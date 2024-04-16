«Для разминирования деоккупированных территорий»: На Украине создали корпус деминёров

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«Для разминирования деоккупированных территорий»: На Украине создали корпус деминёров

На Украине создан еще один корпус, на этот раз деминеров. Как заявили в Минобороны Украины, задачей этого корпуса будет разминирование «деоккупированных» территорий.

В Киеве собрались разминировать «освобожденные» от российской армии территории, создав для этого целый корпус деминеров. Чтобы было ясно, деминер — это не сапер, в задачи деминера входит только разминирование, в основном гуманитарное. Установкой мин и т. д. деминеры не занимаются. В общем, это разминировщик, если по-русски. Так вот, «освобожденных» территорий нет, а корпус уже есть.



Выступивший на брифинге в Минобороны Украины начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Руслан Берегуля заявил, что в рамках корпуса будет создано около одной тысячи групп разминирования, в которые, кроме деминеров, также войдут специалисты МО и ВСУ. Общее количество должно достигнуть 5 тысяч человек. Основная задача этих групп — обследование «деоккупированных» территорий и гуманитарное разминирование. Пока часть групп отправили в Николаевскую, Херсонскую и Харьковскую области.

Корпус деминеров фактически создан. На сегодня к нему присоединились подразделения Минобороны и ВС Украины, которые будут выполнять задачи на деоккупированных территориях. Уже создано 1000 групп разминирования.

— заявил полковник.

На сегодняшний день у корпуса проблемы с автомобильной техникой, специальным оборудованием для разминирования и т. д. В Киеве надеются, что все недостающее им передадут западные союзники. А там останется только территории «деоккупировать» и можно приступать.
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    21 комментарий
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    1. Radius Звание
      Radius
      +2
      Сегодня, 18:03
      Малость погорячились с "корпусом" )))
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 18:04
        «освобожденных» территорий нет, а корпус уже есть.

        Ну так в УкроРейхе и правительство Крыма есть... Я удивляюсь как это они ещё гауляйтера в России не назначили... Зря подсказал... Теперь назначат... Ну когда президент страны клоун, страна становится похожа на цирк, а в цирке возможно всё!!! fellow
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +3
          Сегодня, 18:23
          Цитата: Radius
          Малость погорячились с "корпусом" )))

          Ничего не погорячились.
          Минёр - этот тот, кто может минировать, разминировать, использовать направленные взрывы для строительства и разрушения.
          Деминёр, соответственно, это тот, кто этого не может.
          Далее - деминёров собираются использовать после "победной войны". То есть, ни сейчас, и ни потом на фронт не попадут.
          Вывод: специально созданная синекура для мажоров, которые не смогли отмазаться от мобилизации.
          Вроде как в армии, но при этом не на фронте.
          Очень умное решение.
          Интересно, сколько взяток было роздано для создания корпуса.
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 18:28
            Мысль реально интересная... Обидно что сам не додумался... Спасибо Александр!!! hi
          2. Наган Звание
            Наган
            +1
            Сегодня, 18:35
            Цитата: Shurik70
            специально созданная синекура для мажоров

            Вот ведь облом будет, когда их пустят на "мясо". Просто потому, что дыру во фронте надо затыкать здесь и сейчас, а больше некем.
      2. gurzuf Звание
        gurzuf
        +2
        Сегодня, 18:27
        Вспомнился анекдот про корпус - проверяющий в в/ч встретил полупьяного лейтенанта и потребовал, что бы лейтенант представился. Командир танкового корпуса лейтенант Иванов , ответил последний. Проверяющий обомлел т.к. про танковый корпус ни чего не знал и молча пошел к командиру проверяемой части у которого поинтересовался кто такой командир танкового корпуса л-т Иванов. Да это раздолбай командир танка который все пропил , остался только корпус танка.
    2. Галеон Звание
      Галеон
      +4
      Сегодня, 18:05
      Если эта новость не из разряда укровской бредятины, если выбросить из новости весь бездумно повторяемый словесный мусор, то нацисты создали 1000 групп под единым командованием для минирования и уничтожения городов, которые им придется оставить. Они бы и землю сожрали, с которой отступают, если б смогли.
    3. AlexGa Звание
      AlexGa
      +5
      Сегодня, 18:06
      Богат русский язык! Уже седьмой десяток заканчивается, но слова деминер и разминировщик слышу впервые. Уж ни автопереводчик здесь поработал?!
      1. kwwk Звание
        kwwk
        +2
        Сегодня, 18:13
        Очень даже соглашусь, разминированием саперы вроде бы всегда занимались, но видно я что-то пропустил.
        1. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 18:24
          Цитата: kwwk
          разминированием саперы вроде бы всегда занимались, но видно я что-то пропустил.

          Сапер - это по-русски. А нам отличаться надо, вот и изобрели "деминер" даже на французский манер звучит
    4. fiv Звание
      fiv
      +1
      Сегодня, 18:11
      Надеются наступать - время катастрофически уходит. С минными полями нашими набедовались вдоволь. Будут высасывать из нато инженерную технику. Только хрен им, а не наступ.
    5. sdivt Звание
      sdivt
      -1
      Сегодня, 18:14
      это разминировщик, если по-русски. Так вот, «освобожденных» территорий нет, а корпус уже есть

      У кого-то память короткая.
      Вообще-то, ВС РФ уже были и под Киевом, и под Харьковм, и не только там
      И если кто-то считает, что там не осталось опасных подарков войны, то вам на на Военное Обозрение заходить, а исключительно в тик-токи)
      1. Виктор Сергеев Звание
        Виктор Сергеев
        0
        Сегодня, 18:23
        У кого очень долгая память, Россия не оккупировала, а освобождала оккупированные территории. Я считаю, что нет там подарков, наши входили быстро и так же уходили, не было смысла минировать. Напомню: прошло почти 2 года, те пара сотен мин все там стоят?
        1. sdivt Звание
          sdivt
          -1
          Сегодня, 18:35
          Цитата: Виктор Сергеев
          Россия не оккупировала, а освобождала оккупированные территории. Я считаю, что нет там подарков, наши входили быстро и так же уходили, не было смысла минировать. Напомню: прошло почти 2 года, те пара сотен мин все там стоят?

          Давайте, вместо акцента на игре слов (оккупация, деоккупация, освобождение, занятие и пр.) сосредоточимся на самом вопросе.
          А именно:
          ВС РФ продвинулись до Киева, затем отошли к сегодняшним границам.
          Про какие две сотни мин вы говорите? Почему не 2 тысячи, не 20 тысяч? Вы что-то знаете об этом, но по каким-то причинам не рассказываете?
          И почему вы решили, что минировать могут только наши? Что-то мне подсказывать, что и ВСУ это умеют.
          Это раз.
          Второе: работа сапёра - не только разминирование именно мин. Это и неразорвавшиеся снаряды, и авиабомбы, и целая куча других "подарков". И в деле разминирования лучше перестраховаться, чем потом сожалеть
    6. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 18:21
      Вот Россия Харьков освободит и могут приезжать на деоккупированные территории.
    7. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 18:22
      Ну ясно для чего этот корпус создан. Блатных туда отправлять, которые не на передовой будут воевать, а тупо ждать "деоккупированных" территорий. А так, это абсолютно не нужные люди, если есть саперы. Интересно, простой укроп сглотнет это разводилово, созданное чтобы поберечь определенных персонажей?
    8. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 18:26
      Хоспадяяяяя как вы достали с этим "де" от того, что появилась эта приставка лучше разминировать они не станут. Есть же название - саперы эти люди называются.
    9. костя1 Звание
      костя1
      0
      Сегодня, 18:28
      Предусмотрительно-деокупируем мы Украину-а корпус разминировщиков-уже есть laughing
    10. svp67 Звание
      svp67
      0
      Сегодня, 18:31
      задачей этого корпуса будет разминирование
      Кто умеет мины снимать, то умеет их и ставить... Так, что "одним движением руки" этот корпус превращается в "подвижные отряды заграждения"
    11. BAI Звание
      BAI
      0
      Сегодня, 18:40

      В Киеве собрались разминировать «освобожденные» от российской армии территории,

      Ур.о.ды. Сначала все Лепестками засыпали, теперь они разминировать собрались.
    12. DvaParovoza Звание
      DvaParovoza
      0
      Сегодня, 18:45
      А та пара шумерских тральщиков, что болтаются где то у наглосаксов будут теперь морскими деминерами? А почему бы этим ДЕбилам не ввести новый род войск - десаперные войска? Звучит гордо, почти как десантные. Осталось только выдать гламурные тельняшки-радуги.

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