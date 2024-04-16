Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назначен замначальника ГУ по военно-политической работе МО РФ

Указом Президента РФ дорогой БРАТ, генерал-майор, командир спецназа «АХМАТ» Апты Алаудинов, назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ и освобождён от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ. Я с большим удовольствием поздравляю его с этим значимым событием!.

Я уверен, что на новом посту Апты Аронович продемонстрирует свои лучшие качества и полностью оправдает доверие Верховного Главнокомандующего Владимира Путина

Замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов освобожден от занимаемой должности в связи с повышением, генерал-майора назначили заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Апты Алаудинова заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ. Несмотря на повышение, он также останется командиром спецназа «Ахмат». Эту информацию также озвучил Кадыров.- написал глава Чечни в своем ТГ-канале.По словам Кадырова, Алаудинов является настоящим боевым генералом, на деле доказавшим, что обладает личными лидерскими и воинскими качествами командира и бойца, а также преданностью России.- добавил Кадыров.