Минобороны РФ показало кадры работы БПЛА «Суперкам» по наведению и корректировке огня артиллерии

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Минобороны РФ показало кадры работы БПЛА «Суперкам» по наведению и корректировке огня артиллерии

Предприятия российской оборонной отрасли постоянно ведут разработку, модернизацию и наращивают поставки оборудования, вооружений и военной техники в группировку ВС РФ, задействованную в зоне спецоперации. Огромным преимуществом российской армии над противником стало наличие большого количества беспилотников различных типов, о чем в первые месяцы СВО приходилось лишь мечтать. Сейчас можно уверенно сказать, что без применения дронов различного типа на фронте не решается практически ни одна боевая задача — от круглосуточной разведки до нанесения ударов по врагу.

Стандартной практикой повышения эффективности работы артиллерии на фронте стало взаимодействие между расчетами дронов и артиллерией. Для выявления целей, наведения и корректировки огня активно используются разведывательные БПЛА типа «Суперкам» и «Орлан-10». Эти аппараты позволяют передавать данные о целях, не подвергая опасности военнослужащих, фиксировать урон, полученный врагом.





Министерство обороны РФ показало кадры работы расчета беспилотника «Суперкам» по наведению и корректировке огня артиллерии по позициям противника на Авдеевском направлении в ДНР. На видео продемонстрирована подготовка дрона к взлету, после чего с его помощью артиллеристам были переданы координаты цели и зафиксировано ее точное поражение. Оператор дрона показал кадры двух уничтоженных танков ВСУ, одному из которых в результате артудара оторвало башню. Вторая машина подъехала для эвакуации, после чего и по ней был нанесен удар.



Благодаря слаженным действиям расчетов артиллерии и оператора БПЛА в ходе боевой работы противник потерял до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы

— говорится в сообщении российского военного ведомства.



Производитель данного БПЛА, российская компания «Беспилотные системы» с головным офисом в Ижевске, считает модель «Суперкам S350» (Supercam S350) одним из своих флагманских продуктов среди беспилотных авиационных систем, предназначенных для выполнения работ по аэрофотосъемке и видеомониторингу. Дрон способен находиться в воздухе до 4,5 часов, развивает скорость до 120 км/ч и преодолевает расстояние не менее 240 километров на высоте до 5000 метров. Кроме того, БПЛА имеет хорошую защиту от воздействия средствами радиоэлектронной борьбы и перехвата. Наши военные отмечают также высокую скорость развертывания комплекса и быстрый подъем дрона в воздух.



Разведданные в формате видеосъемки беспилотник передает в режиме реального времени на расстояние до 100 километров. В систему наблюдения БПЛА помимо видеокамеры входят две фотокамеры и тепловизор. Кроме того, дрон оснащен датчиком измерения радиационного фона, лазерными газоанализатором и сканером. Максимальный взлетный вес составляет 11,5 кг. Рабочий температурный режим эксплуатации Supercam S350 находится в диапазоне от -40 °С до +45 °С.

Прямо во время полета беспилотника можно корректировать его работу, меняя точки маршрута, причем ставить задачи можно с разных наземных станций управления (НСУ). БПЛА может зависнуть над целью и выполняет заданные маневры в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обрыве связи с НСУ Supercam S350 способен самостоятельно вернуться в точку запуска и совершить посадку.

  • Минобороны РФ; сайт ГК «Беспилотные системы»
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2 комментария
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  1. Галеон Звание
    Галеон
    0
    Сегодня, 18:15
    А мне реально понравилась "птичка". Хороша!
    Приятно видеть совершившуюся перемену к лучшему. Вообще, опыт этой войны бесценен для нашей армии! Не растерять бы потом...
  2. Alex_Bora Звание
    Alex_Bora
    0
    Сегодня, 18:48
    Цитата: Галеон
    А мне реально понравилась "птичка". Хороша!
    Приятно видеть совершившуюся перемену к лучшему. Вообще, опыт этой войны бесценен для нашей армии! Не растерять бы потом...

    Птичка хорошая. Предприятие ее выпускает очень давно, как гражданскую машинку.
    Есть у них и другие аппараты.
    Просто с некоторых пор МО обратило на них внимание)))

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