Пентагон заказал ЗРК EAGLS C-UAS с ракетами APKWS II
Мобильный вариант ЗРК EAGLS C-UAS. Графика MSI DS
Военно-морские силы США, как и другие структуры Пентагона, уделяют повышенное внимание вопросам противодействия и борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Очередным шагом в этом направлении недавно стал контракт на поставку перспективных ЗРК EAGLS C-UAS, разработанных компанией MSI Defense Solutions. Ввиду особого значения этого направления, выполнение заказа начинается немедленно, и первые готовые изделия ожидаются в ближайшие недели.
Срочное решение
Несколько лет назад компания BAE Systems представила проект Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS). Он предусматривал оснащение неуправляемой авиационной ракеты Hydra 70 специальным блоком наведения, превращающим ее управляемое оружие. В дальнейшем представили модернизированный комплект APKWS II.
Доработанные НАР «Гидра-70» предлагалось использовать для решения разных огневых задач, в т.ч. для борьбы с малоразмерными БПЛА. Вскоре появились первые проекты зенитных систем на основе управляемой ракеты APKWS. Один из них в прошлом году представила компания MSI Defense Solutions из г. Мурсвилл (шт. Северная Каролина). Этот проект носит название EAGLS C-UAS (Electronic Advanced Ground Launcher System Counter UAS – «Продвинутая электронная наземная пусковая установка для борьбы с БПЛА»).
В течение некоторого времени изделие EAGLS проходило полигонные испытания и показывало свои характеристики и возможности, в т.ч. под надзором представителей Пентагона. ЗРК справлялся с учебно-боевыми задачами и получал положительные оценки. Более того, ему удалось в полной мере заинтересовать военных, что недавно привело к получению заказа и началу производства.
13 февраля 2024 г. Пентагон в лице Командования авиационных систем ВМС (NAVAIR) выдал компании MSI DS заказ на производство и поставку изделий EAGLS C-UAS. Согласно документу, подрядчик должен изготовить и поставить флоту пять комплексов новой модели и комплект различных запчастей и принадлежностей, а также обучить расчеты. Общая стоимость контракта – 24,2 млн долл. Соответственно, закупка каждого комплекса и вспомогательных средств для него обошлась Пентагону в 4,84 млн долл.
Стационарный вариант комплекса. Графика MSI DS
Следует обратить особое внимание на сроки выполнения заказа, определенные контрактом. На сборку и поставку первого изделия партии компании-исполнителю давался всего месяц после выдачи заказа. Следующие четыре ЗРК ожидаются в пределах двух-трех месяцев от даты подписания контракта. Иными словами, головной ЗРК EAGLS должен был поступить в распоряжение ВМС к середине марта, а оставшиеся – к середине мая.
В опасном регионе
Информация о закупке ЗРК EAGLES была официально опубликована 12 апреля на соответствующем ресурсе федерального правительства США. Раскрыли организационные моменты поставок, стоимость, объем и т.д. При этом часть сведений из контракта не подлежит публикации, и ее удалили из выложенных документов.
Особый интерес в документации представляет раздел обоснования закупки. Он сообщает, что новые комплексы будут развернуты в зоне ответственности Центрального командования вооруженных сил (CENTCOM), но без уточнения конкретного региона или баз. Срочность выдачи контракта и сжатые сроки его исполнения обусловлены сложной обстановкой в этой зоне. Войска в подчинении CENTCOM, решая поставленные задачи, могут сталкиваться с различными угрозами. Ответом на них, быстрым и эффективным, должен стать новый ЗРК.
Следует напомнить, где именно действует Центральное командование США. В его зону ответственности входят Северная Африка, Ближний Восток и часть Средней Азии, а также близлежащие моря. По всей видимости, изделия EAGLS C-UAS предназначены для использования на ближневосточных базах – именно в этом регионе наблюдается повышенная опасность БПЛА, и требуются меры по защите от них.
Любопытно, что необходимость закупки новых ЗРК, предназначенных для работы по беспилотным воздушным целям, уже получила самое прямое подтверждение. По совпадению, 13 апреля, т.е. на следующий день после публикации документов о закупке, вооруженные силы Ирана нанесли массированный удар по объектам Израиля. В этой операции использовались различные ракеты, а также БПЛА ряда моделей. ПВО Израиля и дружественных государств показала приемлемые результаты, но все же пропустила часть ракет и беспилотников.
Принцип сборки ракеты APKWS II. Графика Wikimedia Commons
Судя по требуемым срокам поставки, первое изделие EAGLS уже могло быть передано NAVAIR, и нельзя исключать, что его успели отправить на Ближний Восток. Если это так, то ЗРК мог принять участие в отражении иранской атаки. Впрочем, о присутствии такой техники в зоне кризиса пока не сообщалось, как и о учебных или боевых стрельбах.
Тем не менее, ситуация в целом показывает, что войскам США в регионе, а также их союзникам действительно нужны новые средства противовоздушной обороны, способные справиться со сложными целями. Пять ЗРК EAGLES в ближайшие месяцы станут первым ответом на такие вызовы и должны будут показать свой потенциал. Если опыт их эксплуатации будет положительным, возможно появление новых заказов на такие же или аналогичные системы.
Из доступных комплектующих
Изделие EAGLS C-UAS представляет собой ЗРК ближнего действия, предназначенный для защиты военных баз, войск на позициях и иных важных объектов. Для упрощения и ускорения разработки и производства комплекс собран из доступных комплектующих, и компания MSI DS фактически выступает лишь интегратором и отвечает только за финальную сборку изделий. Аналогичный подход используется и в других американских ЗРК и получил хорошие оценки.
Для освещения воздушной обстановки в составе ЗРК имеется радиолокатор Leonardo RPS-42 MHR. Он включает один блок управления и несколько ФАР, между которыми распределяется верхняя полусфера. Дальность обнаружения воздушных целей, в зависимости от их параметров, достигает 30 км. РЛС может дополняться ОЭС желаемой модели.
Основой комплекса является серийный дистанционно управляемый боевой модуль Commonly Remotely Operated Weapon Station II (CROWS II). Он имеет приводы наведения в двух плоскостях и оснащен оптико-электронной станцией с дневным и ночным каналом, а также с лазерным дальномером-целеуказателем. Модуль оснащен креплением для транспортно-пускового контейнера на четыре ракеты APWKS II.
ЗРК Vampire от L3Harris, так же использующий ракеты APKWS II. Фото L3Harris
Ракета AGR-20 APKWS II представляет собой неуправляемый снаряд Hydra 70 с блоком управления и наведения WGU-59/B. Последний помещается между головной боевой частью и корпусом двигателя. Блок управления имеет раскладные Х-образные рули и полуактивную лазерную головку самонаведения. Вместо единого оптического приемника в головном обтекателе используются четыре меньших, установленных на рулях. При всем этом, управляемая ракета сохраняет штатную боевую часть и твердотопливный двигатель «Гидры».
Общая длина ракеты APKWS II достигает 1,87 м при диаметре корпуса 70 мм. Масса – 15 кг. Для сравнения, Hydra 70 имеет длину чуть более 1 м и весит до 12 кг. Управляемый боеприпас развивает скорость до 900-1000 м/с. При запуске с наземной установки по воздушной цели дальность полета не превышает 5-6 км. На тех же дальностях обеспечивается захват подсвеченной цели.
Компания MSI DS предлагает два варианта исполнения ЗРК EAGLS. Первый является стационарным и предусматривает установку ДУБМ, РЛС и ОЭС на платформе. Такой комплекс должен перевозиться грузовым автомобилем и размещаться на позиции при помощи крана-манипулятора. Мобильный ЗРК предлагается строить на любом подходящем шасси, начиная от HMMWV. В этом случае все средства ЗРК монтируются на грузовой платформе и/или крыше машины-носителя. Комплекс на автомобиле может перемещаться между позициями, но стрельба в движении не предусматривается.
Принцип работы ЗРК EAGLS C-UAS достаточно прост. При помощи собственной РЛС или ОЭС комплекс ищет воздушные цели; также возможна работа по внешнему целеуказанию. Обнаруженная цель берется на сопровождение и подсвечивается лазером, после чего осуществляется пуск ракеты. Изделие APKWS II самостоятельно летит к цели и наводится на нее. Заявлена высокая точность поражения низколетящих целей с ограниченной скоростью, не совершающих активные маневры.
С неизвестным результатом
Таким образом, в Пентагоне поняли, как БПЛА потенциального противника влияют на обстановку на Ближнем Востоке и какую опасность представляют для американских войск. В связи с этим принимаются срочные меры по созданию и закупке специализированных ЗРК. К настоящему времени командование NAVAIR заказало несколько новых комплексов EAGLS C-UAS, и первые из них уже могли поступить в войска.
Когда новым ЗРК придется отражать реальные атаки и какие результаты они смогут показать, пока неизвестно. Однако уже первые эпизоды боевого применения покажут потенциал как изделия EAGLS, так и иных разработок на основе тех же комплектующих. Оправдает ли новый ЗРК ожидания заказчика, покажет время.
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