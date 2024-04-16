Кадровые перестановки в ВСУ: в украинской армии сменили ещё одного главу оперативного командования
В украинской армии сменили еще одного главу оперативного командования. Вместо генерал-майора Андрея Ковальчука, занимавшего должность командующего ОК «Юг», сегодня пришел бригадный генерал Геннадий Шаповалов.
Об этом пресс-служба оперативного командования сообщила через свою официальную страницу в соцсети.
Нового главу ОК «Юг» представил подчиненным главком Сухопутных войск украинских Вооруженных сил Александр Павлюк.
Похоже, кадровые перестановки в ВСУ идут ускоренными темпами. Так, вчера должность командующего ОК «Запад» занял только что назначенный бригадный генерал Владимир Шведюк, а уже через день новое назначение получил и глава ОК «Юг».
На эту должность назначили Геннадия Шаповалова, 1978 года рождения, уроженца Кировоградской области. Образование он получал в Институте танковых войск Харьковского политеха, Командно-штабном институте применения войск (сил) и Военном колледже американской армии.
До своего назначения Шаповалов осуществлял командование Отдельной мотопехотной бригадой ВСУ имени Гандзюка. Перед этим прошел все ступени службы, начиная с должности командира танкового взвода. Нынешнее звание было присвоено Шаповалову в прошлом году.
Его предшественника, Андрея Ковальчука перевели в Одессу. Там он будет руководить Военной академией. С чем связано его увольнение, украинское военное руководство умалчивает. О том, что он покидает пост командующего, стало известно не из официального приказа, а из публикации Ковальчука в соцсети.
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