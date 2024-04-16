«Для разминирования деоккупированных территорий»: На Украине создали корпус деминёров

Корпус деминеров фактически создан. На сегодня к нему присоединились подразделения Минобороны и ВС Украины, которые будут выполнять задачи на деоккупированных территориях. Уже создано 1000 групп разминирования.

На Украине создан еще один корпус, на этот раз деминеров. Как заявили в Минобороны Украины, задачей этого корпуса будет разминирование «деоккупированных» территорий.В Киеве собрались разминировать «освобожденные» от российской армии территории, создав для этого целый корпус деминеров. Чтобы было ясно, деминер — это не сапер, в задачи деминера входит только разминирование, в основном гуманитарное. Установкой мин и т. д. деминеры не занимаются. В общем, это разминировщик, если по-русски. Так вот, «освобожденных» территорий нет, а корпус уже есть.Выступивший на брифинге в Минобороны Украины начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Руслан Берегуля заявил, что в рамках корпуса будет создано около одной тысячи групп разминирования, в которые, кроме деминеров, также войдут специалисты МО и ВСУ. Общее количество должно достигнуть 5 тысяч человек. Основная задача этих групп — обследование «деоккупированных» территорий и гуманитарное разминирование. Пока часть групп отправили в Николаевскую, Херсонскую и Харьковскую области.— заявил полковник.На сегодняшний день у корпуса проблемы с автомобильной техникой, специальным оборудованием для разминирования и т. д. В Киеве надеются, что все недостающее им передадут западные союзники. А там останется только территории «деоккупировать» и можно приступать.