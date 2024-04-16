Администрация Байдена уведомила Нетаньяху, что не станет участвовать в израильской операции против Ирана

Американская пресса со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Байдена сообщает о том, что США направили в Израиль уведомление по поводу вероятной израильской операции против Ирана. В администрации президента США заявили о том, что американская сторона не будет участвовать в нанесении ударов, если правительство Нетаньяху примет соответствующее решение.В Вашингтоне заявляют, что считают достаточной помощь США в отражении иранского удара по Израилю, и добавляют, что Израилю будет предоставлена финансовая помощь для «повышения уровня безопасности». В проведении военной операции Штаты, если верить Белому дому, участвовать не станут.Тем временем в США активно обсуждаются и вероятные цели, которые Израиль определит для «ответного удара». Большинство американских экспертов сходятся во мнении о том, что израильский удар (если таковой состоится), будет направлен не на сам Иран, а на иранские силы в Сирии. Также Израиль может нанести удар по штабам «Хизбаллы» в Ливане.Однако в таком случае, как считают американские политики-«ястребы», Иран «может воспринять всё это как израильскую слабость и боязнь атаковать непосредственно иранскую территорию». Уведомление со стороны администрации Байдена о том, что США не поддержат Израиль в его военном ответе Тегерану, раскритиковал Джон Болтон, который при Трампе был советником по нацбезопасности. По словам Болтона, само это уведомление – откровенная демонстрация слабости Вашингтона и «поощрение Ирана к ещё более серьёзным и угрожающим действиям».

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