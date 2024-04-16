Запад форсирует подготовку украинских пилотов, перебрасывая в Румынию дополнительные истребители F-16

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Запад форсирует подготовку украинских пилотов, перебрасывая в Румынию дополнительные истребители F-16

Запад форсирует подготовку украинских пилотов, в Румынию из Нидерландов перебрасываются еще три истребителя F-16. Об этом уведомило Минобороны Румынии.

Нидерланды выделили три дополнительных истребителя F-16 из состава собственных ВВС, которые будут переброшены в так называемый Европейский центр подготовки пилотов F-16 в Румынии, где и проходят обучение украинские пилоты. Прибытие самолетов на 86-ю авиабазу «Лейтенант авиации Георге Мочорнице» в городе Борча ожидается в среду, 17 апреля 2024 года. Самолеты будут встречать министр обороны Румынии Анджел Тилвар и его коллега из Нидерландов Кайса Оллонгрен.



Три «новых» истребителя присоединятся к пяти, прибывшим в Румынию в октябре прошлого года. Таким образом, для подготовки пилотов Воздушных сил ВСУ будут использовать восемь самолетов. Вероятней всего, форсирование подготовки связано со скорой передачей первых истребителей в состав ВС ВСУ.

Как ранее сообщалось, для базирования американских истребителей Киев готовит три аэродрома на западе страны, но точной информации об этом нет. Единственное, что достоверно известно, — союзники по НАТО не разрешили базироваться украинским самолетам на собственных авиабазах.

Первые истребители Украине должна была передать Дания еще в начале этого года, но поставку перенесли на лето. По имеющимся данным, датчане обещали Киеву 19 истребителей F-16AM/BM, выпущенные в 80-е годы прошлого века. Однако вчера пришла информация, что Дания продает 24 истребителя Аргентине с разрешения США, конечно. Как сюда вписываются самолеты для Украины, пока непонятно, поскольку на вооружении ВВС Дании стоят всего 30 истребителей F-16.
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    11 комментариев
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    1. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 19:02
      Им к июлю помнится литаки обещали. Пора бы уже "форсировать". Для нас главная задача дождаться, пока эти литаки прибудут на аэродромы базирования и демилитаризировать их после того, как на них жовтоблакитные рондели уже нарисуют, а полетное задание еще не дадут... Причем демилитаризировать ВПП до состояния лунной поверхности.... Настойчиво и с пристрастием.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 19:02
      Н-даа, скоро прибавится работы нашим ребятам....
      ОтФАБить бы надобно.....
    3. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 19:03
      Мне так видится из частых новостей про Румынию или на самом деле румыны напрашиваются на порку?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 19:06
        Напрашиваются, напрашиваются. И базу для амеров строят, черти румунские...
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +2
          Сегодня, 19:08
          Если верить их планам, то уже через два года база будет готова.(
      2. ian Звание
        ian
        -2
        Сегодня, 19:07
        Цитата: Фаталист
        Мне так видится из частых новостей про Румынию или на самом деле румыны напрашиваются на порку?

        Поролка у нас пока еще не отросла. Они всегда напрашивались. Но обычно везло....
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +2
          Сегодня, 19:10
          Надобно после Одессы, забрать шельф вокруг о. Змеиный, который прокажённый Ющенко румынам отдал.
    4. костя1 Звание
      костя1
      0
      Сегодня, 19:26
      А в чем заключается "форсирование подготовки"-время строевой подготовки увеличат или кормить станут-лучше? laughing
    5. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 19:56
      Литаки вместе с экипажами могут поставить, а значит авиакорпус может резко вырасти. Оружие там цепляется любое. Что тогда будет рассказывать наш верховный гуманитарий?
      1. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        0
        Сегодня, 20:09
        Что тогда будет рассказывать наш верховный гуманитарий?

        Объявит охоту на новоявленных зверьков. Охотники скорее всего уже чистят ружья.
    6. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Сегодня, 20:08
      Интересно, откуда взлетят F-16? Те аэродромы будут уничтожены вместе с их инфраструктурой? И F-16 будут сбиты?

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