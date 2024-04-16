Запад форсирует подготовку украинских пилотов, перебрасывая в Румынию дополнительные истребители F-16
Запад форсирует подготовку украинских пилотов, в Румынию из Нидерландов перебрасываются еще три истребителя F-16. Об этом уведомило Минобороны Румынии.
Нидерланды выделили три дополнительных истребителя F-16 из состава собственных ВВС, которые будут переброшены в так называемый Европейский центр подготовки пилотов F-16 в Румынии, где и проходят обучение украинские пилоты. Прибытие самолетов на 86-ю авиабазу «Лейтенант авиации Георге Мочорнице» в городе Борча ожидается в среду, 17 апреля 2024 года. Самолеты будут встречать министр обороны Румынии Анджел Тилвар и его коллега из Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Три «новых» истребителя присоединятся к пяти, прибывшим в Румынию в октябре прошлого года. Таким образом, для подготовки пилотов Воздушных сил ВСУ будут использовать восемь самолетов. Вероятней всего, форсирование подготовки связано со скорой передачей первых истребителей в состав ВС ВСУ.
Как ранее сообщалось, для базирования американских истребителей Киев готовит три аэродрома на западе страны, но точной информации об этом нет. Единственное, что достоверно известно, — союзники по НАТО не разрешили базироваться украинским самолетам на собственных авиабазах.
Первые истребители Украине должна была передать Дания еще в начале этого года, но поставку перенесли на лето. По имеющимся данным, датчане обещали Киеву 19 истребителей F-16AM/BM, выпущенные в 80-е годы прошлого века. Однако вчера пришла информация, что Дания продает 24 истребителя Аргентине с разрешения США, конечно. Как сюда вписываются самолеты для Украины, пока непонятно, поскольку на вооружении ВВС Дании стоят всего 30 истребителей F-16.
Информация