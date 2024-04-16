Минобороны РФ показало кадры работы БПЛА «Суперкам» по наведению и корректировке огня артиллерии
Предприятия российской оборонной отрасли постоянно ведут разработку, модернизацию и наращивают поставки оборудования, вооружений и военной техники в группировку ВС РФ, задействованную в зоне спецоперации. Огромным преимуществом российской армии над противником стало наличие большого количества беспилотников различных типов, о чем в первые месяцы СВО приходилось лишь мечтать. Сейчас можно уверенно сказать, что без применения дронов различного типа на фронте не решается практически ни одна боевая задача — от круглосуточной разведки до нанесения ударов по врагу.
Стандартной практикой повышения эффективности работы артиллерии на фронте стало взаимодействие между расчетами дронов и артиллерией. Для выявления целей, наведения и корректировки огня активно используются разведывательные БПЛА типа «Суперкам» и «Орлан-10». Эти аппараты позволяют передавать данные о целях, не подвергая опасности военнослужащих, фиксировать урон, полученный врагом.
Министерство обороны РФ показало кадры работы расчета беспилотника «Суперкам» по наведению и корректировке огня артиллерии по позициям противника на Авдеевском направлении в ДНР. На видео продемонстрирована подготовка дрона к взлету, после чего с его помощью артиллеристам были переданы координаты цели и зафиксировано ее точное поражение. Оператор дрона показал кадры двух уничтоженных танков ВСУ, одному из которых в результате артудара оторвало башню. Вторая машина подъехала для эвакуации, после чего и по ней был нанесен удар.
— говорится в сообщении российского военного ведомства.
Производитель данного БПЛА, российская компания «Беспилотные системы» с головным офисом в Ижевске, считает модель «Суперкам S350» (Supercam S350) одним из своих флагманских продуктов среди беспилотных авиационных систем, предназначенных для выполнения работ по аэрофотосъемке и видеомониторингу. Дрон способен находиться в воздухе до 4,5 часов, развивает скорость до 120 км/ч и преодолевает расстояние не менее 240 километров на высоте до 5000 метров. Кроме того, БПЛА имеет хорошую защиту от воздействия средствами радиоэлектронной борьбы и перехвата. Наши военные отмечают также высокую скорость развертывания комплекса и быстрый подъем дрона в воздух.
Разведданные в формате видеосъемки беспилотник передает в режиме реального времени на расстояние до 100 километров. В систему наблюдения БПЛА помимо видеокамеры входят две фотокамеры и тепловизор. Кроме того, дрон оснащен датчиком измерения радиационного фона, лазерными газоанализатором и сканером. Максимальный взлетный вес составляет 11,5 кг. Рабочий температурный режим эксплуатации Supercam S350 находится в диапазоне от -40 °С до +45 °С.
Прямо во время полета беспилотника можно корректировать его работу, меняя точки маршрута, причем ставить задачи можно с разных наземных станций управления (НСУ). БПЛА может зависнуть над целью и выполняет заданные маневры в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обрыве связи с НСУ Supercam S350 способен самостоятельно вернуться в точку запуска и совершить посадку.
- Минобороны РФ; сайт ГК «Беспилотные системы»
Информация