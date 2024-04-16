В Харькове резко ухудшилась ситуация с электроснабжением

Украинские власти Харькова сообщают, что из-за недостаточного электроснабжения вода абонентам подается с пониженным давлением. Кроме того, в большинстве районов города не работают светофоры, а также временно отменены некоторые маршруты наземного общественного транспорта.На некоторое время была прекращена работа метрополитена, однако впоследствии удалось возобновить движение поездов, вдвое увеличив интервал движения, который сейчас составляет около 20 минут. Тогда как у некоторых жителей Харькова электричество отсутствует значительную часть суток, многие районы области являются полностью обесточенными.После уничтожения ТЭЦ-5 Харьков лишился основных мощностей тепло и электрогенерации. При этом восстановление предприятия займет, по самым оптимистичным прогнозам, несколько лет. Для этого понадобится изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков, турбин и генераторов. Таким образом, электроснабжение Харькова восстановится только после освобождения города и подключения его к российской энергосистеме.В конце марта текущего года российская армия начала новую кампанию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Ракетными ударами были нанесены серьезные повреждения ДнепроГЭС в Днепропетровской области, Змиевской ТЭС и ТЭЦ-5 в Харьковской области, Кураховской ГРЭС и Славянской ТЭС в оккупированной части ДНР, а также Трипольской ТЭС под Киевом.

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