в город,почему это было не сделано?
              3. Хорон Звание
                Хорон
                0
                Сегодня, 18:38
                Харьков надо было его удержать ,а не сдавать.

                Может харьковчанам надо было всё же с цветами встретить наши войска? Беги сам теперь удерживай.
              4. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                +2
                Сегодня, 18:44
                Цитата: Тринитротолуол
                огда пару лет назад захватили Харьков надо было его удержать ,а не сдавать.

                ?!!!!!
                это когда такое было?!!!!!! belay
          2. frruc Звание
            frruc
            +1
            Сегодня, 18:32
            Тринитротолуол
            ......надо уничтожать войска ,а не население и не промышленность.

            Их промышленность сейчас заточена на выпуск БПЛА и ремонт техники военного предназначения. Электрочайники и сковородки они уже не выпускают.
          3. Уарабей Звание
            Уарабей
            +2
            Сегодня, 18:36
            А другого выхода нет. И так тянули до весны, чтобы люди не померзли все. Просто когда идет дождь, хочешь - не хочешь, а промокнешь.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +6
        Сегодня, 18:18
        Когда они бьют по мирным кварталам Донецка или Белгорода, как то их жалость тем по кому они бьют не сильно заметна... А мы с какого перепуга их жалеть будем... Они не жизни, в отличии от наших, лишаются, а всего лишь света... Но как бы сказал Кличко - пусть пладятся и размножаются далеко не все... laughing
        1. Тринитротолуол
          Тринитротолуол
          -5
          Сегодня, 18:20
          в городе Харькове живут в основном РУСКИЕ и уничтожать самую лучшую промышленность СССР -Харьковскую ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 18:24
            Русские воюют за Донбасс или переехали в Донецк, Луганск или в Россию , а в Харькове и Днепропетровске остались в основном молодые выруси... А вот стариков жалко...
            1. Тринитротолуол
              Тринитротолуол
              -7
              Сегодня, 18:25
              прекратите врать Харьков всегда был РУСКИЙ город.
              1. Хорон Звание
                Хорон
                +1
                Сегодня, 18:42
                прекратите врать Харьков всегда был РУСКИЙ город.

                Город русский, да заселён оказался вырусью.
              2. dmi.pris1 Звание
                dmi.pris1
                +2
                Сегодня, 19:01
                Я уже писал,насчет "харьковских русских".В начале 2000-х,в Вязьме под Смоленском..Бригада шабашникв работала на тамошнем молокозаводе.Как же они гордились курсом гривны и пеняли на то ,что у нас в России война на Кавказе.Спрашиваю у этих "русских",а какого тогда рожна вы тут робите,а не в Харькове..Они опять про курс гривны...Это все,что надо знать о "русских"там
                1. alexoff Звание
                  alexoff
                  +1
                  Сегодня, 19:07
                  Русские в Прибалтике в конце 80-х аналогично ходили обнявшись с любителями лесных братьев и Америки, считали что они не такие как те, что в РСФСР остались. Без всякой украинской крови
              3. А. Эверт Звание
                А. Эверт
                +1
                Сегодня, 19:45
                Каким русским может быть город, породивший "кракен"?
          2. DrEng02
            DrEng02
            +2
            Сегодня, 18:26
            Цитата: Тринитротолуол
            и уничтожать самую лучшую промышленность СССР

            Если не секрет - почему лучшую? Промышленность СПб или Екатеринбурга чем-то хуже?
            1. Тринитротолуол
              Тринитротолуол
              -5
              Сегодня, 18:29
              Цитата: DrEng02
              Если не секрет - почему лучшую? Промышленность СПб или Екатеринбурга чем-то хуже?


              Т-34,моторы В-2, Ракеты ХА -это всё Харьковские разработки,харьковчане всегда создавали передовую технику.
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                0
                Сегодня, 18:43
                Цитата: Тринитротолуол
                Т-34

                отстроили после 45 построим и сейчас
                1. Тринитротолуол
                  Тринитротолуол
                  -5
                  Сегодня, 18:44
                  Цитата: Василенко Владимир
                  отстроили после 45 построим и сейчас


                  где вы видели еврея сталевара?
                  1. Василенко Владимир Звание
                    Василенко Владимир
                    +2
                    Сегодня, 18:45
                    Цитата: Тринитротолуол
                    где вы видели еврея сталевара?

                    вы бот?
                    что за пругу вы несете?
                    1. Тринитротолуол
                      Тринитротолуол
                      -5
                      Сегодня, 18:47
                      Цитата: Василенко Владимир
                      вы бот?
                      что за пругу вы несете?


                      это вы ботинок ,в этой войне уничтожают славян,а остаются семиты ,разве не так?
                      1. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        +2
                        Сегодня, 18:48
                        у вас русский не родной, внимательно посмотрите что вы пишите в ответ на конкретные вещи
                        при чем здесь еврей сталевары и восстановление харькова?
                        в ЦИПСО совсем неадекватов теперь берут?
                        1. Тринитротолуол
                          Тринитротолуол
                          -3
                          Сегодня, 18:49
                          разговор с вами закончен
                        2. Василенко Владимир Звание
                          Василенко Владимир
                          +1
                          Сегодня, 19:21
                          а у нас был разговор?!
                          вы простите истерили и не более
                        3. Уарабей Звание
                          Уарабей
                          +3
                          Сегодня, 19:02
                          Это не похоже на ципсо. Нет попыток сойти за своего. Либо просто троллинг, либо иностранец, либо вообще тестируется искусственный интеллект.
              2. dmi.pris1 Звание
                dmi.pris1
                0
                Сегодня, 19:08
                И да,харьковские ультрас 2 мая в Одессе..Не?Забыли?Тоже достижение "русского города"?Вы пишите,о том,что было в другой цивилизации,на другой планете
                1. Тринитротолуол
                  Тринитротолуол
                  -1
                  Сегодня, 19:09
                  я думаю ,что АРМИЯ РОССИИ больше ,чем харьковские ультрас ,трус вы.
                  1. dmi.pris1 Звание
                    dmi.pris1
                    -1
                    Сегодня, 19:11
                    Понятно.Когда нечем ответить,переходим на оскорбления.Я говорю о нынешнем населении Харькова,и не только оного..
                    1. Тринитротолуол
                      Тринитротолуол
                      -2
                      Сегодня, 19:16
                      никто вас не оскорбляет просто вы вашими коментариями поддерживаете не ПРАВЕДНУЮ войну.Славяне не должны убивать славян,славяне должны уничтожать семитов и другую нерусь.
                      1. dmi.pris1 Звание
                        dmi.pris1
                        0
                        Сегодня, 19:17
                        Именно так.Нерусь в Харькове,Сумах,Чернигове итд..
          3. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 18:33
            Цитата: Тринитротолуол
            в городе Харькове живут в основном РУСКИЕ и уничтожать самую лучшую промышленность СССР -Харьковскую ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

            ваши предложения?!!!
            только без соплей пожалуйста
            1. Тринитротолуол
              Тринитротолуол
              -5
              Сегодня, 18:37
              Цитата: Василенко Владимир
              ваши предложения?!!!
              только без соплей пожалуйста


              во первых свои сопли подбери

              нужно ОТРЕЗАТЬ Харьков от снабжения т.е. разбомбить мосты и дороги .Об этом говорят с начала этой дурной войны.Армия России во много раз больше украинской ,но не наступает ,а СТОИТ на одном месте и про это все знают.Давно уже пора закончить эту войну.
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                -1
                Сегодня, 18:41
                Цитата: Тринитротолуол
                во первых свои сопли подбери

                не напомните когда мы пили брудершафт?!!!
                Цитата: Тринитротолуол
                Давно уже пора закончить эту войну.

                каким образом?
                вы внятно хоть на один поставленный вопрос в состоянии ответить?!
                1. Тринитротолуол
                  Тринитротолуол
                  -2
                  Сегодня, 18:43
                  для того ,что бы победить в войне надо НАСТУПАТЬ ,а не стоять на одном месте.
                  1. Василенко Владимир Звание
                    Василенко Владимир
                    0
                    Сегодня, 18:44
                    и?!!!!
                    ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?!
                    1. Тринитротолуол
                      Тринитротолуол
                      -2
                      Сегодня, 18:45
                      моё предложение выпустить вас на фронт вопросы задавать.
                      1. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        +1
                        Сегодня, 18:47
                        еще раз, вы блажите, что фронт стоит и нужно прекращать войну
                        а теперь по теме ответьте - как?
                        только пожалуйста, бех размазывания по тарелке, внятно и конкретно
              2. Хорон Звание
                Хорон
                +1
                Сегодня, 18:56
                нужно ОТРЕЗАТЬ Харьков от снабжения т.е. разбомбить мосты и дороги .


                Что это даст? Ты же потом сопли пускать будешь что люди в харькове с голоду пухнуть начали или в твоём мире розовых пони города сами себя жратвой обеспечивают? И как это повлияет на производство? Подсказываю - никак!
                1. Тринитротолуол
                  Тринитротолуол
                  -2
                  Сегодня, 19:03
                  Цитата: Хорон
                  Что это даст? Ты же потом сопли пускать будешь что люди в харькове с голоду пухнуть начали или в твоём мире розовых пони города сами себя жратвой обеспечивают? И как это повлияет на производство? Подсказываю - никак!


                  что бы мучительно не ковыряться в носу сидя в МО РФ или кремле надо было ,когда Януковича свергли и армия украины не была ещё воинственной просто брать все города и земли Малоросии и никто бы слова не сказал.Но ведь ему главно "суверинитет" всех 15республик,даже вражеских ,неумная политика кремля привела к этой чудовищной войне ,когда с обоих сторон гибнут славяне.
                  1. Хорон Звание
                    Хорон
                    +1
                    Сегодня, 19:18
                    что бы мучительно не ковыряться в носу

                    Согласен, но история не имеет сослогательного наклонения. Сейчас приходится исходить из существующих возможностей. Есть существующие условия и исходя из них используют наиболее эффективные методы воздействия на промышленность. Гражданское население это уже вторичное. Промышленность не работает без электричества, а вот уничтожение под ноль завода, это уже гораздо сложнее сделать. Мосты на военную промышленно повлияют по минимуму, остановится всё что связано с гражданскими делами, но военную промышленность обеспечат. Дороги уничтожать вообще из области выпить море - бесполезно.
                    Подозреваю что даже сейчас военные предприятия будут обеспечиваться электричеством, даже если во всём харькове придётся выключить свет, поэтому люди здесь и пишут о полном отсутствии электричества, потому что дизелями военку не обеспечишь.
                    1. Тринитротолуол
                      Тринитротолуол
                      -1
                      Сегодня, 19:25
                      эта война -идиотская.Наступать ,потом отступать,надо было не пускать ВСУ в 22г в Харьков ,а стоять перед ними создавая оборону ,а ещё лучше идти в атаку,меньше было потерь ,чем в так воевать ,как сейчас.
                      Ждать когда запад вооружит всу ,а потом с ними воевать,а не лучше бы мощным наступлением отрезать военные группировки от всех поставок?
                      1. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 19:28
                        Цитата: Тринитротолуол
                        ,надо было не пускать ВСУ в 22г в Харьков ,а стоять перед ними создавая оборону

                        у вас какая то своя реальность?!!!
                        а когда войска РФ стояли в Харькове?
                        1. Тринитротолуол
                          Тринитротолуол
                          -2
                          Сегодня, 19:30
                          Цитата: Василенко Владимир
                          а когда войска РФ стояли в Харькове?


                          вы из адвокатоф видимо т.е. всё вплоть до буквы?
                          Стояли вокруг Харькова.
                        2. Василенко Владимир Звание
                          Василенко Владимир
                          0
                          Сегодня, 19:45
                          сможете карту показать, когда и как был ОКРУЖЕН харьков?
                      2. А. Эверт Звание
                        А. Эверт
                        0
                        Сегодня, 19:47
                        каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны
                  2. Василенко Владимир Звание
                    Василенко Владимир
                    0
                    Сегодня, 19:24
                    Цитата: Тринитротолуол
                    надо было ,когда

                    все проехали, прошло 10 лет
                    сейчас какие предложения?!!!
                    1. Тринитротолуол
                      Тринитротолуол
                      0
                      Сегодня, 19:29
                      Цитата: Василенко Владимир
                      сейчас какие предложения?!!!


                      войну обычно выигрывают ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ СПОСОБОМ атаковать ,громить и побеждать и закончить войну во Львове.
                      1. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 19:46
                        Цитата: Тринитротолуол
                        войну обычно выигрывают ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ СПОСОБОМ атаковать

                        https://www.gosuslugi.ru/life/details/sign_up_volunteer
          4. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            +1
            Сегодня, 18:37
            Зачем на Украине военная промышленность? А в Харькове её особенно много.
            Демилитаризация Украины должна быть как можно более полной.
            России не нужна Харьковская промышленность.
          5. frruc Звание
            frruc
            +1
            Сегодня, 18:40
            Тринитротолуол
            ....в городе Харькове живут в основном РУСКИЕ

            По вашему написанию сразу видно, что живете не в РФ. А вы не спрашивали их, они то сами себя считают русскими. Помнится в 2014 г. было прикольно ходить с плакатами, что там кому-то было стыдно за свою национальность.
            1. Тринитротолуол
              Тринитротолуол
              -2
              Сегодня, 18:42
              Цитата: frruc
              По вашему написанию сразу видно, что живете не в РФ.

              я руский и живу в России.
              1. Уарабей Звание
                Уарабей
                +1
                Сегодня, 18:54
                """я руский и живу в России"""

                Снова мимо. В России живут русские.
              2. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                +2
                Сегодня, 19:24
                Цитата: Тринитротолуол
                я руский и живу в России.

                а где именно и чем вообще занимаетесь?
                p.s. подскажите, а почему "руСкий" вы пишите с одной "с", при чем это не опечатка, а регулярное действо
          6. Уарабей Звание
            Уарабей
            +3
            Сегодня, 18:47
            Это не преступление, это вынужденная необходимость. Сейчас эта промышленность работает против России.
          7. Хорон Звание
            Хорон
            +3
            Сегодня, 18:49
            в городе Харькове живут в основном РУСКИЕ

            Так почему кракен состоял тогда из Харьковчан? Какая-то странная истерика, чего не истерил когда по белгороду прилетало? Почему не возмущаешься коварством харьковчан, воюющих против русских или производящих оружие для войны против русских. Может потому что русскими они уже давно перестали считать?
            1. Тринитротолуол
              Тринитротолуол
              -4
              Сегодня, 18:53
              я бы тоже не собирал дроздоф на заводе,но тогда приходится просто сдохнуть с голоду,убивать своих же руских на потеху евреям-преступление.
              1. Хорон Звание
                Хорон
                +1
                Сегодня, 19:03
                я бы тоже не собирал дроздоф на заводе,но тогда приходится просто сдохнуть с голоду,убивать своих же руских

                Предлагаю сдохнуть на фронте, точно причиной смерти будет не голод.
                на потеху евреям-преступление.

                "Зачем мне холодильник, если я не курю." В харькове евреи живут? или это евреи им свет погасили? Если это сделали евреи, то почему сопли на во? fool
                1. Тринитротолуол
                  Тринитротолуол
                  -2
                  Сегодня, 19:35
                  Цитата: Хорон
                  Зачем мне холодильник, если я не курю." В харькове евреи живут? или это евреи им свет погасили? Если это сделали евреи, то почему сопли на во?


                  а что не живут?

                  А кто начал убивать руских на украине ? Порошенка и Зеленский это кто у нас?
                  1. Василенко Владимир Звание
                    Василенко Владимир
                    +1
                    Сегодня, 19:44
                    Цитата: Тринитротолуол
                    А кто начал убивать руских на украине ?
            2. frruc Звание
              frruc
              0
              Сегодня, 20:02
              Хорон
              Так почему кракен состоял тогда из Харьковчан?

              Вспоминается, что вот такие харьковские ультрас отметились с арматуринами возле Одесского дома профсоюзов. Придет время и все получат свое по заслугам.
      3. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 18:32
        Цитата: Тринитротолуол
        пожалейте их.

        бачили очи ...
    3. костя1 Звание
      костя1
      +1
      Сегодня, 18:26
      "Резко ухудшилась"-это когда электричества вообще нет-а не какие то там-"перебои"
    4. Сергей Викторович Королев Звание
      Сергей Викторович Королев
      0
      Сегодня, 18:46
      Ситуация в Харкове должна не ухудшится , стать 100 процентов обесточена!
    5. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 19:24
      Да тринитротолуол нас просто троллит и провоцирует.
      1. Тринитротолуол
        Тринитротолуол
        0
        Сегодня, 19:36
        Цитата: А. Эверт
        Да тринитротолуол нас просто троллит и провоцирует.


        я и слов таких поганых не знаю.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 19:46
          Павел, кто вы по профессии и сколько вам лет?
    6. bbb Звание
      bbb
      0
      Сегодня, 20:13
      Вместо бывшей Украины должна быть санитарная зона.

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