Администрация Байдена уведомила Нетаньяху, что не станет участвовать в израильской операции против Ирана

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Администрация Байдена уведомила Нетаньяху, что не станет участвовать в израильской операции против Ирана

Американская пресса со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Байдена сообщает о том, что США направили в Израиль уведомление по поводу вероятной израильской операции против Ирана. В администрации президента США заявили о том, что американская сторона не будет участвовать в нанесении ударов, если правительство Нетаньяху примет соответствующее решение.

В Вашингтоне заявляют, что считают достаточной помощь США в отражении иранского удара по Израилю, и добавляют, что Израилю будет предоставлена финансовая помощь для «повышения уровня безопасности». В проведении военной операции Штаты, если верить Белому дому, участвовать не станут.



Тем временем в США активно обсуждаются и вероятные цели, которые Израиль определит для «ответного удара». Большинство американских экспертов сходятся во мнении о том, что израильский удар (если таковой состоится), будет направлен не на сам Иран, а на иранские силы в Сирии. Также Израиль может нанести удар по штабам «Хизбаллы» в Ливане.

Однако в таком случае, как считают американские политики-«ястребы», Иран «может воспринять всё это как израильскую слабость и боязнь атаковать непосредственно иранскую территорию». Уведомление со стороны администрации Байдена о том, что США не поддержат Израиль в его военном ответе Тегерану, раскритиковал Джон Болтон, который при Трампе был советником по нацбезопасности. По словам Болтона, само это уведомление – откровенная демонстрация слабости Вашингтона и «поощрение Ирана к ещё более серьёзным и угрожающим действиям».
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    18 комментариев
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    1. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Сегодня, 18:35
      Также Израиль может нанести удар по штабам «Хизбаллы» в Ливане.

      Вполне предсказуемое решение, которое "устроит все стороны".
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +1
        Сегодня, 19:03
        Короче, дал ему "карт-бланш" на любые действия, но предупредил, что все расходы тоже на нём.
    2. антивирус Звание
      антивирус
      -1
      Сегодня, 18:40
      Никогда никто ни за че не лезет с ахресиями и геноцидами. Все всегда за демократии и устойчивости развитий и процветаний.
      Сша - герои без масок и кинжалов ч черными плащами. Всегда в белом.
      Так лучше хоронить
    3. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +4
      Сегодня, 18:43
      В администрации президента США заявили о том, что американская сторона не будет участвовать в нанесении ударов, если правительство Нетаньяху примет соответствующее решение.
      Радует что деменция все таки нашла в своем Chevrolet Corvet педаль тормоза.
      По словам Болтона, само это уведомление – откровенная демонстрация слабости Вашингтона и «поощрение Ирана к ещё более серьёзным и угрожающим действиям».
      А вот собственно и инициатор сподвигший Трампа к признанию Иерусалима столицей Израиля, а также началу судебной реформы в Израиле. Что само по себе не добавило союзников из арабского мира к проводимой США политике на Ближнем Востоке следовательно Болтон архитектор нынешнего кризиса на Ближнем Востоке. Управляемая провокация конёк Болтона , надеюсь в 47-й администрации "говорящих" усов с очками не будет.
    4. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 18:46
      Американская пресса со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Байдена сообщает о том, что США направили в Израиль уведомление по поводу вероятной израильской операции против Ирана.

      Удивительно, что это решили опубликовать. Если бы США решили воздействовать на Израиль всерьез и "решительно отмежеваться" они бы сделали это по политическим каналам без широкой огласки.
      И тут одно из двух - или американская дипломатия потеряла мозги окончательно, либо это какой-то заговор
      1. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
        1erWahrheitsMinister_1984
        0
        Сегодня, 20:02
        Ich denke Netanjahu ist selbst Joe Biden einfach zu unberechenbar und er will vor allem die zionistischen Bürger und die Öffentlichkeit informieren, dass der US-"Pontius Pilatus" seine Hände im fall der Fälle in Unschuld waschen wird...!!!
    5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 18:46
      «В проведении военной операции Штаты, если верить Белому дому, участвовать не станут» —

      — Ну это,если верить ...
    6. Я свой Звание
      Я свой
      +2
      Сегодня, 19:05
      Иными словами сша за конфликт на ближнем востоке, но всё ещё не решились на третью мировую и поэтому без их участия. Пусть погибают шавки, вроде Окраины и "богоизбранных"
    7. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 19:15
      Попалась даже такая информация на иранском т-канале со ссылкой на иранские СМИ:

      Министр обороны России заявил в письме Министерству обороны США, что если Израиль нанесет ответный удар по Ирану, Россия также примет участие в иранском нападении на Израиль.

      Подтверждения нигде еще не видел, делюсь новостью "как есть".
    8. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 19:18
      Иордания заняла сторону Израиля в конфликте.....
    9. AlexGa Звание
      AlexGa
      +1
      Сегодня, 19:20
      Похоже, что у богоизбранных точно судьба будет как у жителей бывшей украины.
    10. Wildcat Звание
      Wildcat
      0
      Сегодня, 19:20
      ...США направили в Израиль уведомление по поводу вероятной израильской операции против Ирана. В администрации президента США заявили о том, что американская сторона не будет участвовать в нанесении ударов, если правительство Нетаньяху примет соответствующее решение.

      Ну разумеется, не примет.
      Для Фордо этого и не нужно.
      Интересный вопрос, доставили ли в Израиль большие противобункерные бомбы для Ф15, раньше их не давали.
      И хороший вопрос, как будут Ф15 "проталкивать" в Иран (Ф35, ИМХО, будут СЕАД и КАП) и как всю эту орду будут дозаправлять над Ираком/Сирией/Иорданией.
    11. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 19:33
      Израильские и произраильские паблики и соцсети принялось доказывать всю "никчемность" иранской атаки. Особенно усердствовали украинские и азербайджанские, больше всего азербайджанские инфо-помойки.

      А немецкая Bild так и вообще считает, что за атакой Ирана стоит Россия.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 19:54
        Цитата: alystan
        А немецкая Bild так и вообще считает, что за атакой Ирана стоит Россия.

        Эта "жёлтая" газетёнка только и живёт такими "сенсациями". Выпустили очередную "утку" на потребу доверчивым дурачкам для увеличения своей популярности. lol
        1. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
          1erWahrheitsMinister_1984
          +1
          Сегодня, 20:05
          Die Bild-"Zeitung" ist nichts anderes als buntes Klo-Papier im XL-Format, sonst nichts...!!!
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 20:10
            Und Toilettenpapier der niedrigen Sorte. yes
    12. nordscout Звание
      nordscout
      0
      Сегодня, 19:56
      Всё, происходящее на Ближнем Востоке - хорошо продуманная операция британской MI-6, во исполнении китайско -британских "договорённостей", по "отвлечению" США от Юго-Восточной Азии и "развязыванию рук" с молчаливого согласия Поднебесной) Британии, в Старом Свете, по "восстановлению", там, своей политико - экономической гегемонии, как в старые добрые времена... Эта операция MI-6 "смешала все карты" американского "покера" на Ближнем Востоке, поставив Администрацию США в одну из поз, из "Камасутры", но без последующего получения удовольствия... Поэтому - все эти "неуклюжие" заявления и странные действия в отношении своего главного ближневосточного союзника - Израиля... Для США втягивание в военный конфликт с Ираном, накануне собственных выборов, неудач на Украине, внутренней конфротации с рядом собственных штатов и достаточно сложного финансово - экономического положения - это возможная "потеря лица" по всем направлениям и по большинству вопросов.... А, пока, идёт, по нарастающей, попытка спасти собственную репутацию путём всевозможных военно - дипломатических "манипуляций" на "шахматной доске" истории...
    13. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Сегодня, 20:09
      а зачем сша участвовать сша прикрывает зонтиком израиль !

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