Кадровые перестановки в ВСУ: в украинской армии сменили ещё одного главу оперативного командования

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Кадровые перестановки в ВСУ: в украинской армии сменили ещё одного главу оперативного командования

В украинской армии сменили еще одного главу оперативного командования. Вместо генерал-майора Андрея Ковальчука, занимавшего должность командующего ОК «Юг», сегодня пришел бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

Об этом пресс-служба оперативного командования сообщила через свою официальную страницу в соцсети.

Нового главу ОК «Юг» представил подчиненным главком Сухопутных войск украинских Вооруженных сил Александр Павлюк.

Похоже, кадровые перестановки в ВСУ идут ускоренными темпами. Так, вчера должность командующего ОК «Запад» занял только что назначенный бригадный генерал Владимир Шведюк, а уже через день новое назначение получил и глава ОК «Юг».

На эту должность назначили Геннадия Шаповалова, 1978 года рождения, уроженца Кировоградской области. Образование он получал в Институте танковых войск Харьковского политеха, Командно-штабном институте применения войск (сил) и Военном колледже американской армии.

До своего назначения Шаповалов осуществлял командование Отдельной мотопехотной бригадой ВСУ имени Гандзюка. Перед этим прошел все ступени службы, начиная с должности командира танкового взвода. Нынешнее звание было присвоено Шаповалову в прошлом году.

Его предшественника, Андрея Ковальчука перевели в Одессу. Там он будет руководить Военной академией. С чем связано его увольнение, украинское военное руководство умалчивает. О том, что он покидает пост командующего, стало известно не из официального приказа, а из публикации Ковальчука в соцсети.
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    21 комментарий
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    1. ian Звание
      ian
      +4
      Сегодня, 18:32
      Еще 100 лет назад в городе, который не собирался стать украинским говорили- "Если в борделе дела идут не очень, то не надо двигать кровати. Надо менять девочек...."
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 18:42
        Шило на мыло...... winked ..............
        1. frruc Звание
          frruc
          +2
          Сегодня, 18:50
          Образование он получал в..... и Военном колледже американской армии.

          Последнее образование было окончательным, чтобы его назначили на должность. И этого затем тоже снимут.
          1. Андрей Николаевич Звание
            Андрей Николаевич
            +1
            Сегодня, 19:45
            Действительно,американское образование- окончательное и основное. А нам вбивали в головы,что укры-" братский народ". Спасибо майдану и СВО. Хотя бы знаем какие они эти " братья".
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +4
      Сегодня, 18:41
      Всё койки двигают........
    3. sdivt Звание
      sdivt
      +2
      Сегодня, 18:42
      В украинской армии сменили еще одного главу оперативного командования ...

      Не интересно
      Лучше бы что-нибудь, типа:
      Вчера на Украине сменили ещё одного президента ...
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 18:47
        Не вижу смысла в замене тамошних презиков, ибо меняем их не мы. Нам просто надо победить в войне.
        1. sdivt Звание
          sdivt
          +1
          Сегодня, 18:49
          Ну так главу оперативного командования тоже не мы меняем
          Но, тем не менее, Военное Обозрение эту навость разместило
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +1
            Сегодня, 18:51
            Коллега, а чем был бы интересен факт смены президента Украины?
            1. sdivt Звание
              sdivt
              +2
              Сегодня, 18:52
              Хотя бы предположением, что может оказаться более склонен к переговорам с нашими условиями
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                0
                Сегодня, 18:54
                Ну если так, я был бы за всеми конечностями. Но, таковых там просто нет. Те что могли бы, давно у нас живут, ибо просрали Украину своей трусливостью.
                1. sdivt Звание
                  sdivt
                  +1
                  Сегодня, 18:56
                  В любом случае, сегодняшнего мы уже знаем
                  А что произойдет завтра, не знаем ни мы, ни они, ни, даже, в Вашингтоне)
                  Поэтому вполне можем надеяться на существенные улучшения стартовых переговорных инициатив
                  1. Фаталист Звание
                    Фаталист
                    0
                    Сегодня, 18:59
                    Хотел бы вас поддержать в вашем оптимизме... Не осталось там не то что пророссийских, а просто нейтральных политиков. Там есть токмо те, на которых уже пробу ставить негде.
                    1. sdivt Звание
                      sdivt
                      +1
                      Сегодня, 19:02
                      Цитата: Фаталист
                      Хотел бы вас поддержать в вашем оптимизме...

                      Да я бы и не поверил
                      С ником "Фаталист", да про оптимизм?!))

                      Уж простите старика, но не мог удержаться)
                      1. Фаталист Звание
                        Фаталист
                        +1
                        Сегодня, 19:04
                        Всё норм. drinks ( короткий коммент)
          2. Ростов Папа Звание
            Ростов Папа
            0
            Сегодня, 19:27
            Важный фактор, хорошее знание английского языка. Для хозяина это немаловажно. Собака должна быстро понимать команду.
    4. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 18:44
      Ну раз военный амерский колледж, значит на крючке.
    5. Я свой Звание
      Я свой
      +1
      Сегодня, 18:52
      А зачем Окраине командующий округом "запад"? what
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 19:15
        Цитата: Я свой
        А зачем Окраине командующий округом "запад"?

        Чтоб коридор держал. По которому драпать будут.
    6. костя1 Звание
      костя1
      -1
      Сегодня, 19:23
      От пересаживания музыкантов-с места на место-что то может изменится? laughing
      1. Я свой Звание
        Я свой
        0
        Сегодня, 19:49
        Аккустика несомненно............. laughing

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